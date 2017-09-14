Середній розмір зарплати в Україні складає 7351 грн.
Дивися повний текст Скільки податків платять українці: всі види стягнень.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 10:47
Скільки податків платять українці: всі види стягнень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки податків платять українці: всі види стягнень.
Додано: Нед 31 гру, 2017 10:47
А есть-ли такой-же калькулятор для Украины?
https://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/
Интересует вбить "на руки" и получить "стоит работодателю" с учетом всех взносов, отчислений итд.
Додано: Нед 31 гру, 2017 10:49
НДС отнимает не 20%, а 16,7%, потому что он включен в цену товару, или услуги, а значит делить нужно не на 5, а не 6. Специалисты, блин.
Раскрыть тему лучше всего на примере 1 грн.
Итак, с начисленной 1 грн в виде заработной платы, вы заплатите 19.5 коп налога на доходы физ лиц (18%) и военного сбора (1.5%).
Ваш работодатель заплатит сверху 22 коп единого социального взноса (22% от начисленной заработной платы).
Соответвенно, из 1.22 грн налоги составили 41.5 коп, либо 34%.
Далее, на руках у вас 80.5 коп, из которых во всем, чтобы вы не купили, есть 16.7% НДС. Это значит, что ваш безналоговый заработок с 1.22 грн составляет всего 67 коп.
Налоговая нагрузка 46%.
Далее, в цене всех без исключения товаров и услуг есть дополнительные сборы, акцизы, пошлины!
Причем здесь крепкие спиртные напитки и табак? Мы даже когда за мобильную связь платим, оплачиваем расходы оператора на лицензии за частоты. И даже "налог на роскошь" - 7.5%, который остался с незапамятных времен, когда мобильная связь была роскошью.
В цене импортных товаров мы оплачиваем пошлину, минимальная ставка которой составляет 10%.
А в цене всех украинских товаров есть еще налог на прибыль предприятий в размере 18%.
Доходы бюджетов от сборов, акцизов и пошлин составляют 9% от ВВП. Налог на прибыль предприятий - 3%.
Соответственно, отнимаем из "чистых" наших 67 коп еще 12% от грязных 1.22 грн (так правильно, поскольку % этих налогов мы считали к ВВП).
Остается 52.4 коп. Итоговая налоговая нагрузка составляет фантастические 57%!
Это значит, что 208 дней в году вы работаете не на себя, а непонятно кого! Ведь не знаю, как вы, а я не получаю и десятой части этих денег назад в виде государственных услуг!
Я не получаю и никогда не получал социальной помощи, я не пользуюсь услугами государственных клиник (точнее, там я за все плачу из своего кармана!), мои родители на двоих получают пенсию, которая составляет чуть более 20% ЕСВ, который платит по моей зарплате мой работодатель.
Из бесплатных общественных услуг я "потребляю" только 2 - езжу по преимущественно убитым дорогам, и кое где в темное время суток мне подсвечивают фонари. Все! За все остальное в этой жизни я плачу сам
Додано: Нед 31 гру, 2017 11:59
Последнее предложение опечатка или полный бред, по расчетам приведенным в статье должно быть 40 тыс гривен в год из средней зарплаты.
Додано: Нед 31 гру, 2017 13:03
Расчеты от балды.в начале статьи одни цифры, в середине используются другие. Потом считают вообще на всю Украину, вместо того чтоб продолжить считать из средней зп. Оперирование с цифрами от балды
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