Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

Додано: Пон 01 січ, 2018 20:29

RomanTik написав: svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа... , после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...

Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."То же и с "Эвропой"...