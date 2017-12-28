RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи відчувають українці
наслідки реформ (інфографіка)

Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:18

  AndrewVlasov написав:Деяким зрадофілам і трищуб на Кремлі криво висітиме. Ніхто не казав що шлях до Європи буде простим

А счас вы где находитесь?

"Украина расположена в юго-восточной части Европы, в пределах Восточно-Европейской равнины. Территория страны в рамках её конституционного устройства составляет 603 549 км², что соответствует 5,7 % территории Европы и 0,44 % территории мира (44-е место по площади среди стран мира и первое среди стран, целиком находящихся в Европе)."

До Уральских гор это все Европа...
svetoch-10
 
Повідомлень: 175
З нами з: 21.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:33

svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 06.01.16
Подякував: 1947 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:29

  RomanTik написав:svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...

Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."

То же и с "Эвропой"...
svetoch-10
 
Повідомлень: 175
З нами з: 21.12.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:39

Re: Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

RomanTik написав:кроме увеличения цен - никаких изменений пока не ощущаю. Ну еще запрет российских систем переводов и некоторых инет сервисов. Если это реформы - то я балерина.
Вы в каком театре и что за постановка? Готов сходить
:mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19038
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4267 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:45

Re: Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

Реформ нет.
МВД видоизменено - поменяли название, потратили киотские деньги на японские авто.
По итогу - провал.
Судебная реформа - судебную систему прогнули под президента. Вот и вся реформа.
Здравоохранение. Давно нелегальная и.о. министра делает систему столь же страшной, как она сама.
Энергетика. Цены тупо подымают, даже не утруждаясь объяснять откуда цифры. А ниоткуда. Хотелки такие. Продавать украинский газ за границу, потом покупать российский в Словакии, с наценками посредников. Это реформа.
Что забыл?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 06.08.10
Подякував: 784 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:47

а что авторы опроса называют реформами ?
yarg
 
Повідомлень: 17579
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:49

  RomanTik написав:svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...


начиная с 91 года ? того года , в котором свет выключали каждый вечер для экономии , а зарплаты хватало на 2 (две) банки вонючей кильки ?
да... сейчас по сравнению с тем счастьем - просто жо па....
yarg
 
Повідомлень: 17579
З нами з: 06.01.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 3500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 02:48

0

  svetoch-10 написав:
  RomanTik написав:svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...

Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."

То же и с "Эвропой"...


Ты забыл, «господин» :mrgreen: Швондер, что все эти ур***ства, про которые данное произведение - принесла людям ВАША советская власть, и продолженные нынче кремлевскими «наследниками», в полном соотвествиии с «великими заветами».
Сомневаюсь, кстати, что кацапские шариковы мнящие себя почему-то «преображенскими» читали книгу, хоть какой-то процент. Вот и весь ответ, «профессора». И еще одного к себе забрали, «своего», правда он «проффесор».... ну по публике и «ученый» :P
Перечитать, не пробовали, или «многа букв» ? Ну, вот и результат.... книга она требует осмысления,в отличии от телевизора, с футболом, и/или кацапскими ТВ мордобоями.
И да - написана писателем ИЗ КИЕВА, это В Украине, про вашу советскую власть, дерьмо которое приперли и в Украину.
Далась вам та Европа и украинский безвиз. Кстати расиянцы - а зачем вы сами о землю бились, не так давно, и истерично требовавали себе безвиз - на что резонно получили под нос комбинацию из трех пальцев?
Наслаждайтесь чистым морозным -30C воздухом в ваших деревянных сортирах на улице, в вашей «европе» в пределах, перДелах, точнее «залатого кольца» и Урала.
С газетой «Правда», о «великих» достижениях, и для улучшения... вот того, да :P
Чем вам не Европа, ваша, понятная? :lol:

Дваждыдвашник

А ты - забыл что делают все это РОВНО те же ВАШИ ребятки, что и при вите-царе, «па 8». по всему «спектру вопросов».
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
Tip Top
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6208
З нами з: 28.05.10
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:32

Дваждыдвашник
- Забыли главную - АТО на Донбассе.
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 16.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:36

  Tip Top написав:Дваждыдвашник

А ты - забыл что делают все это РОВНО те же ВАШИ ребятки, что и при вите-царе, «па 8». по всему «спектру вопросов».

Порошенко был добровольно избран в стране победившей гидности.
Энергетика и прогиб судебной системы это его работа.
Коммунальные ужасающие законы пихает Самопомощь, чистое дитя майдана.
В МВД рулит изгнанный некогда в Италию Аваков и какие то девицы, кто из Грузии, а кто при Яныке чуть не под стол ходили.
БПП и НФ в Верховной Рада тоже получили голоса от восторженных избирателей в стране победившего мойдана.
Генпрокурор - один из майданных вождей.
Вы ничего не путаете?
Ну и к слов "Ваши" тоже есть претензии, киевлян вообще как то не вижу на высоких постах.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 06.08.10
Подякував: 784 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки податків платять українці: всі види стягнень 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 31 гру, 2017 10:47
31 1759
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 09:52
lapay
Чи стали українці жити краще (інфографіка) 1 ... 19, 20, 21
R2 » Сер 27 гру, 2017 09:13
208 11063
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 19:59
freeze
Українці змушені святкувати Новий рік у борг (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Чет 28 гру, 2017 20:30
23 1200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 18:35
Faceless
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51026)
02.01.2018 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.