Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Додано: Вів 02 січ, 2018 01:12

Faceless написав: Ukrainian написав: Поки що після всіх збільшень пенсії батьків менші по купівельній спроможності ніж були в 2013 році Поки що після всіх збільшень пенсії батьків менші по купівельній спроможності ніж були в 2013 році

Як і зарплати взагалі-то - див не буває Як і зарплати взагалі-то - див не буває

В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?Лі Куан Ю зайнявся боротьбою з корупцією і злочинністю. Він пояснив це тим, що Сінгапур не має жодних природних багатств, тому їх багатством стануть прозорість доходів і високий рівень життєвої безпеки. Це була війна не на життя, а на смерть: Лі Куан Ю робив все, щоб верховенство закону взяло гору. Заради цього він посадив за грати навіть найближчого друга, коли того викрили в корупції. Якось, коли прем'єра запитали, з чого починати реформи, він відповів: «Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що».Ці унікальні в своєму роді заходи призвели до того, що корупція в Сінгапурі швидко зійшла нанівець. З тими ж, хто не хотів жити чесно, чинили так, як з міністром соціального розвитку, спіймані на хабарі в розмірі 315 тисяч доларів. Перш ніж передати його прокуратурі, з ним віч-на-віч поговорив прем'єр. Після цього злодійкуватих міністр прийшов додому і наклав на себе руки.