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Китай імпортуватиме 43%
споживаного газу до 2050 р

Китай імпортуватиме 43% споживаного газу до 2050 р
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 16:10

Китай імпортуватиме 43% споживаного газу до 2050 р

Пропонуємо до обговорення:
Попит на природний газ в Китаї продовжить збільшуватися до 2040 року і буде перевищувати внутрішнє виробництво на 43%, повідомляється в звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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R2
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