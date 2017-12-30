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Чи відчувають українці
наслідки реформ (інфографіка)

Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:31

Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування GfK Ukraine за замовленням організації Pact.

Дивися повний текст Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:31

Конечно,!!!!
Например: животные совсем рамсы попутали.
Или это:http://www.politnavigator.net/polsotni-nardepov-obratilis-v-konstitucionnyjj-sud-prosyat-otmenit-dekommunizaciyu.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:26

Из реформ пока что только рост коммуналки и девал.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:35

Последствия реформ.... по моему этим всё сказано!
Иешуа Ганоцри
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:59

- Я знаю один фокус! Реформа называется.
- Покажи!
- Снимай брюки... Чувствуешь палец в ж***?
- Чувствую!
- А руки-то - вот они!
p_a_l
 
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