Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
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Faceless написав:Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно
Верно, но лично столкнулся с ситуацией. У человека есть страховка, самостоятельно оформил. При обращении в больницу, в ту самую, с каоторой страховая работает, начались танцы с бубном на тему: "Я не могу Вас принять, этих лекарств, что по Вашей страховке сейчас нету...." и так далее. Результат - страховка просто ничем не помогла.
Возможно это просто неудачный опыт, но какой уж есть.
Пока этот вопрос не будет решен, разговоры о реформе именно медицины ничего не стоят.
А бонус в том, что дескать сейчас врача можно будет выбрать самому.. так уже много лет как врача себе ищут по рекомендациям и приходят к выбранному. В частную клинику например (где те же врачи, что и в госбольнице, но за другие деньги) В чем собственно суть бонуса - не ясно. Но вероятно со временем что-то изменится.
Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять. Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Faceless написав:Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно
Верно, но лично столкнулся с ситуацией. У человека есть страховка, самостоятельно оформил. При обращении в больницу, в ту самую, с каоторой страховая работает, начались танцы с бубном на тему: "Я не могу Вас принять, этих лекарств, что по Вашей страховке сейчас нету...." и так далее. Результат - страховка просто ничем не помогла.
Возможно это просто неудачный опыт, но какой уж есть.
Пока этот вопрос не будет решен, разговоры о реформе именно медицины ничего не стоят.
А бонус в том, что дескать сейчас врача можно будет выбрать самому.. так уже много лет как врача себе ищут по рекомендациям и приходят к выбранному. В частную клинику например (где те же врачи, что и в госбольнице, но за другие деньги) В чем собственно суть бонуса - не ясно. Но вероятно со временем что-то изменится.
Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина. Но для многих это сложная мысль и на ее усвоение надо время.
Дваждыдвашник написав:Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина. Но для многих это сложная мысль и на ее усвоение надо время.
Не совсем "бесплатная". Я бы сказал - государственная страховая медицина. Дилемма касательно мотивации работы медицинского и фармбизнеса действительно имеет место, но простой тотальный перевод на бюджетное финансирование просто убирает мотивацию как таковую: некоммерциализированная (государственная) медицина вообще ни в чем не заинтересована.
Kudrjavuy написав:Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять. Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.
Понятно, что вы в стопятисотый раз приведете пример производственных травм у шахтеров/металлургов, но для разнообразия могли бы уже приглушить волынку
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:....простой тотальный перевод на бюджетное финансирование просто убирает мотивацию как таковую: некоммерциализированная (государственная) медицина вообще ни в чем не заинтересована
В профессию будут идти по призванию люди, которым в кайф спасть жизнь и здоровье других, а не мясники, которые вместо людей видят только их бумажники. Собственно, точно такой же подход нужен везде, особенно в деле государственного управления. Не материальная прибыль должна мотивировать, а возможность работать по призванию и таланту, при этом конечно, с приемлемой оплатой труда.
Для этого нужно создавать социальные лифты (условия), при которых именно такие увлечённые своим делом (врачеванием, преподаванием, воинской службой и т.д.) люди продвигались по служебной лестнице и тянули за собой таких же быстрее и выше, чем кумовья, за гроши и т.п. (те, у кого цели-призвание-склонности иные).
Всё в руках властей... Пожелают будут менять систему, создадут лифты.
Дваждыдвашник написав:В профессию будут идти по призванию люди, которым в кайф спасть жизнь и здоровье других, а не мясники, которые вместо людей видят только их бумажники.
Туда и сейчас идут чаще по призванию, а не одни "мясники". Но и метателем не надо быть - высочайший уровень медицины не достигается на одном только энтузиазме врачей.
Дваждыдвашник написав:Собственно, точно такой же подход нужен везде, особенно в деле государственного управления. Не материальная прибыль должна мотивировать, а возможность работать по призванию и таланту, при этом конечно, с приемлемой оплатой труда.
"Щось Марском запахло". Подход хорош почти всем, кроме своей утопичности
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia