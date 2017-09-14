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Скільки податків платять
українці: всі види стягнень

Скільки податків платять українці: всі види стягнень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:20

  Faceless написав:Частина пенсійного фонду покривається з бюджету, тож ще менше
Ви не уважні, я це врахував
В ПФ є 283 , значить ще 77 млрд дотується з бюджету(360-283=77)
В бюджеті залишається 770 - 77 = 693 млрд грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:34

  warlamp написав:Бесспорно,государство слишком дорого обходится каждому индивидууму. Но благодаря ему мы живём в цивилизованном обществе, а не охотимся на себе подобных.

А вы уверены, что без государства мы будем охотиться друг на друга? А сейчас нас только наличие государства и останавливает? С каких веток вы послазили?
Иешуа Ганоцри
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:38

Re: Скільки податків платять українці: всі види стягнень

>А вы уверены, что без государства мы будем охотиться друг на друга? А сейчас нас только наличие государства и останавливает? С каких веток вы послазили?

Я уверен что без государства все богатства украины быстро и без задержек попилят. Уверен в том что армия РФ приедет за своей долей. Уверен что горные обезъяны приедут за бабами и бухлом, с пострелушками в бы*** из всего что может стрелять.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:47

  wild2006 написав:Я уверен что без государства все богатства украины быстро и без задержек попилят.

а разве ещё не попилили?...
Стас
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:37

Ну Вы глупостей накрапали, как и в статье!!!
Вернитесь в Украину:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... e&ie=UTF-8
А теперь: если Работник ранее получал официально 8,5% - 6,5% от добавленной стоимости своего труда, и полный соц пакет, то чем он теперь должен заниматься, что бы выжить?
А деньги уже вывели и первели за рубеж - вам, что осталось кушайте!
Или грызите друг другу глотки, за то, что ещё не приватизировали и не вывели за рубеж, ибо здесь неизбежно будут разборки.
Зображення
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 01 січ, 2018 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 17:38

  wild2006 написав:>А вы уверены, что без государства мы будем охотиться друг на друга? А сейчас нас только наличие государства и останавливает? С каких веток вы послазили?

Я уверен что без государства все богатства Украины быстро и без задержек попилят. Уверен в том что армия РФ приедет за своей долей. Уверен что горные обезъяны приедут за бабами и бухлом, с пострелушками в бы*** из всего что может стрелять.


Так они и при наличии "государства" делают то же самое. Армия рф захотела и оторвала. Сначала Крым. Потом кусок Донбасса. Горные макаки приехали и наше государство им ничем не помешало. И если б весною и летом 2014 года, не добровольцы и простые люди - не чиновники, своими жизнями не "купили" время, пока другие такие же обычные люди пинали олигархическое чиновничье недогосударство делать хоть какие то действия на защиту страны (пока те лепили оффшоры) - оторвало бы намного больше. Если б не обычные люди, то не обсуждали бы мы здесь, на какой % наших доходов накладывает свою вороватую лапу и открывает свой бездонный роток, наш чиновничий госаппарат - наши "слуги народа".
"Допилили" до того, что в процентном соотношении размер взимаемых налогов обратно пропорционален количеству и качеству возвращаемых гражданам гос.услуг.
Государство - это мы все. А как у нас люди умеют само организовываться, даже вопреки действиям государства - показали события февраля 2014, когда в Киеве милиция фактически самоустранилась от своих обязанностей и люди, почти месяц, сами проводили патрулирование города. И лето 2014, когда ситуацию на востоке удержали добровольцы, в то время когда государственные органы или самоустранились или прямо коллаборировали с врагом.

20-25% налогов суммарно - тот максимум, когда будет прогрессивное социальное государство, а не репрессивно -воровское, как у нас сегодня.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:56

  EKO написав:20-25% налогов суммарно - тот максимум, когда будет прогрессивное социальное государство, а не репрессивно -воровское, как у нас сегодня.
Пер ніж фантазії розвивати - займіться статистикою
1 Витрати на армію потрібні чи ні?
Наприклад США витрачає 15% свого ВВП, в середньому по НАТО - 3% від ВВП
2 Пенсії платити треба чи ні ?
У нас кількість пенсіонерів=кількості працюючих , якщо 20-25% сумарно , то пенсіонер може отримати в 6-7 разів менше ніж в середньому по Україні зарплата
3 Дітей вчити треба, чи самі за власний рахунок на кухні
4 Швидка,Міліція,Пожежники - їх як оплачувати ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:26

  Иешуа Ганоцри написав:
  warlamp написав:Бесспорно,государство слишком дорого обходится каждому индивидууму. Но благодаря ему мы живём в цивилизованном обществе, а не охотимся на себе подобных.

А вы уверены, что без государства мы будем охотиться друг на друга? А сейчас нас только наличие государства и останавливает? С каких веток вы послазили?


Анархист, штоли? :D
Тут все послазили с соседних веток финанса ! :D
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:37

  budivelnik написав:
  EKO написав:20-25% налогов суммарно - тот максимум, когда будет прогрессивное социальное государство, а не репрессивно -воровское, как у нас сегодня.
Пер ніж фантазії розвивати - займіться статистикою
1 Витрати на армію потрібні чи ні?
Наприклад США витрачає 15% свого ВВП, в середньому по НАТО - 3% від ВВП
2 Пенсії платити треба чи ні ?
У нас кількість пенсіонерів=кількості працюючих , якщо 20-25% сумарно , то пенсіонер може отримати в 6-7 разів менше ніж в середньому по Україні зарплата
3 Дітей вчити треба, чи самі за власний рахунок на кухні
4 Швидка,Міліція,Пожежники - їх як оплачувати ?

Добыча полезных ископаемых и прочего сырья, вроде янтаря и древесины и их обработка в стране, а не продажа сырцом на экспорт - вот вам уже и солидная часть доходов на эти цели.
Акцизы на алкоголь, машины, иные импортные товары, даже 5% - еще кусочек.
Пенсионеры - скоро и так будут каждый себе копить, ведь после закона "по-новому", лет через 10-15, и так большая их часть не будет иметь 35 лет страхового стажа и, соответственно, права на пенсию, кроме социальной помощи.
Ментов-бездельников, налоговиков, работников разнообразных госадминистраций, такое к-во как сейчас в стране - просто не нужно. Перевести все что можно в электронный документооборот.
Армия - нужна, но не как сейчас - совковая, где 95% элементарно прожирается и разворовывается, а более технологичная как в Израиле например.
Перекрыть офшоры не путем удавок и запретов, а создав паритетные условия налогообложения здесь, параллельно запретив любое участие офшорных фирм в использовании бюджетных средств - вот вам еще огромный такой кусище в бюджет.

И после всего этого + еще 20-25% от всех доходов людей - мало считаете?
Я - нет.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 03:14

  EKO написав:
  budivelnik написав:
  EKO написав:20-25% налогов суммарно - тот максимум, когда будет прогрессивное социальное государство, а не репрессивно -воровское, как у нас сегодня.
Пер ніж фантазії розвивати - займіться статистикою
1 Витрати на армію потрібні чи ні?
Наприклад США витрачає 15% свого ВВП, в середньому по НАТО - 3% від ВВП
2 Пенсії платити треба чи ні ?
У нас кількість пенсіонерів=кількості працюючих , якщо 20-25% сумарно , то пенсіонер може отримати в 6-7 разів менше ніж в середньому по Україні зарплата
3 Дітей вчити треба, чи самі за власний рахунок на кухні
4 Швидка,Міліція,Пожежники - їх як оплачувати ?

Добыча полезных ископаемых и прочего сырья, вроде янтаря и древесины и их обработка в стране, а не продажа сырцом на экспорт - вот вам уже и солидная часть доходов на эти цели.
Акцизы на алкоголь, машины, иные импортные товары, даже 5% - еще кусочек.
Пенсионеры - скоро и так будут каждый себе копить, ведь после закона "по-новому", лет через 10-15, и так большая их часть не будет иметь 35 лет страхового стажа и, соответственно, права на пенсию, кроме социальной помощи.
Ментов-бездельников, налоговиков, работников разнообразных госадминистраций, такое к-во как сейчас в стране - просто не нужно. Перевести все что можно в электронный документооборот.
Армия - нужна, но не как сейчас - совковая, где 95% элементарно прожирается и разворовывается, а более технологичная как в Израиле например.
Перекрыть офшоры не путем удавок и запретов, а создав паритетные условия налогообложения здесь, параллельно запретив любое участие офшорных фирм в использовании бюджетных средств - вот вам еще огромный такой кусище в бюджет.

И после всего этого + еще 20-25% от всех доходов людей - мало считаете?
Я - нет.

В устах правительственных кликуш "развитие" - это по сути уничтожение экономики Украины рейдерское выведение производственных активов Государства с высокой степенью добавочной стоимости.
Криминальные кланы сложившиеся в 90е уничтожают и продают уже саму Украину.
Что нельзя приватизировать и обналичить - вывести отдают оккупанту.
Её земли, областя, заводы, институты, образование, медицину,...- ВСЁ!
Что составляет Государство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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