некоторым экспертам стоит повторить школьный курс математики, что бы не писать глупости...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 12:59
Re: Скільки податків платять українці: всі види стягнень
Додано: Сер 03 січ, 2018 15:12
Якщо в 20 точках в своїх повідомленнях на попередній сторінці я я вказав скорочення млрд і в одній вказав скорочення трлн - то розумний зрозумів би що це описка
Дурень - знайшов спосіб позубоскалити.
Пояснення дуже просте.
1 Тіньова економіка не дорівнює
а- покращення після її ліквідації
б - крадіжки
2 Тіньова економіка це спосіб мінімалізації втрат бізнесу від неякісного законодавства
Вже якось приводив приклад
а- у своїй діяльності я використовую легкове авто
б - віднести покупку в затрати , а також віднести в затрати амортизацію цього авто - я не можу
3 Таким чином згідно чинного законодавства я повинен
а - заробити суму на авто через виплату податків по доходу/ЄСВ/ПДВ ( тобто показати що це мій дохід , а потім з цього доходу купити власне авто
б - так само амортизацію цього авто(паливо/ремонт/техогляд) я також повинен проводити через отримання доходу
Але реально ці суми це мої затрати.
4 Тому робиться наступним чином
На розмір вартості авто+вартості експлуатації , через схеми тіньової економіки ,зменшуються доходи
Тобто доходи показуються меншими ніж реально , але це тягне за собою показування зменшення обороту в порівнянні з реальним.....
От і виходить
Як тільки законодавство по використанню легкових авто буде уніфіковане наприклад з німецьким, на вищеочислені суми збільшиться мій оборот ( при сталих фактично реальних прибутках , тобто я не буду мати ні вищих доходів ні економії на купівлі палива чи інших товарів) , але я зможу офіційно показати збільшення обороту , а збільшення обороту в магазині=офіційному збільшенню випуску товарів на заводах(але реально випускатись буде стільки ж скільки і випускається сьогодні)
5 Ще один дуже простий приклад- громадський транспорт(маршрутки/автобуси/тролейбуси/трамваї/таксі)
Якщо людина послугою скористалась - але квиток не взяла - то у ВВП розмір цієї послуги не буде зарахований , але ж при цьому якщо будуть створені правила по яким проїзд без квитка стане не можливий - то офіційне ВВП- виросте , а реальне яке було таке й залишиться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 03 січ, 2018 18:02
Re: Скільки податків платять українці: всі види стягнень
Да-да, действительно описка!
И здесь описка:
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
И здесь:
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
И здесь:
Скільки податків платять українці: всі види стягнень
Ну точно как в том анекдоте:
Потерпевший поскользнулся и упал на нож. И так 10 раз подряд.
Додано: Сер 03 січ, 2018 18:41
дада, давайте примем закон, в котором все законы надо соблюдать. ахаха =)
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:31
Вообще то на весь мир.
Украина вошла в тройку стран с крупнейшим объемом теневой экономики. Об этом говорится в исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA)
Или вы предпочитаете винницких базарников слушать про "рост"?
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:54
Из чего складывается теневая экономика в принципе понятно. Мне непонятно, точнее я уверен, что никто в реальности не считает объем тени, каждый выкладывает те цифры из серии пальцем в небо, которые ему выгодны в предвыборных баталиях или отчетах правительства.
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:29
Дядя- ти дурак ?
Якраз у всіх цих прикладах - я й не помилився
1 000 000 мільйонів=1000 млрд=1 трл
Так що ще раз признай або неуважність, відсутність математичних і статистичних знань ,або тролізм
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:37
Завжди є точки(показники) які дозволять визначити обєм тіні
Наприклад споживання
Електроенергії
Води
Газу
Проконтролювати легко , проаналізувати трошки складніше
Також є інструмент порівняння
Продуктивність заводу з іноземним,офшорним,місцевим,державним - власником .
З тим що ці цифри висмоктуються з пальця для маніпулювання виборцями - я погоджуюсь.
Єдине що невірна не цифра . а невірний висновок з цієї цифри
Адже легко назвати цифру в 1 трл , щоб населення подумало що його на ці гроші обкрадають і тоді треба просто вдягнути тогу борця з сірою економікою...
А от якщо населенню пояснити , що той 1 трлн який знаходиться в сірому сегменті економіки , навіть якщо його перевести в білу ні на грам не покращить якість життя цього ж населення + пояснити , що з цим 1 трлн треба боротись для того щоб саме населення мало реальну інформацію про реальний стан справ - ніхто й не збирається , бо це електорально програшний варіант
Нічого не робити і жити мантрою що завтра хтось наведе порядок і тому можна буде й далі нічого не робити,але жити краще, - набагато легше ніж усвідомлювати
В 90% добре живе той хто добре працює , а не той хто нічого не робить і очікує абсолютної справедливості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:47
По бюджету:
Здесь, правда не за 10+, а за 6 лет:
Где здесь больше 1 трлн.?
По ВВП:
Где здесь 3 трлн.?
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:55
yanyura
Отже
1 Знайшов 4 повідомлення де написано ВВП більше 1 000 000 млн і одне бюджет більше 1 000 000
Нормальна людина знаючи що 3 більше 1 , все таки припустить що хтось зробив описку 1 раз і три рази написав правильно
Дурень ( або проплачений) прийде до висновку що ???? навіть не знаю до якого , бо три рази правильно - один раз ні
2 Привести данні за 3 квартали загальною сумою в
2 062 136 млн і питати де тут 3 000 000 ?
Ну почекай днів 10 , статисти порахують і виходячи з того що кожен квартал на 20% більший від попереднього , а також те що в 3 кварталі 2017 було 821 277 млрд
Прийдемо до приблизного результату
2 062 136 +821 277 * 1,2 =3 047 688
То як ти дурень чи зубоскал?
І коли збираєшся вибачатись за попереднє повністю троляче?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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