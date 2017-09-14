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Скільки податків платять
українці: всі види стягнень

Скільки податків платять українці: всі види стягнень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:59

Re: Скільки податків платять українці: всі види стягнень

  budivelnik написав:В найближчих два-три роки офіційний ВВП України зросте на цей 1 000 000 трлн грн...

некоторым экспертам стоит повторить школьный курс математики, что бы не писать глупости... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:12

Якщо в 20 точках в своїх повідомленнях на попередній сторінці я я вказав скорочення млрд і в одній вказав скорочення трлн - то розумний зрозумів би що це описка
Дурень - знайшов спосіб позубоскалити.
  freeze написав:
  EKO написав:Сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП или 1,1 трлн грн.
Сколько читаю исследователей и экспертов, так и не понял как они считают с такой точностью теневую экономику. Вот другой эксперт Рева недавно заявил, что в теневой экономике работают четыре миллиона человек, и благодаря его стараниям за год из тени вышли 300 тысяч человек, осталось 3 700 000 человек. Откуда, как винницкие эксперты берут это. Это какая-то новая тенденция, что-то ляпнуть глубокомысленно.
Я когда наукой занимался так там некоторые персонажи не выезжая в поле, даже целые статьи писали по результатам того, куда они даже не выезжали, с графиками и диаграммами.
Пояснення дуже просте.
1 Тіньова економіка не дорівнює
а- покращення після її ліквідації
б - крадіжки
2 Тіньова економіка це спосіб мінімалізації втрат бізнесу від неякісного законодавства
Вже якось приводив приклад
а- у своїй діяльності я використовую легкове авто
б - віднести покупку в затрати , а також віднести в затрати амортизацію цього авто - я не можу
3 Таким чином згідно чинного законодавства я повинен
а - заробити суму на авто через виплату податків по доходу/ЄСВ/ПДВ ( тобто показати що це мій дохід , а потім з цього доходу купити власне авто
б - так само амортизацію цього авто(паливо/ремонт/техогляд) я також повинен проводити через отримання доходу
Але реально ці суми це мої затрати.
4 Тому робиться наступним чином
На розмір вартості авто+вартості експлуатації , через схеми тіньової економіки ,зменшуються доходи
Тобто доходи показуються меншими ніж реально , але це тягне за собою показування зменшення обороту в порівнянні з реальним.....
От і виходить
Як тільки законодавство по використанню легкових авто буде уніфіковане наприклад з німецьким, на вищеочислені суми збільшиться мій оборот ( при сталих фактично реальних прибутках , тобто я не буду мати ні вищих доходів ні економії на купівлі палива чи інших товарів) , але я зможу офіційно показати збільшення обороту , а збільшення обороту в магазині=офіційному збільшенню випуску товарів на заводах(але реально випускатись буде стільки ж скільки і випускається сьогодні)
5 Ще один дуже простий приклад- громадський транспорт(маршрутки/автобуси/тролейбуси/трамваї/таксі)
Якщо людина послугою скористалась - але квиток не взяла - то у ВВП розмір цієї послуги не буде зарахований , але ж при цьому якщо будуть створені правила по яким проїзд без квитка стане не можливий - то офіційне ВВП- виросте , а реальне яке було таке й залишиться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:02

Re: Скільки податків платять українці: всі види стягнень

  budivelnik написав:розумний зрозумів би що це описка

Да-да, действительно описка!
И здесь описка:
за останні 10+років бюджет України становив більше 1 000 000 млн грн

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

И здесь:
Якщо в системі де бюджет становить 1 000 000 мльйонів , і з цього 1 000 000 мільонів

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

И здесь:
Отже прогнозований ВВП на 2017 - 3 000 000 млн грн

Скільки податків платять українці: всі види стягнень

Ну точно как в том анекдоте:
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 18:41

  lapay написав:
  EKO написав:Добыча полезных ископаемых и прочего сырья, вроде янтаря и древесины и их обработка в стране, а не продажа сырцом на экспорт - вот вам уже и солидная часть доходов на эти цели.
Акцизы на алкоголь, машины, иные импортные товары, даже 5% - еще кусочек.
Пенсионеры - скоро и так будут каждый себе копить, ведь после закона "по-новому", лет через 10-15, и так большая их часть не будет иметь 35 лет страхового стажа и, соответственно, права на пенсию, кроме социальной помощи.
Ментов-бездельников, налоговиков, работников разнообразных госадминистраций, такое к-во как сейчас в стране - просто не нужно. Перевести все что можно в электронный документооборот.
Армия - нужна, но не как сейчас - совковая, где 95% элементарно прожирается и разворовывается, а более технологичная как в Израиле например.

Прямо венесуельскім соціалізмом війнуло. :)
Може, просто треба, щоб закони виконувались?

дада, давайте примем закон, в котором все законы надо соблюдать. ахаха =)
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:31

  Стас написав:
  EKO написав:Сектор украинской экономики, находящийся "в тени", по данным исследователей, составляет 46% от ВВП или 1,1 трлн грн.

это исследователи по себе интерполируют на всю Украину?...

Вообще то на весь мир.
Украина вошла в тройку стран с крупнейшим объемом теневой экономики. Об этом говорится в исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA)
Или вы предпочитаете винницких базарников слушать про "рост"? :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 19:54

  budivelnik написав:Пояснення дуже просте.


Из чего складывается теневая экономика в принципе понятно. Мне непонятно, точнее я уверен, что никто в реальности не считает объем тени, каждый выкладывает те цифры из серии пальцем в небо, которые ему выгодны в предвыборных баталиях или отчетах правительства.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:29

  yanyura написав:
  budivelnik написав:розумний зрозумів би що це описка

Да-да, действительно описка!
И здесь описка:
за останні 10+років бюджет України становив більше 1 000 000 млн грн
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексіяИ здесь:
Якщо в системі де бюджет становить 1 000 000 мльйонів , і з цього 1 000 000 мільонів

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?И здесь:
Отже прогнозований ВВП на 2017 - 3 000 000 млн грн

Скільки податків платять українці: всі види стягненьНу точно как в том анекдоте:
Потерпевший поскользнулся и упал на нож. И так 10 раз подряд.
Дядя- ти дурак ?
Якраз у всіх цих прикладах - я й не помилився
1 000 000 мільйонів=1000 млрд=1 трл

Так що ще раз признай або неуважність, відсутність математичних і статистичних знань ,або тролізм
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:37

  freeze написав:
  budivelnik написав:Пояснення дуже просте.
Из чего складывается теневая экономика в принципе понятно. Мне непонятно, точнее я уверен, что никто в реальности не считает объем тени, каждый выкладывает те цифры из серии пальцем в небо, которые ему выгодны в предвыборных баталиях или отчетах правительства.
Завжди є точки(показники) які дозволять визначити обєм тіні
Наприклад споживання
Електроенергії
Води
Газу
Проконтролювати легко , проаналізувати трошки складніше
Також є інструмент порівняння
Продуктивність заводу з іноземним,офшорним,місцевим,державним - власником .

З тим що ці цифри висмоктуються з пальця для маніпулювання виборцями - я погоджуюсь.
Єдине що невірна не цифра . а невірний висновок з цієї цифри
Адже легко назвати цифру в 1 трл , щоб населення подумало що його на ці гроші обкрадають і тоді треба просто вдягнути тогу борця з сірою економікою...

А от якщо населенню пояснити , що той 1 трлн який знаходиться в сірому сегменті економіки , навіть якщо його перевести в білу ні на грам не покращить якість життя цього ж населення + пояснити , що з цим 1 трлн треба боротись для того щоб саме населення мало реальну інформацію про реальний стан справ - ніхто й не збирається , бо це електорально програшний варіант
Нічого не робити і жити мантрою що завтра хтось наведе порядок і тому можна буде й далі нічого не робити,але жити краще, - набагато легше ніж усвідомлювати
В 90% добре живе той хто добре працює , а не той хто нічого не робить і очікує абсолютної справедливості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:47

  budivelnik написав:
  yanyura написав:
  budivelnik написав:розумний зрозумів би що це описка

Да-да, действительно описка!
И здесь описка:
за останні 10+років бюджет України становив більше 1 000 000 млн грн
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексіяИ здесь:
Якщо в системі де бюджет становить 1 000 000 мльйонів , і з цього 1 000 000 мільонів

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?И здесь:
Отже прогнозований ВВП на 2017 - 3 000 000 млн грн

Скільки податків платять українці: всі види стягненьНу точно как в том анекдоте:
Потерпевший поскользнулся и упал на нож. И так 10 раз подряд.
Дядя- ти дурак ?
Якраз у всіх цих прикладах - я й не помилився
1 000 000 мільйонів=1000 млрд=1 трл

Так що ще раз признай або неуважність, відсутність математичних і статистичних знань ,або тролізм

По бюджету:
за останні 10+років бюджет України становив більше 1 000 000 млн грн

Здесь, правда не за 10+, а за 6 лет:
Зображення
https://index.minfin.com.ua/budget/cons/
Где здесь больше 1 трлн.?

По ВВП:
Отже прогнозований ВВП на 2017 - 3 000 000 млн грн

Зображення
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2017
Где здесь 3 трлн.?
Дядя- ти дурак ?

Так що ще раз признай або неуважність, відсутність математичних і статистичних знань ,або тролізм
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:55

yanyura
Отже
1 Знайшов 4 повідомлення де написано ВВП більше 1 000 000 млн і одне бюджет більше 1 000 000
Нормальна людина знаючи що 3 більше 1 , все таки припустить що хтось зробив описку 1 раз і три рази написав правильно
Дурень ( або проплачений) прийде до висновку що ???? навіть не знаю до якого , бо три рази правильно - один раз ні
2 Привести данні за 3 квартали загальною сумою в
2 062 136 млн і питати де тут 3 000 000 ?
Ну почекай днів 10 , статисти порахують і виходячи з того що кожен квартал на 20% більший від попереднього , а також те що в 3 кварталі 2017 було 821 277 млрд
Прийдемо до приблизного результату
2 062 136 +821 277 * 1,2 =3 047 688

То як ти дурень чи зубоскал?
І коли збираєшся вибачатись за попереднє повністю троляче?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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