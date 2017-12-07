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Потяги в майбутнє: розвиток
залізничного сполучення між...

Потяги в майбутнє: розвиток залізничного сполучення між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:39

Потяги в майбутнє: розвиток залізничного сполучення між...

Пропонуємо до обговорення:
Безвізовий режим з ЄС відкрив перед українською залізницею можливості для освоєння ринку міжнародних перевезень.

Дивися повний текст Потяги в майбутнє: розвиток залізничного сполучення між Україною та ЄС у 2017 (інфографіка).
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Вот и хорошо. Будем ездить на поезде.
Иешуа Ганоцри
 
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Цена вопроса ? Че-то мне кажется, что даже зажравшимся МАУ будет дешевле...
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 22:20

а когда уже онлайн можно будет купить билеты в Европу? а то на сайте Укрзализныци даже названий таких станций как Прага, Братислава, Варшава и т.д. просто нет...
Стас
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