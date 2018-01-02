Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Да пусть феминистки работают, зачем им запрещать?
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Додано: Сер 03 січ, 2018 12:50
Да пусть феминистки работают, зачем им запрещать?
Всё IMHO
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:39
Инициатором этих "перемен" явился лично "Я".
Увы, всё это существовало в Украине и до "рехформ".
Существует только один маленький, но ключевой ньюанс: в страховом случае Вы не имеете Права игнорировать своего медицинского работника. И что делать, если он серьёзно ошибся? Ошибся не раз и не два, а он получает деньги от того, кто его нанял и "ошибается" сознательно. Но сажать его как раз ни кто и не собирается(ведь заказчик КМУ), хотя есть УК Украины это официальный вид бизнеса, по ликвидации населения в Украине.
Основной ключевой мессинж:
Государство не готово рассчитываться по своим долгам!
По причине крутой коррупции пожирающей всё. Всё хорошее, что есть в Украине превращено в тупой бизнес с вымогательством и откровенным обманом населения. Этим пользуется лишь горстка криминала, ибо они давно живут в "коммунизме". Остальным остаётся только боль, нищета, обман, безнадёга,...... и смерть в муках во имя Украины.
События с оккупацией лишь подтвердили, что во имя Украины на такое готовы многие - что для Воров у власти представляет большую опасность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 січ, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 03 січ, 2018 17:49
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Сколько можно ныть... Все хорошее пропало, все плохо, все умирают...
Сразу бы написали - мывсеумрем, и не надо было бы столько постить
Додано: Сер 03 січ, 2018 20:35
1) Ніхто з нас достеменно не знає, що і як зробилось у Сингапурі
2) Я поняття не маю, як там живеться пересічному, а Ви?
3) Наївно думати, що як посадять 10-ок то все наладиться. Приклад з Юлією - "на лицо"
але щось робити потрібно, біда в тому, що ніхто не знає що саме і як.
20 років! Ми ще й не починали.
Но беда в том, что в реформе медицины ни слова о страховках...
как будут работать и будут ли,
какие страховые,
какие реальные гарантии.....
Ну либо я невнимательно читаю.
Додано: Сер 03 січ, 2018 21:32
Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї
Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно
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