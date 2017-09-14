Скільки податків платять українці: всі види стягнень

Додано: Вів 02 січ, 2018 20:30

EKO написав: budivelnik написав: Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні.

А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх....

2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдат

Дорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників

3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити

4 Пожежники - хочете згоріти ?

5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені. Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні.А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх....2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдатДорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити4 Пожежники - хочете згоріти ?5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені.

1. Пенсионеры на себя? Почитайте в чем разница между солидарной (как у нас) и накопительной пенсионной системой.

Если человек доживет до 63 лет, но при этом не будет иметь 35 страхового стажа, а например 30 - какую бы он зп не имел и сколько бы он отчислений не сделал, получит он не пенсию, а только лишь ̶в̶о̶д̶о̶к̶а̶ч̶к̶у̶ подачку. При этом, если он продолжит работать, чтобы заработать недостающие года, то эту подачку заберут. 1. Пенсионеры на себя?Почитайте в чем разница между солидарной (как у нас) и накопительной пенсионной системой.Если человек доживет до 63 лет, но при этом не будет иметь 35 страхового стажа, а например 30 - какую бы он зп не имел и сколько бы он отчислений не сделал, получит он не пенсию, а только лишь ̶в̶о̶д̶о̶к̶а̶ч̶к̶у̶ подачку. При этом, если он продолжит работать, чтобы заработать недостающие года, то эту подачку заберут.

EKO написав:

2. Чьто? Проснитесь. У нас контрактная армия уже. К сожалению, пока не НАТОвского образца.

156,5 тыс. человек служат в армии по контракту, - спикер Минобороны Гоцуляк https://censor.net.ua/news/408880/uje_1565_tys_chelovek_slujat_v_armii_po_kontraktu_spiker_minoborony_gotsulyak

И это на 2016 год уже.

Каждый год срочников призывается примерно 20 тысяч человек - это менее 10 % от списочного состава ВСУ. 2. Чьто?Проснитесь. У нас контрактная армия. К сожалению, пока не НАТОвского образца.И это на 2016 год уже.Каждый год срочников призывается примерно 20 тысяч человек - это менее 10 % от списочного состава ВСУ.

EKO написав: 3. Полиция-милиция. Если не в курсе... 97% от старого состава милиции нашли себе работу в полиции. Ушли только те, и только тех -кто сам не захотел дальше работать. Практически все гав.номилиционеры остались на местах, максимум их перетасовали. Это статистика 3. Полиция-милиция. Если не в курсе... 97% от старого состава милиции нашли себе работу в полиции. Ушли только те, и только тех -кто сам не захотел дальше работать. Практически все гав.номилиционеры остались на местах, максимум их перетасовали. Это статистика

EKO написав: 4. У Ляшко пожарные машины под контролем. Не сгорим 4. У Ляшко пожарные машины под контролем. Не сгорим

EKO написав:

5. Офшоры. Все крупные и средние предприятия там. Конечно, я преувеличил. Еще и масса мелочи тоже там 5. Офшоры. Все крупные и средние предприятия там. Конечно, я преувеличил. Еще и масса мелочи тоже там

Як би ви не обзивали пенсію , і накопичувальна вона чи солідарна- але на неї потрібно відкладати.Сьогодні розмір пенсійних відчислень становить 22%Так як у нас пенсіонерів (по кількості) стільки ж скільки й офіційно працюючих , а середня зарплата офіційно працюючих 8000 грн - то 22% від 8000=1760 грн , ще приблизно 700 грн на кожного пенсіонера йде з Бюджету( в який також кошти йдуть з податків працюючих) а значить тільки утримування пенсіонерів сьогодні становить 31% від доходів працюючихЯкщо сьогоднішні працюючі почнуть збирати(накопичувати собі) і не будуть з своїх доходів утримувати вже існуючих пенсіонерів- то останні помрутьВи маєте батьків пенсіонерів чи вас з пробірки витяглиЯкщо маєте - Ви пропонуєте їх заморити голодом і заморозити без субсидійТак і я ж Вам про цеЩороку на армію виділяють 100 млрд грн.12 млн офіційно працюючих за рік заробляє8 000 х 12 місяців х 12 млн працюючих= 1 152 млрд100 млрд/1152=8,7%Тобто по Вашому в міліцію повинні були йти працювати пекарі, а в пекарню міліціонери ?Я нічого дивного не бачу в тому що 97% залишилось, головне щоб в тих 3% які пішли було 99% тих які повинні були піти.Це просто - сказав як воду гази пустив.А з цим можна посперичатисьВ бюджет йде 700млрд(бюджет) +300(пенсійний) =1 000 000 млрд грнДохід офіційно працюючих 1 152 млрд- 22% ЄСВ + 18%Прибутковий+1,5%військовий=467 млрдЗвідки беруться ще 533 млрд грн?От ці гроші і беруться з тих підприємців/підприємств великих і малих які на думку подібних до вас демагогів всі втікли в офшори.Тепер підсумовуємоСьогодніУтримання сьогодні живучих пенсіонерів - 31%Утримання сьогодні воюючої армії - 8,7%Утримання МВС і МЧС - ще як мінімум 5%Утримання системи освіти - 5%Утримання системи охорони здоровя - 3%Всього_______________________________52%З яких 48% збирають прямо з людей і ще 3-4% за рахунок друкування грошей і зовнішніх запозичень.При чому що офіційно працюючих - 12 млн , а людей працездатного віку - 20 млн ( це без інвалідів) , тому як тільки ті хто не платить податки зрозуміють що за них розплачуються низькими пенсіями їх батьки і низькими зарплатами їх працюючі родичі - так відразу й стане жити трошки легше.А до того часу поки 1 працюючий заробляєа - на себеб - на одного члена своєї сімї(як правило дитину)в - на одного пенсіонера(як правило маму чи тата)г - на одного працюючого без сплати податківТолку все одно не буде.То про які там 20-25% можна фантазувати?