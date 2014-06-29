Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

Додано: Сер 03 січ, 2018 17:39

Faceless написав: Kudrjavuy написав: 1. Для Личности? 1. Для Личности?

Если личность, неспособную в принципе освоить ряд предметов из разряда "выше базового среднего", не пытаться заставить их учить - ей это несомненный плюс, человек может сосредоточится на том, что ему интересно и пригодится.

Это ничем не нанесет ущерб ни научной базе, ни кадровому ресурсу - ибо они бы туда не попали и так.

Медицинская - если теперь хороший врач в госбольнице будет иметь возможность совершенно легально зарабатывать больше, потому что к нему идет больше людей (закрепили себе как семейного врача) - то это только плюс. Если люди теперь смогут сами выбирать врача, который будет обслуживать их семью - это только плюс.

Это плюс и для будущего

Это плюс и для социума.

Для науки - начало положено еще с внедрение Болонской системы, что следует довести до конца + предстоит еще много чего Если личность, неспособную в принципе освоить ряд предметов из разряда "выше базового среднего", не пытаться заставить их учить - ей это несомненный плюс, человек может сосредоточится на том, что ему интересно и пригодится.Это ничем не нанесет ущерб ни научной базе, ни кадровому ресурсу - ибо они бы туда не попали и так.Медицинская - если теперь хороший врач в госбольнице будет иметь возможность совершенно легально зарабатывать больше, потому что к нему идет больше людей (закрепили себе как семейного врача) - то это только плюс. Если люди теперь смогут сами выбирать врача, который будет обслуживать их семью - это только плюс.Это плюс и для будущегоЭто плюс и для социума.Для науки - начало положено еще с внедрение Болонской системы, что следует довести до конца + предстоит еще много чего

Инициатором этих "перемен" явился лично "Я".Увы, всё это существовало в Украине и до "рехформ".Существует только один маленький, но ключевой ньюанс: в страховом случае Вы не имеете Права игнорировать своего медицинского работника. И что делать, если он серьёзно ошибся? Ошибся не раз и не два, а он получает деньги от того, кто его нанял и "ошибается" сознательно. Но сажать его как раз ни кто и не собирается(ведь заказчик КМУ), хотя есть УК Украины это официальный вид бизнеса, по ликвидации населения в Украине.Основной ключевой мессинж:По причине крутой коррупции пожирающей всё. Всё хорошее, что есть в Украине превращено в тупой бизнес с вымогательством и откровенным обманом населения. Этим пользуется лишь горстка криминала, ибо они давно живут в "коммунизме". Остальным остаётся только боль, нищета, обман, безнадёга,...... и смерть в муках во имя Украины.События с оккупацией лишь подтвердили, что во имя Украины на такое готовы многие - что для Воров у власти представляет большую опасность.