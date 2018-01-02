RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чотири ключові реформи 2017.
Як вони змінять життя українців

Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 12:50

  yanyura написав:Наследия СССР - дискриминации женщин, теперь не будет в Украине. И это действительно Великая реформа, о которой почему-то умалчивают реформаторы...

Да пусть феминистки работают, зачем им запрещать?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4684
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:39

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:1. Для Личности?

Если личность, неспособную в принципе освоить ряд предметов из разряда "выше базового среднего", не пытаться заставить их учить - ей это несомненный плюс, человек может сосредоточится на том, что ему интересно и пригодится.
Это ничем не нанесет ущерб ни научной базе, ни кадровому ресурсу - ибо они бы туда не попали и так.
Медицинская - если теперь хороший врач в госбольнице будет иметь возможность совершенно легально зарабатывать больше, потому что к нему идет больше людей (закрепили себе как семейного врача) - то это только плюс. Если люди теперь смогут сами выбирать врача, который будет обслуживать их семью - это только плюс.
Это плюс и для будущего
Это плюс и для социума.
Для науки - начало положено еще с внедрение Болонской системы, что следует довести до конца + предстоит еще много чего

Инициатором этих "перемен" явился лично "Я".
Увы, всё это существовало в Украине и до "рехформ".
Существует только один маленький, но ключевой ньюанс: в страховом случае Вы не имеете Права игнорировать своего медицинского работника. И что делать, если он серьёзно ошибся? Ошибся не раз и не два, а он получает деньги от того, кто его нанял и "ошибается" сознательно. Но сажать его как раз ни кто и не собирается(ведь заказчик КМУ), хотя есть УК Украины это официальный вид бизнеса, по ликвидации населения в Украине.

Основной ключевой мессинж:
Государство не готово рассчитываться по своим долгам!

По причине крутой коррупции пожирающей всё. Всё хорошее, что есть в Украине превращено в тупой бизнес с вымогательством и откровенным обманом населения. Этим пользуется лишь горстка криминала, ибо они давно живут в "коммунизме". Остальным остаётся только боль, нищета, обман, безнадёга,...... и смерть в муках во имя Украины.

События с оккупацией лишь подтвердили, что во имя Украины на такое готовы многие - что для Воров у власти представляет большую опасность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 січ, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 20.09.12
Подякував: 564 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 17:49

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  Kudrjavuy написав:По причине крутой коррупции пожирающей всё. Всё хорошее, что есть в Украине превращено в тупой бизнес с вымогательством и откровенным обманом населения. Этим пользуется лишь горстка криминала, ибо они давно живут в "коммунизме". Остальным остаётся только боль, нищета, обман, безнадёга,...... и смерть в муках во имя Украины.

Сколько можно ныть... Все хорошее пропало, все плохо, все умирают...
Сразу бы написали - мывсеумрем, и не надо было бы столько постить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19058
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:35

  Ukrainian написав:
  justit написав:
  Ukrainian написав: В Сінгапурі теж диво ? Чи політична воля ?


Скільки часу це й них зайняло?
Чомусь про це ніхто не питає, коли апеллює до них.

Три роки мало щоб хоч когось з любих друзів посадити ?


1) Ніхто з нас достеменно не знає, що і як зробилось у Сингапурі
2) Я поняття не маю, як там живеться пересічному, а Ви?
3) Наївно думати, що як посадять 10-ок то все наладиться. Приклад з Юлією - "на лицо"

але щось робити потрібно, біда в тому, що ніхто не знає що саме і як.

С 1959 года по 1990 годы, во время правления Ли Куан Ю, Сингапур, лишённый ресурсов (даже питьевую воду закупали в султанате Джохор в Малайзии), смог решить многие внутренние проблемы и совершил скачок от страны третьего мира до высокоразвитой страны с высоким уровнем жизни.


20 років! Ми ще й не починали.


  Faceless написав:Если люди теперь смогут сами выбирать врача, который будет обслуживать их семью - это только плюс.


Но беда в том, что в реформе медицины ни слова о страховках...
как будут работать и будут ли,
какие страховые,
какие реальные гарантии.....
Ну либо я невнимательно читаю.
justit
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1331 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:32

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  justit написав:Но беда в том, что в реформе медицины ни слова о страховках...
как будут работать и будут ли,
какие страховые,
какие реальные гарантии.....
Ну либо я невнимательно читаю.

Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зображення Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19058
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 4269 раз.
 
Профіль
2
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 40 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зубко розповів, які зарплати втримуватимуть українців... 1, 2
R2 » Сер 03 січ, 2018 12:41
14 579
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 22:25
Ratatui
Більшість українців не хочуть виїжджати за кордон... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 02 січ, 2018 20:30
33 2296
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 20:55
fler
Українців просять не їхати до Єгипту
R2 » Сер 03 січ, 2018 14:51
5 158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 20:07
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8439)
03.01.2018 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.