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Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:18
AndrewVlasov написав:
Деяким зрадофілам і трищуб на Кремлі криво висітиме. Ніхто не казав що шлях до Європи буде простим
А счас вы где находитесь?
"Украина расположена в юго-восточной части Европы, в пределах Восточно-Европейской равнины. Территория страны в рамках её конституционного устройства составляет 603 549 км², что соответствует 5,7 % территории Европы и 0,44 % территории мира (44-е место по площади среди стран мира и первое среди стран, целиком находящихся в Европе)."
До Уральских гор это все Европа...
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:33
svetoch-10, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...
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Додано: Пон 01 січ, 2018 20:29
RomanTik написав:svetoch-10
, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...
Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."
То же и с "Эвропой"...
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Додано: Пон 01 січ, 2018 20:39
RomanTik написав:кроме увеличения цен - никаких изменений пока не ощущаю. Ну еще запрет российских систем переводов и некоторых инет сервисов. Если это реформы - то я балерина.
Вы в каком театре и что за постановка? Готов сходить
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Додано: Пон 01 січ, 2018 22:45
Реформ нет.
МВД видоизменено - поменяли название, потратили киотские деньги на японские авто.
По итогу - провал.
Судебная реформа - судебную систему прогнули под президента. Вот и вся реформа.
Здравоохранение. Давно нелегальная и.о. министра делает систему столь же страшной, как она сама.
Энергетика. Цены тупо подымают, даже не утруждаясь объяснять откуда цифры. А ниоткуда. Хотелки такие. Продавать украинский газ за границу, потом покупать российский в Словакии, с наценками посредников. Это реформа.
Что забыл?
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Додано: Пон 01 січ, 2018 23:47
а что авторы опроса называют реформами ?
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Додано: Пон 01 січ, 2018 23:49
RomanTik написав:svetoch-10
, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...
начиная с 91 года ? того года , в котором свет выключали каждый вечер для экономии , а зарплаты хватало на 2 (две) банки вонючей кильки ?
да... сейчас по сравнению с тем счастьем - просто жо па....
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Додано: Вів 02 січ, 2018 02:48
svetoch-10 написав: RomanTik написав:svetoch-10
, после революции "гидности" (вообще-то начиная с 91 года, но последние годы особенно чувствуется) Украина находится в месте которое рифмуется со словом Европа...
Собственно да... Так, с интереса, спрашивал... Надо им всем напомнить "Собачье сердце" пересмотреть, да профессора Преображенского послушать: "Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах."
То же и с "Эвропой"...
Ты забыл, «господин»
Швондер, что все эти ур***ства, про которые данное произведение - принесла людям ВАША советская власть, и продолженные нынче кремлевскими «наследниками», в полном соотвествиии с «великими заветами».
Сомневаюсь, кстати, что кацапские шариковы мнящие себя почему-то «преображенскими» читали книгу, хоть какой-то процент. Вот и весь ответ, «профессора». И еще одного к себе забрали, «своего», правда он «проффесор».... ну по публике и «ученый»
Перечитать, не пробовали, или «многа букв» ? Ну, вот и результат.... книга она требует осмысления,в отличии от телевизора, с футболом, и/или кацапскими ТВ мордобоями.
И да - написана писателем ИЗ КИЕВА
, это В
Украине, про вашу советскую власть, дерьмо которое приперли и в Украину.
Далась вам та Европа и украинский безвиз. Кстати расиянцы - а зачем вы сами о землю бились, не так давно, и истерично требовавали себе безвиз - на что резонно получили под нос комбинацию из трех пальцев?
Наслаждайтесь чистым морозным -30C воздухом в ваших деревянных сортирах на улице, в вашей «европе» в пределах, перДелах, точнее «залатого кольца» и Урала.
С газетой «Правда», о «великих» достижениях, и для улучшения... вот того, да
Чем вам не Европа, ваша, понятная? Дваждыдвашник
А ты - забыл что делают все это РОВНО те же ВАШИ ребятки, что и при вите-царе, «па 8». по всему «спектру вопросов».
Регулярно плюю на спину : Волгарь, ceba, M-A-X, sal, mister-svet, antey1969, antikkristall, RomanTik, Imp.
«Нам казалось мы терминаторы - но увозят нас рефрежираторы...» (с) ватно-русская, поминальная
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Додано: Вів 02 січ, 2018 09:32
Дваждыдвашник
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Додано: Вів 02 січ, 2018 09:36
Tip Top написав:Дваждыдвашник
А ты - забыл что делают все это РОВНО те же ВАШИ ребятки, что и при вите-царе, «па 8». по всему «спектру вопросов».
Порошенко был добровольно избран в стране победившей гидности.
Энергетика и прогиб судебной системы это его работа.
Коммунальные ужасающие законы пихает Самопомощь, чистое дитя майдана.
В МВД рулит изгнанный некогда в Италию Аваков и какие то девицы, кто из Грузии, а кто при Яныке чуть не под стол ходили.
БПП и НФ в Верховной Рада тоже получили голоса от восторженных избирателей в стране победившего мойдана.
Генпрокурор - один из майданных вождей.
Вы ничего не путаете?
Ну и к слов "Ваши" тоже есть претензии, киевлян вообще как то не вижу на высоких постах.
Прокремлевский тролль.
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