Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців

justit написав:

Faceless написав: Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно

Верно, но лично столкнулся с ситуацией.У человека есть страховка, самостоятельно оформил.При обращении в больницу, в ту самую, с каоторой страховая работает, начались танцы с бубном на тему: "Я не могу Вас принять, этих лекарств, что по Вашей страховке сейчас нету...." и так далее.Результат - страховка просто ничем не помогла.Возможно это просто неудачный опыт, но какой уж есть.Пока этот вопрос не будет решен,разговоры о реформе именно медицины ничего не стоят.А бонус в том, что дескать сейчас врача можно будет выбрать самому.. так уже много лет как врача себе ищут по рекомендациям и приходят к выбранному.В частную клинику например (где те же врачи, что и в госбольнице, но за другие деньги)В чем собственно суть бонуса - не ясно.Но вероятно со временем что-то изменится.