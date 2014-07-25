Найбільший суспільний резонанс в 2017 році викликали чотири ключові реформи
Дивися повний текст Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 20:12
Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:13
1. Пенсионная - на соседней ветке выставлял пенсии ликвидируются, как таковые.
2. Медицинская: - За деньги всё можно было и раньше, а где гарантии? Луцик и тот в Амстердам прыщики ездит давить.
3. Образовательная - оставили 9 предметов. И что далее? Кликуши будут ракеты строить?
4. Судебная - на это плевать даже не хочется "Суды по определению" уже не доступны по причине "Судового Сбору" теперь вынесут все в Куев и... пишите дяди письма. В стране, где Права нет по определению "Кто с ножом - тот и с мясом"(или шоколадом)
Хорошо про "Реформы упомянул":
Теперь "рехформаторы" уже в США, Панаме,.... ну короче где шоколад дармовой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:52
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Ждем шоколадной реформы.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 31 гру, 2017 21:34
страна еле дышит, может хватит рехформ? а то невзначай у кого-то найдут золотую шоколадку найдут
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