Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

justit написав:
Верно, но лично столкнулся с ситуацией.
У человека есть страховка, самостоятельно оформил.
При обращении в больницу, в ту самую, с каоторой страховая работает, начались танцы с бубном на тему: "Я не могу Вас принять, этих лекарств, что по Вашей страховке сейчас нету...." и так далее.
Результат - страховка просто ничем не помогла.
Возможно это просто неудачный опыт, но какой уж есть.
Пока этот вопрос не будет решен,
разговоры о реформе именно медицины ничего не стоят.
А бонус в том, что дескать сейчас врача можно будет выбрать самому.. так уже много лет как врача себе ищут по рекомендациям и приходят к выбранному.
В частную клинику например (где те же врачи, что и в госбольнице, но за другие деньги)
В чем собственно суть бонуса - не ясно.
Но вероятно со временем что-то изменится.
Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять.
Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.