Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

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Додано: Пон 01 січ, 2018 17:55
Безвиз сложно назвать реформой, т.к. его предоставление мало зависело от наших керманычей. Пенсионная - как-то не ощутилась (после реформы моя пенсия стала аж 1516 грн). Образовательная вообще ни о чем - вот решительно не понимаю зачем нужно было делать 12 лет обучения в школе. Теперь выпускной в 18 лет? Прямо со школьной скамьи в армию? А инклюзивная система вообще бред - что никто не помнит какими жестокими бывают дети и как заклевывают не таких как все? Про медицинскую и судебную сказать пока ничего не могу - т.к. еще не ощутил всех прелестей. Итог - ИБД во всей красе.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 20:20
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Украина — дабы оказаться допущенной на европейский порог — должна была выполнить два уровня заданий. Первый — привести законодательство в соответствии со стандартами ЕС, а второй — имплементировать, то есть воплотить, это законодательство в жизнь.
Среди законов и требований, необходимых к принятию и выполнению Украиной, значились, в частности, внедрение биометрических паспортов и так называемой концепции интегрированного управления границами. А также — борьба с коррупцией и отмыванием денег, включая, среди прочего, электронное декларирование доходов госслужащих. Кроме того, требовалось обеспечение прав и свобод человека, в том числе и секс-меньшинств.
Чтобы соответствовать европейским требованиям, Украина приняла в итоге 137 законов и нормативных актов, сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
а моей маме добавили в полтора раза. так что ощутилась. или только по вам мерять будем?
вот решительно не понимаю, что могут знать о современном образовании пенсионеры? вообще ниочём.
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:37
Поддерживаю реформы Правительства и Президента. Да, тяжело, медленно. Но фундамент по другому не может быть заложен, тем более, не зная как + коммуняцкая память и настроение в обществе. Хочу еще добавить, что Москва не сразу строилась (в шеренгу)
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