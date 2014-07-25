Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Постійне посилання:Дмитро Гнапжурналіст-розслідувачКабуки вместо камикадзе25 липня 2014, 20:58Подытоживая пребывание Арсения Яценюка на посту премьер-министра, отмечу, что лично мне не жалко, если он уйдет."Правительство камикадзе" – пафосно назвал свой кабинет Яценюк при назначении.Чем пожертвовали ради страны эти "воины-самоубийцы"?Жизнью? Имуществом? Популярностью?Они могут записать в себе актив хотя бы одно свершение?Одну, пусть маленькую, но эффективную реформу, облегчившую жизнь людей?ГАИ не ликвидировано. Схемы на таможне процветают.Как выглядят результат работы "камикадзе", я вполне ощутил недавно.Для получения пособия по рождению младшей дочери мне девять (!) раз приходилось приезжать в отдел соцобеспечения.Длинный список справок и документов, мало того что менялся несколько раз, так вдобавок, уже полученные документы чем-то постоянно не устраивали принимающих."Ваша справка по Форме 3 уже устарела, принесите новую и еще попросите Форму 204, иначе отправим назад!"Хотя, как по мне, вместо десятка справок из разных органов, достаточно иметь лишь паспорт и единую компьютерную базу, где записаны данные о новорожденных.Но чтобы ввести это новшество, нужно действительно быть камикадзе. Поскольку тогда придется уволить тысячи работников собесов, собирающих и систематизирующих пачки никому не нужных документов.Но правительство не продемострировало даже попытки борьбы с громоздкой разрешительной системой.Вместо этого, поддержало просьбу олигархов по повышению тарифов на тепло и водоснабжение. Даже не удосужившись проверить, а сколько миллиардов эти самые олигархи вынимают из энергетики.Казаться, а не быть – вечная проблема Яценюка.Так хочется быть старше, мужественнее, круче. Но быть не получается.Получается, только делать вид."Йду на війну з корупцією", "куля в лоб", "уряд камікадзе" – эти громкие заявления Яценюка разных лет так и не стали реальностью.Не то, чтобы граждане хотели, чтобы хрупкое тело Арсения Петровича сгорело в штурмовике, пикирующем на врага.Нет.Граждан просто вконец достали болтуны.Ключевое достоинство которых в том, что на фоне у*** прошлой власти они выглядят вполне себе хорошими парнями.(Древняя японская гравюра: актеры театра Кабуки изображают самураев в бою).Но воры и мерзавцы из прошлого Кабмина все дальше в прошлом.А настоящим фоном для сравнения Яценюку и министрам служат патриоты, воюющие на востоке.Те, кто не плодит пафос перед телекамерами, а спокойно и зло сражается за Украину.Без имитации и без надрыва в голосе.Вот они и есть настоящие камикадзе. "Божественный ветер" – как переводится это слово с японского.Ветер перемен.