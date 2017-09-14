Скільки податків платять українці: всі види стягнень

1 Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні.EKO написав:budivelnik написав:Пер ніж фантазії розвивати - займіться статистикою
1 Витрати на армію потрібні чи ні?
Наприклад США витрачає 15% свого ВВП, в середньому по НАТО - 3% від ВВП
2 Пенсії платити треба чи ні ?
У нас кількість пенсіонерів=кількості працюючих , якщо 20-25% сумарно , то пенсіонер може отримати в 6-7 разів менше ніж в середньому по Україні зарплата
3 Дітей вчити треба, чи самі за власний рахунок на кухні
4 Швидка,Міліція,Пожежники - їх як оплачувати ?
Добыча полезных ископаемых и прочего сырья, вроде янтаря и древесины и их обработка в стране, а не продажа сырцом на экспорт - вот вам уже и солидная часть доходов на эти цели.
Акцизы на алкоголь, машины, иные импортные товары, даже 5% - еще кусочек.
Пенсионеры - скоро и так будут каждый себе копить, ведь после закона "по-новому", лет через 10-15, и так большая их часть не будет иметь 35 лет страхового стажа и, соответственно, права на пенсию, кроме социальной помощи.
Ментов-бездельников, налоговиков, работников разнообразных госадминистраций, такое к-во как сейчас в стране - просто не нужно. Перевести все что можно в электронный документооборот.
Армия - нужна, но не как сейчас - совковая, где 95% элементарно прожирается и разворовывается, а более технологичная как в Израиле например.
Перекрыть офшоры не путем удавок и запретов, а создав паритетные условия налогообложения здесь, параллельно запретив любое участие офшорных фирм в использовании бюджетных средств - вот вам еще огромный такой кусище в бюджет.
И после всего этого + еще 20-25% от всех доходов людей - мало считаете?
Я - нет.
А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх....
2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдат
Дорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників
3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити
4 Пожежники - хочете згоріти ?
5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені.