Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

Постійне посилання:Дмитро Гнапжурналіст-розслідувачВсё хорошо, прекрасная маркиза?16 серпня 2016, 23:51Известный медиакритик Наталья Лигачева написала колонку: "Почему я не согласна со статьей в "Европейской правде". В ней она возражает журналистам, призвавшим лишить Украину безвизового режима из-за имитации властью реформ.Я не знаю, почему Наталья Лигачева в последнее время так часто защищает власть. Но именно в этой колонке ее аргументы в защиту власти стали уж совсем манипулятивными."Авторы статьи в УП не хотят учитывать важность не только фактов, но и контекста. То есть того, что на данный момент Украина является жертвой военной агрессии России" – начинает с этого Лигачева.И что? Война с Россией – это повод не бороться с коррупцией? Это повод волокитить электронные декларации? Наоборот, все прекрасно понимают, что только в свободной от коррупции стране можно создать сильную и боеспособную армию. А, там, где воруют все: от прапорщика до генерала, армия всегда будет голодной, босой и безоружной. И электронные декларации – один из эффективных инструментов борьбы с коррупцией, в том числе в Министерстве обороны."Нет в истории прецедентов, когда бы войну выигрывали страны, в которых власть и народ абсолютно разобщены, в которых существует такой уровень недоверия к власти, какой есть сейчас в Украине, и в которых есть такой уровень недоверия друг другу и разобщенности в обществе, как сейчас наблюдается в Украине." – продолжает Лигачева.Поправьте меня, если я ошибаюсь. Не избитый ли интернет-мем: "Не критикуйте власть, а то Путин нападет!" нам подсовывают в этой красивой упаковке из словесных кружев? Народ должен быть един с властью перед лицом войны? Безусловно. Только Наталья почему-то забывает добавить, что власть не убедила граждан в том, что она разделяет с ними тяготы войны.Да, да... Давайте найдем в себе силы еще раз произнести это словосочетание!Ну, же, вот оно:"Липецкая фабрика".Липецкая, черт побери, действующая фабрика концерна "Рошен"!Вот хороший ответ на вопрос, почему народ не един с властью во время войны. Точнее, почему власть презирает единство с народом, с этими простолюдинами, голытьбой. И во время войны ведет бизнес на территории страны-оккупанта. Попутно вещая о патриотизме."Да, власть виновата, хотя ЭТУ власть выбрали все-таки мы сами, на демократичных выборах, в первом туре президентских выборов, а на парламентских выборах многие из тех, кто сейчас жесточайшим образом власть критикуют, помогли БПП получить внушительное количество мандатов. То есть как минимум 30% ответственности за происходящее у нас сейчас нам нужно бы взять на себя. Как минимум" – добавляет Лигачева.Наталья – умный человек, и должна знать, что перекладывать ответственность с политиков на избирателей не всегда правильно. По той простой причине, что избирателей банально могут обмануть, облапошить. Что политики идут на выборы с одними лозунгами, а после избрания начинают делать нечто противоположное ожиданиям избирателей.Например, обещают покончить с офшорами, а через три месяца на президентском посту, эти офшоры регистрируют. Или обещают открытые списки, деолигархизацию, реальную борьбу с коррупцией, те же электронные декларации. Вместо этого – кумовство и "любі друзі" в политике, процветание олигархов и ни одного реально посаженного коррупционера.И все это, конечно, не делает чести избирателям, которые наперед не раскусили вранье политиков. Но также не дает права перекладывать ответственность с изолгавшейся власти на самих граждан."Наши СМИ переполнены критикой, не считают нужным рассказывать и о тех позитивах, которые все-таки есть. Не занимаются разъяснением реформ, не вкладывают силы в конструктивную, а не только в стиле "зрада", критику которая бы действительно подталкивала их продвижение, а не вызывала бы только отторжение." – завершает Лигачева.О, эта ванильная мечта – "конструктивная критика"! Почти все украинские политики, начиная, пожалуй, еще с Пустовойтенко призывали медиа-цех к конструктивной критике. Чтобы, значит, они, политики, наделали лужу, а их за это аккуратно по шерсти, да ласково так пожурили и дали еще похлебать сметанки. Вместо этого, украинские независимые медиа нашкодивших политиков толкли мордой в нассаное, чтобы они наконец научились вести себя по-человечески. Перестали воровать эшелонами, собирать "золотые батоны", подкармливать дружков и врать про продажу бизнеса.Боюсь, огорчить медиаэксперта, но задача журналиста в моем скромном понимании, вовсе не состоит в похвале властям, даже если они ее и заслужили. Для этого есть пиарщики и эксперты. А также есть стандарты, по которым журналисты обязаны им предоставлять слово, чтобы те хвалили власть.Главная задача любого журналиста, на мой скромный вкус, в том, чтобы рассказать о неком факте, который кто-то хотел бы скрыть. Только и всего. Именно за это журналисты получили прозвище цепных псов демократии. Хотя, кто-то от служения демократии, может вполне перейти к служению конкретной фамилии.