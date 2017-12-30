RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чотири ключові реформи 2017.
Як вони змінять життя українців

Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:20

Re: образ

  Faceless написав:Вы реально думаете, что школьники должны ракеты строить

Некоторые с ВО попадаются тупые. А без во так вообще откровенно тупые.
sal
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 25.03.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:02

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Это первостепенные - "БАЗОВЫЕ" вопросы Государства, которые на "базаре" не решаются.

Вы адекватно можете отвечать на конкретные вопросы конкретными фразами, а не постить туповатые картинки и писать глупыми лозунгами?
Преподавать или не преподавать в школах вышку лоботрясам - это не базовый вопрос государства. Давать действительно базовые знания, возможность выбрать направление для специализации - вот это базовое.
Перевести пенсионную систему к более жизнеспособной модели - вот это базовая необходимость, а не заниматься популизмом и демагогией.
Хотите восстановить статус науки и высших научных званий- вперед, но ныть то чего?

Меня смущает Ваше знание Западной модели.
К которой мы "движемся" -?
Ведь технологическая база там защищена лицензионными обязательствами.
У нас уничтожается сама возможность на основании своей технологической базы что то самостоятельно делать.
Делать по определению "товар с большой добавленной стоимостью".
Где на Западе "фирмы" поколениями создавали технологическую базу и строго её охраняли. Охраняют её и на государственном уровне, только в Украине всё идёт под нож. В лучшем случае в РФ и Китай.
Мы же пришли с уже имеющейся образовательной и производственной базой, развитие которой блокировала система "совка".
Сейчас же идёт открытая ликвидация какой либо деятельности в Украине, в особенности требующей знаний и высоких технологий. Физически ликвидируется образовательная и технологическая база. Сами производства, под вой кликуш "грошей нема" хотя средства в кратных размерах регулярно вывозятся из Украины - нет нет это не туристы и покупатели а "Амазон" - это "Элитэ"(со слов Л.Д.Кучмы) представители и сам существующий "Бизнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:24

Re: ключові реформи

При движении в Европы (как в в европах) нужно жертвовать. Реформаторы-активисты жертвуют всем, не обращая ни на что внимания (сказывается отсутствие знаний, опыта, понимания, желания).
Все, как в Европе! и результат будет сам собой, ничего делать не надо
sal
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 25.03.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:42

  sal написав:При движении в Европы (как в в европах) нужно жертвовать. Реформаторы-активисты жертвуют всем, не обращая ни на что внимания (сказывается отсутствие знаний, опыта, понимания, желания).
Все, как в Европе! и результат будет сам собой, ничего делать не надо

Увы и Вы не правы.
Причиной того, что у нас перевёрнуто всё с ног на голову:
"Экономико-Правовые отношения"
Где основной инвестор и производитель - официально лишен всех Прав.
И прежде всего Прав на средства Производства и Права на Право(хотя он и является носителем культуры и традиций в Украине).
Со слов того же Faceless это 90% населения Украины.(я не отрицаю)
9,5% смотрящих - обслуги и около 0,5% сам криминал(он плодиться сам и растёт быстрее, чем население Украины)
А в то же время Воры только усугубляют состояние Украины любое их "покращання", как на Законодательном так и на Правовом уровне "ПЕТЛЯ".
Петля без ликвидации основного источника трагедии Украины - коррупции.

От чего избавиться можно словно по щелчку пальцев - но это неизбежно тянет ревизионисткой политики - вот здесь легче уничтожить население Украины и саму Украину, как государство.(этим болеют и Восточный(а там полная...опа) и Западные соседи)

Здесь нет "шароварщины", здесь нет "сеператизма", здесь нет "антисемитизма" - здесь есть интерес Украины, её населения и её будущего, как Государства.

Пора уже понять, что за всё нужно ПЛАТИТЬ.
И кто не платит за свои мозги - тот будет всегда в рабах.
Платить за технологии, платить, за производство, платить за население, ........
- Вырастить человека 20 лет
- Вырастить Врача 25 лет
- Вырастить инженера 24 года
- Вырастить учителя 22 года
Создать науку, технологические базы, производство уничтожаемые в Украине ... таких уже ни средств и желающих ни будет.

По другому: "как бы наши кукловоды не садились, всё равно в мужи Государственные не годятся".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:23

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Это первостепенные - "БАЗОВЫЕ" вопросы Государства, которые на "базаре" не решаются.

Вы адекватно можете отвечать на конкретные вопросы конкретными фразами, а не постить туповатые картинки и писать глупыми лозунгами?
Преподавать или не преподавать в школах вышку лоботрясам - это не базовый вопрос государства. Давать действительно базовые знания, возможность выбрать направление для специализации - вот это базовое.
Перевести пенсионную систему к более жизнеспособной модели - вот это базовая необходимость, а не заниматься популизмом и демагогией.
Хотите восстановить статус науки и высших научных званий- вперед, но ныть то чего?

Меня смущает Ваше знание Западной модели.
К которой мы "движемся" -?
Ведь технологическая база там защищена лицензионными обязательствами.
У нас уничтожается сама возможность на основании своей технологической базы что то самостоятельно делать.
Делать по определению "товар с большой добавленной стоимостью".
Где на Западе "фирмы" поколениями создавали технологическую базу и строго её охраняли. Охраняют её и на государственном уровне, только в Украине всё идёт под нож. В лучшем случае в РФ и Китай.
Мы же пришли с уже имеющейся образовательной и производственной базой, развитие которой блокировала система "совка".
Сейчас же идёт открытая ликвидация какой либо деятельности в Украине, в особенности требующей знаний и высоких технологий. Физически ликвидируется образовательная и технологическая база. Сами производства, под вой кликуш "грошей нема" хотя средства в кратных размерах регулярно вывозятся из Украины - нет нет это не туристы и покупатели а "Амазон" - это "Элитэ"(со слов Л.Д.Кучмы) представители и сам существующий "Бизнес".
Как все эти заявления связаны с темой вопроса? Только не надо приплетать программу средней школы к защите лицензий и научному потенциалу, это чистейший бред
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19049
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:35

  Ukrainian написав: В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?


Скільки часу це й них зайняло?
Чомусь про це ніхто не питає, коли апеллює до них.
justit
 
Повідомлень: 4565
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:44

  Faceless написав:Как все эти заявления связаны с темой вопроса? Только не надо приплетать программу средней школы к защите лицензий и научному потенциалу, это чистейший бред

Цель любой реформы сделать в перспективе лучше, под конкретную модель Государства.
- Какие перспективы лично Вы видите от "предложенного", и названного "реформы"?
1. Для Личности?
2. Для Государства?
3. Для Будущего Украины?
4. Для социума?
5. Для науки Украины?
- И вообще, а какова цель этого, названного "реформы"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:04

  justit написав:
  Ukrainian написав: В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?


Скільки часу це й них зайняло?
Чомусь про це ніхто не питає, коли апеллює до них.

Три роки мало щоб хоч когось з любих друзів посадити ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6850
З нами з: 18.06.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:21

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  Kudrjavuy написав:1. Для Личности?

Если личность, неспособную в принципе освоить ряд предметов из разряда "выше базового среднего", не пытаться заставить их учить - ей это несомненный плюс, человек может сосредоточится на том, что ему интересно и пригодится.
Это ничем не нанесет ущерб ни научной базе, ни кадровому ресурсу - ибо они бы туда не попали и так.
Медицинская - если теперь хороший врач в госбольнице будет иметь возможность совершенно легально зарабатывать больше, потому что к нему идет больше людей (закрепили себе как семейного врача) - то это только плюс. Если люди теперь смогут сами выбирать врача, который будет обслуживать их семью - это только плюс.
Это плюс и для будущего
Это плюс и для социума.
Для науки - начало положено еще с внедрение Болонской системы, что следует довести до конца + предстоит еще много чего
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19049
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet, Вкладчик1234, Дваждыдвашник і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон... 1, 2
R2 » Вів 02 січ, 2018 20:30
15 908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 10:06
cccp30000
Японці обрали автомобіль року 2017-2018
R2 » Суб 30 гру, 2017 23:44
3 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 17:00
Sommer
Економіка 2017 року. Біг з перешкодами чи на місці?
R2 » Суб 30 гру, 2017 17:46
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 17:57
pivy21
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2972)
03.01.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.