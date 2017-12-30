Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:37
Поддерживаю реформы Правительства и Президента. Да, тяжело, медленно. Но фундамент по другому не может быть заложен, тем более, не зная как + коммуняцкая память и настроение в обществе. Хочу еще добавить, что Москва не сразу строилась (в шеренгу)
Додано: Вів 02 січ, 2018 00:25
Pegasmaster, открою тайну - пенсию могут получать не только по возрасту. и что будем всех мерять по вашей маме?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Вів 02 січ, 2018 01:06
Поки що після всіх цих "збільшень" пенсії батьків менші по купівельній спроможності ніж були в 2013 році
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Вів 02 січ, 2018 01:07
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Як і зарплати взагалі-то - див не буває
Додано: Вів 02 січ, 2018 01:12
В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?
Лі Куан Ю зайнявся боротьбою з корупцією і злочинністю. Він пояснив це тим, що Сінгапур не має жодних природних багатств, тому їх багатством стануть прозорість доходів і високий рівень життєвої безпеки. Це була війна не на життя, а на смерть: Лі Куан Ю робив все, щоб верховенство закону взяло гору. Заради цього він посадив за грати навіть найближчого друга, коли того викрили в корупції. Якось, коли прем'єра запитали, з чого починати реформи, він відповів: «Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що».
Ці унікальні в своєму роді заходи призвели до того, що корупція в Сінгапурі швидко зійшла нанівець. З тими ж, хто не хотів жити чесно, чинили так, як з міністром соціального розвитку, спіймані на хабарі в розмірі 315 тисяч доларів. Перш ніж передати його прокуратурі, з ним віч-на-віч поговорив прем'єр. Після цього злодійкуватих міністр прийшов додому і наклав на себе руки.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Вів 02 січ, 2018 02:58
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Просто, как порождение коррупции, он физически не представляет всей системной много ходовочки от большого криминала.
Её цель и перспективу, он кормиться "последствиями." сегодняшними, даже не задумываясь.(неся обыкновенную лабуду)
А нужно "перспективой" законодательной и регламентированной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 02 січ, 2018 03:40
Это первостепенные - "БАЗОВЫЕ" вопросы Государства, которые на "базаре" не решаются.
Воры для государства.
Или государство для воров.
У радикалов это выглядит так.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:54
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Вы адекватно можете отвечать на конкретные вопросы конкретными фразами, а не постить туповатые картинки и писать глупыми лозунгами?
Преподавать или не преподавать в школах вышку лоботрясам - это не базовый вопрос государства. Давать действительно базовые знания, возможность выбрать направление для специализации - вот это базовое.
Перевести пенсионную систему к более жизнеспособной модели - вот это базовая необходимость, а не заниматься популизмом и демагогией.
Хотите восстановить статус науки и высших научных званий- вперед, но ныть то чего?
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:40
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Призив з 20 років.
А ці все мріють про диктатора - як не про сингапурського, так про грузинського. Ну так був вже в нас білоруський (Янукович), український (Кучма) - сильно допомогло?
В нас дикатура закінчується не реформами, а майданами. Працездатна тільки сучасна схема - потрібні західні гроші, тому робляться західні реформи, хоч і проти власної волі.
От така ..., хлоп'ята.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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