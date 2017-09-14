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Скільки податків платять
українці: всі види стягнень

Скільки податків платять українці: всі види стягнень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:08

В ЕС, в большинстве стран- налоги ниже. Но это не главное. Главное- это как эти налоги тратятся. Посмотрите как растут расходы на военку. Для пересичного, лозунги простые: расея-расея-акупанты_защитим. На деле- никак нельзя проконтролировать расходы на военку, ибо это военная тайна. Удобно так: ставь любую цену, воруй сколько хочешь, отчитываться не надо- военная тайна. И посмотрите бюджет на 2018, всё станет ясно.
Итог: не важен % налогов, важно куда их тратят и как эффективно. Если бы у нас дороги нормальные построили на все те деньги, а не весной они уплывали, если бы медицина была качественной, образование....да куча всего. Вместо этого, налоги- всего лишь бремя рекетиров, просто рекетиром в этом случае выступает государство. Т.е. собрать у всех деньги и прокутить- вот и все рехформы и нововведения.
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:10

  Criticus написав:НДС отнимает не 20%, а 16,7%, потому что он включен в цену товару, или услуги, а значит делить нужно не на 5, а не 6. Специалисты, блин. Раскрыть тему лучше всего на примере 1 грн. Итак, с начисленной 1 грн в виде заработной платы, вы заплатите 19.5 коп налога на доходы физ лиц (18%) и военного сбора (1.5%). Ваш работодатель заплатит сверху 22 коп единого социального взноса (22% от начисленной заработной платы). Соответвенно, из 1.22 грн налоги составили 41.5 коп, либо 34%. Далее, на руках у вас 80.5 коп, из которых во всем, чтобы вы не купили, есть 16.7% НДС. Это значит, что ваш безналоговый заработок с 1.22 грн составляет всего 67 коп. Налоговая нагрузка 46%. Далее, в цене всех без исключения товаров и услуг есть дополнительные сборы, акцизы, пошлины! Причем здесь крепкие спиртные напитки и табак? Мы даже когда за мобильную связь платим, оплачиваем расходы оператора на лицензии за частоты. И даже "налог на роскошь" - 7.5%, который остался с незапамятных времен, когда мобильная связь была роскошью. В цене импортных товаров мы оплачиваем пошлину, минимальная ставка которой составляет 10%. А в цене всех украинских товаров есть еще налог на прибыль предприятий в размере 18%. Доходы бюджетов от сборов, акцизов и пошлин составляют 9% от ВВП. Налог на прибыль предприятий - 3%. Соответственно, отнимаем из "чистых" наших 67 коп еще 12% от грязных 1.22 грн (так правильно, поскольку % этих налогов мы считали к ВВП). Остается 52.4 коп. Итоговая налоговая нагрузка составляет фантастические 57%! Это значит, что 208 дней в году вы работаете не на себя, а непонятно кого! Ведь не знаю, как вы, а я не получаю и десятой части этих денег назад в виде государственных услуг! Я не получаю и никогда не получал социальной помощи, я не пользуюсь услугами государственных клиник (точнее, там я за все плачу из своего кармана!), мои родители на двоих получают пенсию, которая составляет чуть более 20% ЕСВ, который платит по моей зарплате мой работодатель. Из бесплатных общественных услуг я "потребляю" только 2 - езжу по преимущественно убитым дорогам, и кое где в темное время суток мне подсвечивают фонари. Все! За все остальное в этой жизни я плачу сам

Это и есть рэкет =)
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:25

  civ написав:В Европе еще на 10-20% больше на налоги идет.

Какая разница, сколько идет на налоги в Европе? Главное, что мы платим. И у кого эти платежи оседают.
sav2015
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:36

  civ написав:В Европе еще на 10-20% больше на налоги идет.


Налоги платить надо.
Но объективно говоря, чем выше налоги, тем меньше энтузиазма их платить.
Банальность. Но мне не сильно приятно, когда кто-то решает куда направить мои налоги.
Я и сам могу решить куда их направить.
Был бы идеальный вариант, когда налоговые вычеты уменьшают часть моих налогов.
Я например заплатил благотворительный взнос на счет рядом лежащей больницы, и мне на столько же уменьшили сумму какую я должен был бы заплатить в виде налогов. Или заплатил на операцию конкретному ребенку, всё равно государство частично из неведомых субвенций как-то компенсирует родителям ребенка часть суммы по госпрограммам.
И энтузиазма у меня больше было бы, и результат конкретный именно моих налогов я видел.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:15

  civ написав:В Европе еще на 10-20% больше на налоги идет.

в Европе люди реально видят на что идут их налоги, а в Украине нет... большинство народа нищает, а банда дорвавшаяся к власти богатеет...
Стас
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:12

  sav2015 написав:
  civ написав:В Европе еще на 10-20% больше на налоги идет.
Какая разница, сколько идет на налоги в Европе? Главное, что мы платим. И у кого эти платежи оседают.
Самому порахувати слабо ?
Отже прогнозований ВВП на 2017 - 3 000 000 млн грн
Пенсійний - 283 млрд
Бюджет - 770 млрд
Отже (283+770)млрд/3000 млрд =35,1% , таким чином , тільки 0,35 грн з кожної 1 грн створеної в україні йде на податки
Тепер розглянемо як вони витрачаються
Україна=12 млн пенсіонерів х 2500 грн/міс сер пенсія х 12 місяців = 360 млрд грн
В ПФ є 283 , значить ще 77 млрд дотується з бюджету(360-283=77)
В бюджеті залишається 770 - 77 = 693 млрд грн
Тепер в бюджетній сфері працює 2 млн осіб з яких
600 000 вчителів_______х 12 міс х (5000 з/п+2500 податки на з/п))=54 млрд
400 000охорона здоровя_х 12 х (4000+2000)_______________________=29млрд
300 000 ЗСУ___________х 12 х (8000+4000)________________________=43 млрд
200 000 МВС+МЧС_______х 12 х (6000+3000)________________________=22млрд
500 000 чиновники_____х 12 х (4000+2000)________________________=36млрд
Всього__________________________________________________________=184 млрд
Субсидії населенню______________________________________________= 70 млрд
Таким чином з 1053 млрд зібраних податків - напряму населенню повертається
360+184+70=614 млрд грн
Ще 1053-614=439 млрд грн - йдуть на оплату ліжок в лікарнях , комунальних в школах/лікарнях/державних спорудах/військовим (крім зарплати ще 60 млрд)

Тому заявляти що ми платимо і нічого взамін не отримуємо - як мінімум не коректно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 23:18

Re: Скільки податків платять українці: всі види стягнень

  Criticus написав:мои родители на двоих получают пенсию, которая составляет чуть более 20% ЕСВ, который платит по моей зарплате мой работодатель


Максимальна зарплата, з якої сплачується ЄСВ з 01 грудня 2017 року – 44050 грн (1762 х 25).
22 % від максимальної = 9691 грн.
2 навіть соціальні пенсії це вже більше 20 % від найбільш теоретичного можливого.
Центральний і місцеві бюджети + пенсійний фонд це 2,5 трлн.
Якщо розкинути цю суму на працюючих, це 200 тис. в рік і це при рівномірному розподілі.
Кожен утримує частинку силовика, бюрократа, освітянина, медика (навіть якщо особисто не звертається), освітянина разом з відповідними приміщеннями і т.д. Плюс величезний % іде на обслуговування раніше зроблених боргів.
Єдине полегшення можливе тільки при розширенні бази опоподаткування, щоб в той чи інший спосіб свою частку в суспільство вносили і тіньовик і заробітчанин.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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