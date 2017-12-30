Про це свідчать дані опитування GfK Ukraine за замовленням організації Pact.
Дивися повний текст Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка).
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Додано: Нед 31 гру, 2017 14:31
Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка).
Додано: Нед 31 гру, 2017 14:31
Конечно,!!!!
Например: животные совсем рамсы попутали.
Или это:http://www.politnavigator.net/polsotni-nardepov-obratilis-v-konstitucionnyjj-sud-prosyat-otmenit-dekommunizaciyu.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 31 гру, 2017 17:59
- Я знаю один фокус! Реформа называется.
- Покажи!
- Снимай брюки... Чувствуешь палец в ж***?
- Чувствую!
- А руки-то - вот они!
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