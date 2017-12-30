RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чотири ключові реформи 2017.
Як вони змінять життя українців

Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:37

Поддерживаю реформы Правительства и Президента. Да, тяжело, медленно. Но фундамент по другому не может быть заложен, тем более, не зная как + коммуняцкая память и настроение в обществе. Хочу еще добавить, что Москва не сразу строилась (в шеренгу)
Деньги
 
Повідомлень: 278
З нами з: 13.06.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:25

Pegasmaster, открою тайну - пенсию могут получать не только по возрасту. и что будем всех мерять по вашей маме?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 06.01.16
Подякував: 1947 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 01:06

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:1. Пенсионная - на соседней ветке выставлял пенсии ликвидируются, как таковые.

Весьма глупое заявление. особенно на фоне того, что очень многим пенсии увеличили в результате.


Поки що після всіх цих "збільшень" пенсії батьків менші по купівельній спроможності ніж були в 2013 році
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 18.06.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 01:07

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  Ukrainian написав:Поки що після всіх збільшень пенсії батьків менші по купівельній спроможності ніж були в 2013 році

Як і зарплати взагалі-то - див не буває
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19038
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4267 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 01:12

  Faceless написав:
  Ukrainian написав:Поки що після всіх збільшень пенсії батьків менші по купівельній спроможності ніж були в 2013 році

Як і зарплати взагалі-то - див не буває

В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?

Лі Куан Ю зайнявся боротьбою з корупцією і злочинністю. Він пояснив це тим, що Сінгапур не має жодних природних багатств, тому їх багатством стануть прозорість доходів і високий рівень життєвої безпеки. Це була війна не на життя, а на смерть: Лі Куан Ю робив все, щоб верховенство закону взяло гору. Заради цього він посадив за грати навіть найближчого друга, коли того викрили в корупції. Якось, коли прем'єра запитали, з чого починати реформи, він відповів: «Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що».

Ці унікальні в своєму роді заходи призвели до того, що корупція в Сінгапурі швидко зійшла нанівець. З тими ж, хто не хотів жити чесно, чинили так, як з міністром соціального розвитку, спіймані на хабарі в розмірі 315 тисяч доларів. Перш ніж передати його прокуратурі, з ним віч-на-віч поговорив прем'єр. Після цього злодійкуватих міністр прийшов додому і наклав на себе руки.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 18.06.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 02:58

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

Просто, как порождение коррупции, он физически не представляет всей системной много ходовочки от большого криминала.
Её цель и перспективу, он кормиться "последствиями." сегодняшними, даже не задумываясь.(неся обыкновенную лабуду)
А нужно "перспективой" законодательной и регламентированной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 03:40

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Пенсии, как вид социальной справедливости для ныне работающих - ликвидированы.(уже)

И опять пустопорожнее заявление
  Kudrjavuy написав:Я очень сочувствую Вашим родителям и педагогам.
Наше среднее образование имело профильные отклонения.

Среднее оно на то и среднее, что профильности не имеет.
Профильными были и остаются специализированные школы, лицеи, гимназии. И никогда из школьников не выходили профильные специалисты.
Большинство школьников в принципе не способны осилить узкую специализацию в школе, и для них это потерянные годы и нервы.
  Kudrjavuy написав:И где можно было получить такое образование и заложить базу?

Базу как раз и оставили в школьных программах. Профильные направления, вышка - это намного выше базы.
  Kudrjavuy написав:То же фуфло, что имеем мы с научными званиями - пардон, откровенно купленными проФФесорами - это и есть наш ПРИГОВОР.
Приговор "Школе".

И что теперь, убиться об стену с горя? Попытками втолкнуть вышку человеку, у которого профессия водителя маршрутки является вершиной интеллектуального развития эту проблему точно не решить

Это первостепенные - "БАЗОВЫЕ" вопросы Государства, которые на "базаре" не решаются.
Воры для государства.
Или государство для воров.
Зображення
У радикалов это выглядит так.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:54

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  Kudrjavuy написав:Это первостепенные - "БАЗОВЫЕ" вопросы Государства, которые на "базаре" не решаются.

Вы адекватно можете отвечать на конкретные вопросы конкретными фразами, а не постить туповатые картинки и писать глупыми лозунгами?
Преподавать или не преподавать в школах вышку лоботрясам - это не базовый вопрос государства. Давать действительно базовые знания, возможность выбрать направление для специализации - вот это базовое.
Перевести пенсионную систему к более жизнеспособной модели - вот это базовая необходимость, а не заниматься популизмом и демагогией.
Хотите восстановить статус науки и высших научных званий- вперед, но ныть то чего?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19038
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4267 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:40

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  RomanTik написав:Теперь выпускной в 18 лет? Прямо со школьной скамьи в армию?

Призив з 20 років.
  Ukrainian написав:В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?

Лі Куан Ю зайнявся боротьбою з корупцією і злочинністю

А ці все мріють про диктатора - як не про сингапурського, так про грузинського. Ну так був вже в нас білоруський (Янукович), український (Кучма) - сильно допомогло?
В нас дикатура закінчується не реформами, а майданами. Працездатна тільки сучасна схема - потрібні західні гроші, тому робляться західні реформи, хоч і проти власної волі.
От така ..., хлоп'ята. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 01.08.15
Подякував: 626 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 42 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка 2017 року. Біг з перешкодами чи на місці?
R2 » Суб 30 гру, 2017 17:46
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 17:57
pivy21
Японці обрали автомобіль року 2017-2018
R2 » Суб 30 гру, 2017 23:44
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 13:30
monteg1648
Обсяги будівництва в Україні: підсумки 2017 (інфографіка)
R2 » Суб 30 гру, 2017 17:37
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 гру, 2017 17:37
alekc_sizov
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51025)
02.01.2018 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.