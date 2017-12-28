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Чи відчувають українці
наслідки реформ (інфографіка)

Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:18

  AndrewVlasov написав:Деяким зрадофілам і трищуб на Кремлі криво висітиме. Ніхто не казав що шлях до Європи буде простим

А счас вы где находитесь?

"Украина расположена в юго-восточной части Европы, в пределах Восточно-Европейской равнины. Территория страны в рамках её конституционного устройства составляет 603 549 км², что соответствует 5,7 % территории Европы и 0,44 % территории мира (44-е место по площади среди стран мира и первое среди стран, целиком находящихся в Европе)."

До Уральских гор это все Европа...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:33

svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:29

  RomanTik написав:svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...

Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."

То же и с "Эвропой"...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:39

Re: Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

RomanTik написав:кроме увеличения цен - никаких изменений пока не ощущаю. Ну еще запрет российских систем переводов и некоторых инет сервисов. Если это реформы - то я балерина.
Вы в каком театре и что за постановка? Готов сходить
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