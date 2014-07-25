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Чотири ключові реформи 2017.
Як вони змінять життя українців

Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:12

Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший суспільний резонанс в 2017 році викликали чотири ключові реформи

Дивися повний текст Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:13

1. Пенсионная - на соседней ветке выставлял пенсии ликвидируются, как таковые.
2. Медицинская: - За деньги всё можно было и раньше, а где гарантии? Луцик и тот в Амстердам прыщики ездит давить.
3. Образовательная - оставили 9 предметов. И что далее? Кликуши будут ракеты строить?
4. Судебная - на это плевать даже не хочется "Суды по определению" уже не доступны по причине "Судового Сбору" теперь вынесут все в Куев и... пишите дяди письма. В стране, где Права нет по определению "Кто с ножом - тот и с мясом"(или шоколадом)
Хорошо про "Реформы упомянул":

Постійне посилання: http://blogs.pravda.com.ua/authors/gnap ... iew_print/

Дмитро Гнап
журналіст-розслідувач
Кабуки вместо камикадзе
25 липня 2014, 20:58
Подытоживая пребывание Арсения Яценюка на посту премьер-министра, отмечу, что лично мне не жалко, если он уйдет.

"Правительство камикадзе" – пафосно назвал свой кабинет Яценюк при назначении.

Чем пожертвовали ради страны эти "воины-самоубийцы"?

Жизнью? Имуществом? Популярностью?

Они могут записать в себе актив хотя бы одно свершение?

Одну, пусть маленькую, но эффективную реформу, облегчившую жизнь людей?

ГАИ не ликвидировано. Схемы на таможне процветают.

Как выглядят результат работы "камикадзе", я вполне ощутил недавно.

Для получения пособия по рождению младшей дочери мне девять (!) раз приходилось приезжать в отдел соцобеспечения.

Длинный список справок и документов, мало того что менялся несколько раз, так вдобавок, уже полученные документы чем-то постоянно не устраивали принимающих.

"Ваша справка по Форме 3 уже устарела, принесите новую и еще попросите Форму 204, иначе отправим назад!"

Хотя, как по мне, вместо десятка справок из разных органов, достаточно иметь лишь паспорт и единую компьютерную базу, где записаны данные о новорожденных.

Но чтобы ввести это новшество, нужно действительно быть камикадзе. Поскольку тогда придется уволить тысячи работников собесов, собирающих и систематизирующих пачки никому не нужных документов.

Но правительство не продемострировало даже попытки борьбы с громоздкой разрешительной системой.

Вместо этого, поддержало просьбу олигархов по повышению тарифов на тепло и водоснабжение. Даже не удосужившись проверить, а сколько миллиардов эти самые олигархи вынимают из энергетики.

Казаться, а не быть – вечная проблема Яценюка.

Так хочется быть старше, мужественнее, круче. Но быть не получается.

Получается, только делать вид.

"Йду на війну з корупцією", "куля в лоб", "уряд камікадзе" – эти громкие заявления Яценюка разных лет так и не стали реальностью.

Не то, чтобы граждане хотели, чтобы хрупкое тело Арсения Петровича сгорело в штурмовике, пикирующем на врага.

Нет.

Граждан просто вконец достали болтуны.

Ключевое достоинство которых в том, что на фоне у*** прошлой власти они выглядят вполне себе хорошими парнями.





(Древняя японская гравюра: актеры театра Кабуки изображают самураев в бою).

Но воры и мерзавцы из прошлого Кабмина все дальше в прошлом.

А настоящим фоном для сравнения Яценюку и министрам служат патриоты, воюющие на востоке.

Те, кто не плодит пафос перед телекамерами, а спокойно и зло сражается за Украину.

Без имитации и без надрыва в голосе.

Вот они и есть настоящие камикадзе. "Божественный ветер" – как переводится это слово с японского.

Ветер перемен.

Теперь "рехформаторы" уже в США, Панаме,.... ну короче где шоколад дармовой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:35

Такого маразма ще не було!
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:52

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

Ждем шоколадной реформы.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:34

страна еле дышит, может хватит рехформ? а то невзначай у кого-то найдут золотую шоколадку найдут
Cryptos
 
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