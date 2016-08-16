RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи відчувають українці
наслідки реформ (інфографіка)

Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:31

Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування GfK Ukraine за замовленням організації Pact.

Дивися повний текст Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79039
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 14:31

Конечно,!!!!
Например: животные совсем рамсы попутали.
Или это:http://www.politnavigator.net/polsotni-nardepov-obratilis-v-konstitucionnyjj-sud-prosyat-otmenit-dekommunizaciyu.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:26

Из реформ пока что только рост коммуналки и девал.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19482
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:35

Последствия реформ.... по моему этим всё сказано!
Иешуа Ганоцри
 
Повідомлень: 361
З нами з: 19.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 17:59

- Я знаю один фокус! Реформа называется.
- Покажи!
- Снимай брюки... Чувствуешь палец в ж***?
- Чувствую!
- А руки-то - вот они!
p_a_l
 
Повідомлень: 849
З нами з: 15.02.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:45

Где-то так:

Постійне посилання: http://blogs.pravda.com.ua/authors/gnap ... iew_print/

Дмитро Гнап
журналіст-розслідувач
Всё хорошо, прекрасная маркиза?
16 серпня 2016, 23:51
Известный медиакритик Наталья Лигачева написала колонку: "Почему я не согласна со статьей в "Европейской правде". В ней она возражает журналистам, призвавшим лишить Украину безвизового режима из-за имитации властью реформ.

Я не знаю, почему Наталья Лигачева в последнее время так часто защищает власть. Но именно в этой колонке ее аргументы в защиту власти стали уж совсем манипулятивными.

"Авторы статьи в УП не хотят учитывать важность не только фактов, но и контекста. То есть того, что на данный момент Украина является жертвой военной агрессии России" – начинает с этого Лигачева.

И что? Война с Россией – это повод не бороться с коррупцией? Это повод волокитить электронные декларации? Наоборот, все прекрасно понимают, что только в свободной от коррупции стране можно создать сильную и боеспособную армию. А, там, где воруют все: от прапорщика до генерала, армия всегда будет голодной, босой и безоружной. И электронные декларации – один из эффективных инструментов борьбы с коррупцией, в том числе в Министерстве обороны.

"Нет в истории прецедентов, когда бы войну выигрывали страны, в которых власть и народ абсолютно разобщены, в которых существует такой уровень недоверия к власти, какой есть сейчас в Украине, и в которых есть такой уровень недоверия друг другу и разобщенности в обществе, как сейчас наблюдается в Украине." – продолжает Лигачева.

Поправьте меня, если я ошибаюсь. Не избитый ли интернет-мем: "Не критикуйте власть, а то Путин нападет!" нам подсовывают в этой красивой упаковке из словесных кружев? Народ должен быть един с властью перед лицом войны? Безусловно. Только Наталья почему-то забывает добавить, что власть не убедила граждан в том, что она разделяет с ними тяготы войны.

Да, да... Давайте найдем в себе силы еще раз произнести это словосочетание!

Ну, же, вот оно:

"Липецкая фабрика".

Липецкая, черт побери, действующая фабрика концерна "Рошен"!

Вот хороший ответ на вопрос, почему народ не един с властью во время войны. Точнее, почему власть презирает единство с народом, с этими простолюдинами, голытьбой. И во время войны ведет бизнес на территории страны-оккупанта. Попутно вещая о патриотизме.

"Да, власть виновата, хотя ЭТУ власть выбрали все-таки мы сами, на демократичных выборах, в первом туре президентских выборов, а на парламентских выборах многие из тех, кто сейчас жесточайшим образом власть критикуют, помогли БПП получить внушительное количество мандатов. То есть как минимум 30% ответственности за происходящее у нас сейчас нам нужно бы взять на себя. Как минимум" – добавляет Лигачева.

Наталья – умный человек, и должна знать, что перекладывать ответственность с политиков на избирателей не всегда правильно. По той простой причине, что избирателей банально могут обмануть, облапошить. Что политики идут на выборы с одними лозунгами, а после избрания начинают делать нечто противоположное ожиданиям избирателей.

Например, обещают покончить с офшорами, а через три месяца на президентском посту, эти офшоры регистрируют. Или обещают открытые списки, деолигархизацию, реальную борьбу с коррупцией, те же электронные декларации. Вместо этого – кумовство и "любі друзі" в политике, процветание олигархов и ни одного реально посаженного коррупционера.

И все это, конечно, не делает чести избирателям, которые наперед не раскусили вранье политиков. Но также не дает права перекладывать ответственность с изолгавшейся власти на самих граждан.

"Наши СМИ переполнены критикой, не считают нужным рассказывать и о тех позитивах, которые все-таки есть. Не занимаются разъяснением реформ, не вкладывают силы в конструктивную, а не только в стиле "зрада", критику которая бы действительно подталкивала их продвижение, а не вызывала бы только отторжение." – завершает Лигачева.

О, эта ванильная мечта – "конструктивная критика"! Почти все украинские политики, начиная, пожалуй, еще с Пустовойтенко призывали медиа-цех к конструктивной критике. Чтобы, значит, они, политики, наделали лужу, а их за это аккуратно по шерсти, да ласково так пожурили и дали еще похлебать сметанки. Вместо этого, украинские независимые медиа нашкодивших политиков толкли мордой в нассаное, чтобы они наконец научились вести себя по-человечески. Перестали воровать эшелонами, собирать "золотые батоны", подкармливать дружков и врать про продажу бизнеса.

Боюсь, огорчить медиаэксперта, но задача журналиста в моем скромном понимании, вовсе не состоит в похвале властям, даже если они ее и заслужили. Для этого есть пиарщики и эксперты. А также есть стандарты, по которым журналисты обязаны им предоставлять слово, чтобы те хвалили власть.

Главная задача любого журналиста, на мой скромный вкус, в том, чтобы рассказать о неком факте, который кто-то хотел бы скрыть. Только и всего. Именно за это журналисты получили прозвище цепных псов демократии. Хотя, кто-то от служения демократии, может вполне перейти к служению конкретной фамилии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:28

последствия конечно же есть - жить стало намного хуже...
Стас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2848
З нами з: 21.03.14
Подякував: 102 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 06:15

  Стас написав:последствия конечно же есть - жить стало намного хуже...

Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки податків платять українці: всі види стягнень 1, 2
R2 » Нед 31 гру, 2017 10:47
16 743
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 23:18
Ой+
Чи стали українці жити краще (інфографіка) 1 ... 19, 20, 21
R2 » Сер 27 гру, 2017 09:13
201 10566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 19:06
ЛАД
Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)
R2 » Суб 30 гру, 2017 17:37
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2017 17:37
alekc_sizov
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4362)
01.01.2018 01:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.