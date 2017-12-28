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Чи відчувають українці наслідки реформ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:49
yarg
Как же *отсутствие информации*, если только что было *слышал вагон и таких и других и противоположных*?)))
Ещё бы Вы могли отрицать самого себя. Ведь, кроме Вас, о том, что *Гордон мог у кого-то и зачем-то брать деньги* никто и речи не вел.
у рабиновича денег больше -- ))))
*деньги не решают* -- это в сказках. В том числе и советских.
Другое дело, что деньги не решают всего. И являются лишь одной из составляющих успеха (зачастую безальтернативно необходимых).
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Додано: Вів 02 січ, 2018 23:48
Репост с соседней ветки:
Faceless написав:
Как все эти заявления связаны с темой вопроса? Только не надо приплетать программу средней школы к защите лицензий и научному потенциалу, это чистейший бред
Цель любой реформы сделать в перспективе лучше, под конкретную модель Государства.
- Какие перспективы лично Вы видите от "предложенного", и названного "реформы"?
1. Для Личности?
2. Для Государства?
3. Для Будущего Украины?
4. Для социума?
5. Для науки Украины?
- И вообще, а какова цель этого, названного "реформы"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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