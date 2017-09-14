Скільки податків платять українці: всі види стягнень

Додано: Пон 01 січ, 2018 17:38

wild2006 написав: >А вы уверены, что без государства мы будем охотиться друг на друга? А сейчас нас только наличие государства и останавливает? С каких веток вы послазили?



Я уверен что без государства все богатства Украины быстро и без задержек попилят. Уверен в том что армия РФ приедет за своей долей. Уверен что горные обезъяны приедут за бабами и бухлом, с пострелушками в бы*** из всего что может стрелять. >А вы уверены, что без государства мы будем охотиться друг на друга? А сейчас нас только наличие государства и останавливает? С каких веток вы послазили?Я уверен что без государства все богатства Украины быстро и без задержек попилят. Уверен в том что армия РФ приедет за своей долей. Уверен что горные обезъяны приедут за бабами и бухлом, с пострелушками в бы*** из всего что может стрелять.

Так они и при наличии "государства" делают то же самое. Армия рф захотела и оторвала. Сначала Крым. Потом кусок Донбасса. Горные макаки приехали и наше государство им ничем не помешало. И если б весною и летом 2014 года, не добровольцы и простые люди - не чиновники, своими жизнями не "купили" время, пока другие такие же обычные люди пинали олигархическое чиновничье недогосударство делать хоть какие то действия на защиту страны (пока те лепили оффшоры) - оторвало бы намного больше. Если б не обычные люди, то не обсуждали бы мы здесь, на какой % наших доходов накладывает свою вороватую лапу и открывает свой бездонный роток, наш чиновничий госаппарат - наши "слуги народа"."Допилили" до того, что в процентном соотношении размер взимаемых налогов обратно пропорционален количеству и качеству возвращаемых гражданам гос.услуг.Государство - это мы все. А как у нас люди умеют само организовываться, даже вопреки действиям государства - показали события февраля 2014, когда в Киеве милиция фактически самоустранилась от своих обязанностей и люди, почти месяц, сами проводили патрулирование города. И лето 2014, когда ситуацию на востоке удержали добровольцы, в то время когда государственные органы или самоустранились или прямо коллаборировали с врагом.20-25% налогов суммарно - тот максимум, когда будет прогрессивное социальное государство, а не репрессивно -воровское, как у нас сегодня.