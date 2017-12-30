Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Некоторые с ВО попадаются тупые. А без во так вообще откровенно тупые.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 13:20
Re: образ
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:02
Меня смущает Ваше знание Западной модели.
К которой мы "движемся" -?
Ведь технологическая база там защищена лицензионными обязательствами.
У нас уничтожается сама возможность на основании своей технологической базы что то самостоятельно делать.
Делать по определению "товар с большой добавленной стоимостью".
Где на Западе "фирмы" поколениями создавали технологическую базу и строго её охраняли. Охраняют её и на государственном уровне, только в Украине всё идёт под нож. В лучшем случае в РФ и Китай.
Мы же пришли с уже имеющейся образовательной и производственной базой, развитие которой блокировала система "совка".
Сейчас же идёт открытая ликвидация какой либо деятельности в Украине, в особенности требующей знаний и высоких технологий. Физически ликвидируется образовательная и технологическая база. Сами производства, под вой кликуш "грошей нема" хотя средства в кратных размерах регулярно вывозятся из Украины - нет нет это не туристы и покупатели а "Амазон" - это "Элитэ"(со слов Л.Д.Кучмы) представители и сам существующий "Бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:24
Re: ключові реформи
При движении в Европы (как в в европах) нужно жертвовать. Реформаторы-активисты жертвуют всем, не обращая ни на что внимания (сказывается отсутствие знаний, опыта, понимания, желания).
Все, как в Европе! и результат будет сам собой, ничего делать не надо
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:42
Увы и Вы не правы.
Причиной того, что у нас перевёрнуто всё с ног на голову:
"Экономико-Правовые отношения"
Где основной инвестор и производитель - официально лишен всех Прав.
И прежде всего Прав на средства Производства и Права на Право(хотя он и является носителем культуры и традиций в Украине).
Со слов того же Faceless это 90% населения Украины.(я не отрицаю)
9,5% смотрящих - обслуги и около 0,5% сам криминал(он плодиться сам и растёт быстрее, чем население Украины)
А в то же время Воры только усугубляют состояние Украины любое их "покращання", как на Законодательном так и на Правовом уровне "ПЕТЛЯ".
Петля без ликвидации основного источника трагедии Украины - коррупции.
От чего избавиться можно словно по щелчку пальцев - но это неизбежно тянет ревизионисткой политики - вот здесь легче уничтожить население Украины и саму Украину, как государство.(этим болеют и Восточный(а там полная...опа) и Западные соседи)
Здесь нет "шароварщины", здесь нет "сеператизма", здесь нет "антисемитизма" - здесь есть интерес Украины, её населения и её будущего, как Государства.
Пора уже понять, что за всё нужно ПЛАТИТЬ.
И кто не платит за свои мозги - тот будет всегда в рабах.
Платить за технологии, платить, за производство, платить за население, ........
- Вырастить человека 20 лет
- Вырастить Врача 25 лет
- Вырастить инженера 24 года
- Вырастить учителя 22 года
Создать науку, технологические базы, производство уничтожаемые в Украине ... таких уже ни средств и желающих ни будет.
По другому: "как бы наши кукловоды не садились, всё равно в мужи Государственные не годятся".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 02 січ, 2018 16:23
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Как все эти заявления связаны с темой вопроса? Только не надо приплетать программу средней школы к защите лицензий и научному потенциалу, это чистейший бред
Додано: Вів 02 січ, 2018 16:35
Додано: Вів 02 січ, 2018 23:44
Цель любой реформы сделать в перспективе лучше, под конкретную модель Государства.
- Какие перспективы лично Вы видите от "предложенного", и названного "реформы"?
1. Для Личности?
2. Для Государства?
3. Для Будущего Украины?
4. Для социума?
5. Для науки Украины?
- И вообще, а какова цель этого, названного "реформы"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:04
Три роки мало щоб хоч когось з любих друзів посадити ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:21
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Если личность, неспособную в принципе освоить ряд предметов из разряда "выше базового среднего", не пытаться заставить их учить - ей это несомненный плюс, человек может сосредоточится на том, что ему интересно и пригодится.
Это ничем не нанесет ущерб ни научной базе, ни кадровому ресурсу - ибо они бы туда не попали и так.
Медицинская - если теперь хороший врач в госбольнице будет иметь возможность совершенно легально зарабатывать больше, потому что к нему идет больше людей (закрепили себе как семейного врача) - то это только плюс. Если люди теперь смогут сами выбирать врача, который будет обслуживать их семью - это только плюс.
Это плюс и для будущего
Это плюс и для социума.
Для науки - начало положено еще с внедрение Болонской системы, что следует довести до конца + предстоит еще много чего
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