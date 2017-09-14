Скільки податків платять українці: всі види стягнень
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EKO написав:20-25% налогов суммарно - тот максимум, когда будет прогрессивное социальное государство, а не репрессивно -воровское, как у нас сегодня.
Пер ніж фантазії розвивати - займіться статистикою 1 Витрати на армію потрібні чи ні? Наприклад США витрачає 15% свого ВВП, в середньому по НАТО - 3% від ВВП 2 Пенсії платити треба чи ні ? У нас кількість пенсіонерів=кількості працюючих , якщо 20-25% сумарно , то пенсіонер може отримати в 6-7 разів менше ніж в середньому по Україні зарплата 3 Дітей вчити треба, чи самі за власний рахунок на кухні 4 Швидка,Міліція,Пожежники - їх як оплачувати ?
Добыча полезных ископаемых и прочего сырья, вроде янтаря и древесины и их обработка в стране, а не продажа сырцом на экспорт - вот вам уже и солидная часть доходов на эти цели. Акцизы на алкоголь, машины, иные импортные товары, даже 5% - еще кусочек. Пенсионеры - скоро и так будут каждый себе копить, ведь после закона "по-новому", лет через 10-15, и так большая их часть не будет иметь 35 лет страхового стажа и, соответственно, права на пенсию, кроме социальной помощи. Ментов-бездельников, налоговиков, работников разнообразных госадминистраций, такое к-во как сейчас в стране - просто не нужно. Перевести все что можно в электронный документооборот. Армия - нужна, но не как сейчас - совковая, где 95% элементарно прожирается и разворовывается, а более технологичная как в Израиле например. Перекрыть офшоры не путем удавок и запретов, а создав паритетные условия налогообложения здесь, параллельно запретив любое участие офшорных фирм в использовании бюджетных средств - вот вам еще огромный такой кусище в бюджет.
И после всего этого + еще 20-25% от всех доходов людей - мало считаете? Я - нет.
1 Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні. А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх.... 2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдат Дорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників 3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити 4 Пожежники - хочете згоріти ? 5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені.
EKO написав:Добыча полезных ископаемых и прочего сырья, вроде янтаря и древесины и их обработка в стране, а не продажа сырцом на экспорт - вот вам уже и солидная часть доходов на эти цели. Акцизы на алкоголь, машины, иные импортные товары, даже 5% - еще кусочек. Пенсионеры - скоро и так будут каждый себе копить, ведь после закона "по-новому", лет через 10-15, и так большая их часть не будет иметь 35 лет страхового стажа и, соответственно, права на пенсию, кроме социальной помощи. Ментов-бездельников, налоговиков, работников разнообразных госадминистраций, такое к-во как сейчас в стране - просто не нужно. Перевести все что можно в электронный документооборот. Армия - нужна, но не как сейчас - совковая, где 95% элементарно прожирается и разворовывается, а более технологичная как в Израиле например.
Прямо венесуельскім соціалізмом війнуло. Може, просто треба, щоб закони виконувались?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
budivelnik написав: Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні. А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх.... 2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдат Дорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників 3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити 4 Пожежники - хочете згоріти ? 5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені.
1. Пенсионеры на себя? Почитайте в чем разница между солидарной (как у нас) и накопительной пенсионной системой. Если человек доживет до 63 лет, но при этом не будет иметь 35 страхового стажа, а например 30 - какую бы он зп не имел и сколько бы он отчислений не сделал, получит он не пенсию, а только лишь ̶в̶о̶д̶о̶к̶а̶ч̶к̶у̶ подачку. При этом, если он продолжит работать, чтобы заработать недостающие года, то эту подачку заберут. 2. Чьто? Проснитесь. У нас контрактная армия уже. К сожалению, пока не НАТОвского образца. 156,5 тыс. человек служат в армии по контракту, - спикер Минобороны Гоцулякhttps://censor.net.ua/news/408880/uje_1565_tys_chelovek_slujat_v_armii_po_kontraktu_spiker_minoborony_gotsulyak И это на 2016 год уже. Каждый год срочников призывается примерно 20 тысяч человек - это менее 10 % от списочного состава ВСУ. 3. Полиция-милиция. Если не в курсе... 97% от старого состава милиции нашли себе работу в полиции. Ушли только те, и только тех -кто сам не захотел дальше работать. Практически все гав.номилиционеры остались на местах, максимум их перетасовали. Это статистика 4. У Ляшко пожарные машины под контролем. Не сгорим 5. Офшоры. Все крупные и средние предприятия там. Конечно, я преувеличил. Еще и масса мелочи тоже там
budivelnik написав: Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні. А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх.... 2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдат Дорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників 3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити 4 Пожежники - хочете згоріти ? 5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені.
1. Пенсионеры на себя? Почитайте в чем разница между солидарной (как у нас) и накопительной пенсионной системой. Если человек доживет до 63 лет, но при этом не будет иметь 35 страхового стажа, а например 30 - какую бы он зп не имел и сколько бы он отчислений не сделал, получит он не пенсию, а только лишь ̶в̶о̶д̶о̶к̶а̶ч̶к̶у̶ подачку. При этом, если он продолжит работать, чтобы заработать недостающие года, то эту подачку заберут.
Як би ви не обзивали пенсію , і накопичувальна вона чи солідарна- але на неї потрібно відкладати. Сьогодні розмір пенсійних відчислень становить 22% Так як у нас пенсіонерів (по кількості) стільки ж скільки й офіційно працюючих , а середня зарплата офіційно працюючих 8000 грн - то 22% від 8000=1760 грн , ще приблизно 700 грн на кожного пенсіонера йде з Бюджету( в який також кошти йдуть з податків працюючих) а значить тільки утримування пенсіонерів сьогодні становить 31% від доходів працюючих Якщо сьогоднішні працюючі почнуть збирати(накопичувати собі) і не будуть з своїх доходів утримувати вже існуючих пенсіонерів- то останні помруть Ви маєте батьків пенсіонерів чи вас з пробірки витягли Якщо маєте - Ви пропонуєте їх заморити голодом і заморозити без субсидій
Так і я ж Вам про це Щороку на армію виділяють 100 млрд грн. 12 млн офіційно працюючих за рік заробляє 8 000 х 12 місяців х 12 млн працюючих= 1 152 млрд 100 млрд/1152=8,7%
EKO написав:3. Полиция-милиция. Если не в курсе... 97% от старого состава милиции нашли себе работу в полиции. Ушли только те, и только тех -кто сам не захотел дальше работать. Практически все гав.номилиционеры остались на местах, максимум их перетасовали. Это статистика
Тобто по Вашому в міліцію повинні були йти працювати пекарі, а в пекарню міліціонери ? Я нічого дивного не бачу в тому що 97% залишилось, головне щоб в тих 3% які пішли було 99% тих які повинні були піти.
EKO написав:4. У Ляшко пожарные машины под контролем. Не сгорим
Це просто - сказав як воду гази пустив.
EKO написав: 5. Офшоры. Все крупные и средние предприятия там. Конечно, я преувеличил. Еще и масса мелочи тоже там
А з цим можна посперичатись В бюджет йде 700млрд(бюджет) +300(пенсійний) =1 000 000 млрд грн Дохід офіційно працюючих 1 152 млрд - 22% ЄСВ + 18%Прибутковий+1,5%військовий=467 млрд Звідки беруться ще 533 млрд грн? От ці гроші і беруться з тих підприємців/підприємств великих і малих які на думку подібних до вас демагогів всі втікли в офшори.
Тепер підсумовуємо Сьогодні Утримання сьогодні живучих пенсіонерів - 31% Утримання сьогодні воюючої армії - 8,7% Утримання МВС і МЧС - ще як мінімум 5% Утримання системи освіти - 5% Утримання системи охорони здоровя - 3% Всього_______________________________52% З яких 48% збирають прямо з людей і ще 3-4% за рахунок друкування грошей і зовнішніх запозичень. При чому що офіційно працюючих - 12 млн , а людей працездатного віку - 20 млн ( це без інвалідів) , тому як тільки ті хто не платить податки зрозуміють що за них розплачуються низькими пенсіями їх батьки і низькими зарплатами їх працюючі родичі - так відразу й стане жити трошки легше. А до того часу поки 1 працюючий заробляє а - на себе б - на одного члена своєї сімї(як правило дитину) в - на одного пенсіонера(як правило маму чи тата) г - на одного працюючого без сплати податків
budivelnik написав: Так в оподаткуванні доходів 22% - це збирання пенсіонерами на себе.Все одно буде стаж 25 чи 35 - ця частинка буде сидіти в оподаткуванні. А раз так , то ваших 20-25 + 22 пенсійних і =42-47% сьогоднішніх.... 2 Є два варіанти армії - дешева ( те що ви називаєте совкова) в якій велика чисельність низькокваліфікованих солдат Дорога (Натівська) де солдати -призовники замінені на офіцерів контрактників 3 Міліція - є звичайно 5-10% рєдісок , але без 90% - порядку на вулицях не бачити 4 Пожежники - хочете згоріти ? 5 Офшори - втрати від цієї діяльності дико перебільшені.
1. Пенсионеры на себя? Почитайте в чем разница между солидарной (как у нас) и накопительной пенсионной системой. Если человек доживет до 63 лет, но при этом не будет иметь 35 страхового стажа, а например 30 - какую бы он зп не имел и сколько бы он отчислений не сделал, получит он не пенсию, а только лишь ̶в̶о̶д̶о̶к̶а̶ч̶к̶у̶ подачку. При этом, если он продолжит работать, чтобы заработать недостающие года, то эту подачку заберут.
Як би ви не обзивали пенсію , і накопичувальна вона чи солідарна- але на неї потрібно відкладати. Сьогодні розмір пенсійних відчислень становить 22% Так як у нас пенсіонерів (по кількості) стільки ж скільки й офіційно працюючих , а середня зарплата офіційно працюючих 8000 грн - то 22% від 8000=1760 грн , ще приблизно 700 грн на кожного пенсіонера йде з Бюджету( в який також кошти йдуть з податків працюючих) а значить тільки утримування пенсіонерів сьогодні становить 31% від доходів працюючих Якщо сьогоднішні працюючі почнуть збирати(накопичувати собі) і не будуть з своїх доходів утримувати вже існуючих пенсіонерів- то останні помруть Ви маєте батьків пенсіонерів чи вас з пробірки витягли Якщо маєте - Ви пропонуєте їх заморити голодом і заморозити без субсидій
Так і я ж Вам про це Щороку на армію виділяють 100 млрд грн. 12 млн офіційно працюючих за рік заробляє 8 000 х 12 місяців х 12 млн працюючих= 1 152 млрд 100 млрд/1152=8,7%
EKO написав:3. Полиция-милиция. Если не в курсе... 97% от старого состава милиции нашли себе работу в полиции. Ушли только те, и только тех -кто сам не захотел дальше работать. Практически все гав.номилиционеры остались на местах, максимум их перетасовали. Это статистика
Тобто по Вашому в міліцію повинні були йти працювати пекарі, а в пекарню міліціонери ? Я нічого дивного не бачу в тому що 97% залишилось, головне щоб в тих 3% які пішли було 99% тих які повинні були піти.
EKO написав:4. У Ляшко пожарные машины под контролем. Не сгорим
Це просто - сказав як воду гази пустив.
EKO написав: 5. Офшоры. Все крупные и средние предприятия там. Конечно, я преувеличил. Еще и масса мелочи тоже там
А з цим можна посперичатись В бюджет йде 700млрд(бюджет) +300(пенсійний) =1 000 000 млрд грн Дохід офіційно працюючих 1 152 млрд - 22% ЄСВ + 18%Прибутковий+1,5%військовий=467 млрд Звідки беруться ще 533 млрд грн? От ці гроші і беруться з тих підприємців/підприємств великих і малих які на думку подібних до вас демагогів всі втікли в офшори.
Тепер підсумовуємо Сьогодні Утримання сьогодні живучих пенсіонерів - 31% Утримання сьогодні воюючої армії - 8,7% Утримання МВС і МЧС - ще як мінімум 5% Утримання системи освіти - 5% Утримання системи охорони здоровя - 3% Всього_______________________________52% З яких 48% збирають прямо з людей і ще 3-4% за рахунок друкування грошей і зовнішніх запозичень. При чому що офіційно працюючих - 12 млн , а людей працездатного віку - 20 млн ( це без інвалідів) , тому як тільки ті хто не платить податки зрозуміють що за них розплачуються низькими пенсіями їх батьки і низькими зарплатами їх працюючі родичі - так відразу й стане жити трошки легше. А до того часу поки 1 працюючий заробляє а - на себе б - на одного члена своєї сімї(як правило дитину) в - на одного пенсіонера(як правило маму чи тата) г - на одного працюючого без сплати податків
EKO написав:Сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП или 1,1 трлн грн.
Сколько читаю исследователей и экспертов, так и не понял как они считают с такой точностью теневую экономику. Вот другой эксперт Рева недавно заявил, что в теневой экономике работают четыре миллиона человек, и благодаря его стараниям за год из тени вышли 300 тысяч человек, осталось 3 700 000 человек. Откуда, как винницкие эксперты берут это. Это какая-то новая тенденция, что-то ляпнуть глубокомысленно. Я когда наукой занимался так там некоторые персонажи не выезжая в поле, даже целые статьи писали по результатам того, куда они даже не выезжали, с графиками и диаграммами.
EKO написав:Сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП или 1,1 трлн грн.
Я , як людина працююча в легальній економіці дуже багато можу розповісти про тіньовий сектор. Але щоб довго не запудрювати Вам мозок - поясню спрощено Тіньовий сектор не дорівнює вкрали в офшори.... Наприклад Продавець отримує зарплату в конверті , з конверта він не сплатив податків , але точно так само він не доотримав з бюджету послуг ,які міг би отримати сплативши податки , при чому всі ці послуги він отримав в тіні від таких самих тіньовиків. Тому В найближчих два-три роки офіційний ВВП України зросте на цей 1 000 000 трлн грн , тобто офіційно зростуть зарплати (і податки з них) , але при цьому набір товарів/послуг які будуть отримуватись працівниками - не зміниться Ще простіше Сьогодні середня зарплата=300 доларів Через три роки середня зарплата буде 500 доларів,але за неї Ви купите стільки само товарів/послуг як сьогодні за 300
Ключевой момент -- смотря каких товаров и смотря кто (сможет или не сможет).
То есть цены товаров в инетмагах так не вырастут - товара можно купить больше.
Но! Смотря кому можно будет их больше купить))) Если рост з-п компенсируется ростом стоимости прежнего объёма товаров-услуг, то грошикив-то не останется.
То есть, как не оперируй с цифрами в системе, значительные изменения итогового результата возможны лишь вследствие увеличения объёма и скорости оборота капитала. Для этого необходимы рыночные условия - конкуренция и защита прав производителя и потребителя. Больше усилий в данном направлении, выше результат.
Достаточно ли усилий предпринимается сейчас -- тут мнения разделяются в широчайшем диапазоне.