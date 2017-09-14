Скільки податків платять українці: всі види стягнень

Criticus написав:

НДС отнимает не 20%, а 16,7%, потому что он включен в цену товару, или услуги, а значит делить нужно не на 5, а не 6. Специалисты, блин. Раскрыть тему лучше всего на примере 1 грн. Итак, с начисленной 1 грн в виде заработной платы, вы заплатите 19.5 коп налога на доходы физ лиц (18%) и военного сбора (1.5%). Ваш работодатель заплатит сверху 22 коп единого социального взноса (22% от начисленной заработной платы). Соответвенно, из 1.22 грн налоги составили 41.5 коп, либо 34%. Далее, на руках у вас 80.5 коп, из которых во всем, чтобы вы не купили, есть 16.7% НДС. Это значит, что ваш безналоговый заработок с 1.22 грн составляет всего 67 коп. Налоговая нагрузка 46%. Далее, в цене всех без исключения товаров и услуг есть дополнительные сборы, акцизы, пошлины! Причем здесь крепкие спиртные напитки и табак? Мы даже когда за мобильную связь платим, оплачиваем расходы оператора на лицензии за частоты. И даже "налог на роскошь" - 7.5%, который остался с незапамятных времен, когда мобильная связь была роскошью. В цене импортных товаров мы оплачиваем пошлину, минимальная ставка которой составляет 10%. А в цене всех украинских товаров есть еще налог на прибыль предприятий в размере 18%. Доходы бюджетов от сборов, акцизов и пошлин составляют 9% от ВВП. Налог на прибыль предприятий - 3%. Соответственно, отнимаем из "чистых" наших 67 коп еще 12% от грязных 1.22 грн (так правильно, поскольку % этих налогов мы считали к ВВП). Остается 52.4 коп. Итоговая налоговая нагрузка составляет фантастические 57%! Это значит, что 208 дней в году вы работаете не на себя, а непонятно кого! Ведь не знаю, как вы, а я не получаю и десятой части этих денег назад в виде государственных услуг! Я не получаю и никогда не получал социальной помощи, я не пользуюсь услугами государственных клиник (точнее, там я за все плачу из своего кармана!), мои родители на двоих получают пенсию, которая составляет чуть более 20% ЕСВ, который платит по моей зарплате мой работодатель. Из бесплатных общественных услуг я "потребляю" только 2 - езжу по преимущественно убитым дорогам, и кое где в темное время суток мне подсвечивают фонари. Все! За все остальное в этой жизни я плачу сам