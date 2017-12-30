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Китай імпортуватиме 43% споживаного газу до 2050 р
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 гру, 2017 16:10
Пропонуємо до обговорення:
Попит на природний газ в Китаї продовжить збільшуватися до 2040 року і буде перевищувати внутрішнє виробництво на 43%, повідомляється в звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
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