Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Додано: Вів 02 січ, 2018 15:42

sal написав: При движении в Европы (как в в европах) нужно жертвовать. Реформаторы-активисты жертвуют всем, не обращая ни на что внимания (сказывается отсутствие знаний, опыта, понимания, желания).

Все, как в Европе! и результат будет сам собой, ничего делать не надо При движении в Европы (как в в европах) нужно жертвовать. Реформаторы-активисты жертвуют всем, не обращая ни на что внимания (сказывается отсутствие знаний, опыта, понимания, желания).Все, как в Европе! и результат будет сам собой, ничего делать не надо

Увы и Вы не правы.Причиной того, что у нас перевёрнуто всё с ног на голову:"Экономико-Правовые отношения"Где основной инвестор и производитель - официально лишен всех Прав.И прежде всего Прав на средства Производства и Права на Право(хотя он и является носителем культуры и традиций в Украине).Со слов того же Faceless это 90% населения Украины.(я не отрицаю)9,5% смотрящих - обслуги и около 0,5% сам криминал(он плодиться сам и растёт быстрее, чем население Украины)А в то же время Воры только усугубляют состояние Украины любое их "покращання", как на Законодательном так и на Правовом уровне "ПЕТЛЯ".Петля без ликвидации основного источника трагедии Украины - коррупции.От чего избавиться можно словно по щелчку пальцев - но это неизбежно тянет ревизионисткой политики - вот здесь легче уничтожить население Украины и саму Украину, как государство.(этим болеют и Восточный(а там полная...опа) и Западные соседи)Здесь нет "шароварщины", здесь нет "сеператизма", здесь нет "антисемитизма" - здесь есть интерес Украины, её населения и её будущего, как Государства.Пора уже понять, что за всё нужно ПЛАТИТЬ.И кто не платит за свои мозги - тот будет всегда в рабах.Платить за технологии, платить, за производство, платить за население, ........- Вырастить человека 20 лет- Вырастить Врача 25 лет- Вырастить инженера 24 года- Вырастить учителя 22 годаСоздать науку, технологические базы, производство уничтожаемые в Украине ... таких уже ни средств и желающих ни будет.По другому: "как бы наши кукловоды не садились, всё равно в мужи Государственные не годятся".