Скільки податків платять українці: всі види стягнень

Додано: Сер 03 січ, 2018 15:12

freeze написав: EKO написав: Сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП или 1,1 трлн грн. Сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП или 1,1 трлн грн. Сколько читаю исследователей и экспертов, так и не понял как они считают с такой точностью теневую экономику. Вот другой эксперт Рева недавно заявил, что в теневой экономике работают четыре миллиона человек, и благодаря его стараниям за год из тени вышли 300 тысяч человек, осталось 3 700 000 человек. Откуда, как винницкие эксперты берут это. Это какая-то новая тенденция, что-то ляпнуть глубокомысленно.

Я когда наукой занимался так там некоторые персонажи не выезжая в поле, даже целые статьи писали по результатам того, куда они даже не выезжали, с графиками и диаграммами. Сколько читаю исследователей и экспертов, так и не понял как они считают с такой точностью теневую экономику. Вот другой эксперт Рева недавно заявил, что в теневой экономике работают четыре миллиона человек, и благодаря его стараниям за год из тени вышли 300 тысяч человек, осталось 3 700 000 человек. Откуда, как винницкие эксперты берут это. Это какая-то новая тенденция, что-то ляпнуть глубокомысленно.Я когда наукой занимался так там некоторые персонажи не выезжая в поле, даже целые статьи писали по результатам того, куда они даже не выезжали, с графиками и диаграммами.

Якщо в 20 точках в своїх повідомленнях на попередній сторінці я я вказав скорочення млрд і в одній вказав скорочення трлн - то розумний зрозумів би що це опискаДурень - знайшов спосіб позубоскалити.Пояснення дуже просте.1 Тіньова економіка не дорівнюєа- покращення після її ліквідаціїб - крадіжки2 Тіньова економіка це спосіб мінімалізації втрат бізнесу від неякісного законодавстваВже якось приводив приклада- у своїй діяльності я використовую легкове автоб - віднести покупку в затрати , а також віднести в затрати амортизацію цього авто - я не можу3 Таким чином згідно чинного законодавства я повинена - заробити суму на авто через виплату податків по доходу/ЄСВ/ПДВ ( тобто показати що це мій дохід , а потім з цього доходу купити власне автоб - так само амортизацію цього авто(паливо/ремонт/техогляд) я також повинен проводити через отримання доходуАле реально ці суми це мої затрати.4 Тому робиться наступним чиномНа розмір вартості авто+вартості експлуатації , через схеми тіньової економіки ,зменшуються доходиТобто доходи показуються меншими ніж реально , але це тягне за собою показування зменшення обороту в порівнянні з реальним.....От і виходитьЯк тільки законодавство по використанню легкових авто буде уніфіковане наприклад з німецьким, на вищеочислені суми збільшиться мій оборот ( при сталих фактично реальних прибутках , тобто я не буду мати ні вищих доходів ні економії на купівлі палива чи інших товарів) , але я зможу офіційно показати збільшення обороту , а збільшення обороту в магазині=офіційному збільшенню випуску товарів на заводах(але реально випускатись буде стільки ж скільки і випускається сьогодні)5 Ще один дуже простий приклад- громадський транспорт(маршрутки/автобуси/тролейбуси/трамваї/таксі)Якщо людина послугою скористалась - але квиток не взяла - то у ВВП розмір цієї послуги не буде зарахований , але ж при цьому якщо будуть створені правила по яким проїзд без квитка стане не можливий - то офіційне ВВП- виросте , а реальне яке було таке й залишиться.