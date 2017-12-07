Безвізовий режим з ЄС відкрив перед українською залізницею можливості для освоєння ринку міжнародних перевезень.
Дивися повний текст Потяги в майбутнє: розвиток залізничного сполучення між Україною та ЄС у 2017 (інфографіка).
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Додано: Нед 31 гру, 2017 15:39
Потяги в майбутнє: розвиток залізничного сполучення між...
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Дивися повний текст Потяги в майбутнє: розвиток залізничного сполучення між Україною та ЄС у 2017 (інфографіка).
Додано: Нед 31 гру, 2017 17:28
Цена вопроса ? Че-то мне кажется, что даже зажравшимся МАУ будет дешевле...
Додано: Нед 31 гру, 2017 22:20
а когда уже онлайн можно будет купить билеты в Европу? а то на сайте Укрзализныци даже названий таких станций как Прага, Братислава, Варшава и т.д. просто нет...
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