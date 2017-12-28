Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)

Додано: Вів 02 січ, 2018 02:48

svetoch-10 написав: RomanTik написав: svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа... , после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...

Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."



То же и с "Эвропой"... Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."То же и с "Эвропой"...

Ты забыл, «господин»Швондер, что все эти ур***ства, про которые данное произведение - принесла людям ВАША советская власть, и продолженные нынче кремлевскими «наследниками», в полном соотвествиии с «великими заветами».Сомневаюсь, кстати, что кацапские шариковы мнящие себя почему-то «преображенскими» читали книгу, хоть какой-то процент. Вот и весь ответ, «профессора». И еще одного к себе забрали, «своего», правда он «проффесор».... ну по публике и «ученый»Перечитать, не пробовали, или «многа букв» ? Ну, вот и результат.... книга она требует осмысления,в отличии от телевизора, с футболом, и/или кацапскими ТВ мордобоями.И да - написана писателем, этоУкраине, про вашу советскую власть, дерьмо которое приперли и в Украину.Далась вам та Европа и украинский безвиз. Кстати расиянцы - а зачем вы сами о землю бились, не так давно, и истерично требовавали себе безвиз - на что резонно получили под нос комбинацию из трех пальцев?Наслаждайтесь чистым морозным -30C воздухом в ваших деревянных сортирах на улице, в вашей «европе» в пределах, перДелах, точнее «залатого кольца» и Урала.С газетой «Правда», о «великих» достижениях, и для улучшения... вот того, даЧем вам не Европа, ваша, понятная?А ты - забыл что делают все это РОВНО те же ВАШИ ребятки, что и при вите-царе, «па 8». по всему «спектру вопросов».