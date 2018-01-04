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Чотири ключові реформи 2017.
Як вони змінять життя українців

Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя українців
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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:09

  justit написав:
  Faceless написав:Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно


Верно, но лично столкнулся с ситуацией.
У человека есть страховка, самостоятельно оформил.
При обращении в больницу, в ту самую, с каоторой страховая работает, начались танцы с бубном на тему: "Я не могу Вас принять, этих лекарств, что по Вашей страховке сейчас нету...." и так далее.
Результат - страховка просто ничем не помогла.

Возможно это просто неудачный опыт, но какой уж есть.

Пока этот вопрос не будет решен,
разговоры о реформе именно медицины ничего не стоят.

А бонус в том, что дескать сейчас врача можно будет выбрать самому.. так уже много лет как врача себе ищут по рекомендациям и приходят к выбранному.
В частную клинику например (где те же врачи, что и в госбольнице, но за другие деньги)
В чем собственно суть бонуса - не ясно.
Но вероятно со временем что-то изменится.

Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять.
Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:57

  justit написав:
  Faceless написав:Пока нет государственных, никто не мешает оформить самостоятельно


Верно, но лично столкнулся с ситуацией.
У человека есть страховка, самостоятельно оформил.
При обращении в больницу, в ту самую, с каоторой страховая работает, начались танцы с бубном на тему: "Я не могу Вас принять, этих лекарств, что по Вашей страховке сейчас нету...." и так далее.
Результат - страховка просто ничем не помогла.

Возможно это просто неудачный опыт, но какой уж есть.

Пока этот вопрос не будет решен,
разговоры о реформе именно медицины ничего не стоят.

А бонус в том, что дескать сейчас врача можно будет выбрать самому.. так уже много лет как врача себе ищут по рекомендациям и приходят к выбранному.
В частную клинику например (где те же врачи, что и в госбольнице, но за другие деньги)
В чем собственно суть бонуса - не ясно.
Но вероятно со временем что-то изменится.

Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина.
Но для многих это сложная мысль и на ее усвоение надо время.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:04

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  Дваждыдвашник написав:Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина.
Но для многих это сложная мысль и на ее усвоение надо время.

Не совсем "бесплатная". Я бы сказал - государственная страховая медицина.
Дилемма касательно мотивации работы медицинского и фармбизнеса действительно имеет место, но простой тотальный перевод на бюджетное финансирование просто убирает мотивацию как таковую: некоммерциализированная (государственная) медицина вообще ни в чем не заинтересована.
  Kudrjavuy написав:Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять.
Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.

Понятно, что вы в стопятисотый раз приведете пример производственных травм у шахтеров/металлургов, но для разнообразия могли бы уже приглушить волынку
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:22

  Faceless написав:....простой тотальный перевод на бюджетное финансирование просто убирает мотивацию как таковую: некоммерциализированная (государственная) медицина вообще ни в чем не заинтересована

В профессию будут идти по призванию люди, которым в кайф спасть жизнь и здоровье других, а не мясники, которые вместо людей видят только их бумажники.
Собственно, точно такой же подход нужен везде, особенно в деле государственного управления.
Не материальная прибыль должна мотивировать, а возможность работать по призванию и таланту, при этом конечно, с приемлемой оплатой труда.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:31

Для этого нужно создавать социальные лифты (условия), при которых именно такие увлечённые своим делом (врачеванием, преподаванием, воинской службой и т.д.) люди продвигались по служебной лестнице и тянули за собой таких же быстрее и выше, чем кумовья, за гроши и т.п. (те, у кого цели-призвание-склонности иные).

Всё в руках властей...
Пожелают будут менять систему, создадут лифты.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:23

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

  Дваждыдвашник написав:В профессию будут идти по призванию люди, которым в кайф спасть жизнь и здоровье других, а не мясники, которые вместо людей видят только их бумажники.

Туда и сейчас идут чаще по призванию, а не одни "мясники".
Но и метателем не надо быть - высочайший уровень медицины не достигается на одном только энтузиазме врачей.
  Дваждыдвашник написав:Собственно, точно такой же подход нужен везде, особенно в деле государственного управления.
Не материальная прибыль должна мотивировать, а возможность работать по призванию и таланту, при этом конечно, с приемлемой оплатой труда.

"Щось Марксом запахло".
Подход хорош почти всем, кроме своей утопичности
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:26

  Дваждыдвашник написав:Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина.


Верно, но прежде человечеству придется быть порабощенным пришельцами а-ля из фильмов "похитители тел", то есть когда все станут единым организмом.

а то этого - Ваши слова не сбудутся никогда.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 03:42

  Faceless написав:
  Дваждыдвашник написав:Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина.
Но для многих это сложная мысль и на ее усвоение надо время.

Не совсем "бесплатная". Я бы сказал - государственная страховая медицина.
Дилемма касательно мотивации работы медицинского и фармбизнеса действительно имеет место, но простой тотальный перевод на бюджетное финансирование просто убирает мотивацию как таковую: некоммерциализированная (государственная) медицина вообще ни в чем не заинтересована.
  Kudrjavuy написав:Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять.
Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.

Понятно, что вы в стопятисотый раз приведете пример производственных травм у шахтеров/металлургов, но для разнообразия могли бы уже приглушить волынку


Не желание слушать до конца приводит к проблемам восприятия.
1. Замечательно решенные вопросы по страховой медицине в негражданской промышленности нивелированы одним лёгким Приказом:
Даже на смертные случаи выезжает ВГСЧ. Которая умерщвлять пострадавших везёт в местные лечебницы. При том цинично умерщвляли и сейчас умерщвляют только за "свои". Сдохнет под дверьми, но его не примут и не сделают ренген пока родственники не привезут деньги.
2. Скорые Запрещено вызывать.
А только в специализированных учреждениях имели Право составлять Акты соответствующей формы.

Вот Вам и вся "страховая медицина", так это про казённые структуры, а о частных и речь нечего вести...
И стоит за всем этим один организатор и исполнитель - КМУкраины.
Шибко выгодно умерщвлять бы***, во много раз выгоднее, чем лечить, а так ещё сами всю жизнь и деньги платят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 05:32

Re: Чотири ключові реформи 2017. Як вони змінять життя украї

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:
  Дваждыдвашник написав:Человечество рано или поздно все равно придет к тому (если доживёт), что именно государственная бесплатная медицина является самой лучшей и эффективной, ибо, в отличие от частных институтов имеет своей целью не получение прибыли с человека, а излечение гражданина.
Но для многих это сложная мысль и на ее усвоение надо время.

Не совсем "бесплатная". Я бы сказал - государственная страховая медицина.
Дилемма касательно мотивации работы медицинского и фармбизнеса действительно имеет место, но простой тотальный перевод на бюджетное финансирование просто убирает мотивацию как таковую: некоммерциализированная (государственная) медицина вообще ни в чем не заинтересована.
  Kudrjavuy написав:Это ещё цветочки: как правило отработано в тяжелых случаях принято тупо отмораживаться: - "Я не знаю, что с Вами" - тогда это вопрос решать только через Экспертный Суд, а это пару лет и вопросов о лечении уже не поднять.
Просто этого многие не понимают, пока не столкнуться а столкнуться достаточно достаточно один раз, что бы на всю жизнь остаться калекой.

Понятно, что вы в стопятисотый раз приведете пример производственных травм у шахтеров/металлургов, но для разнообразия могли бы уже приглушить волынку


Не желание слушать до конца приводит к проблемам восприятия.
1. Замечательно решенные вопросы по страховой медицине в негражданской промышленности нивелированы одним лёгким Приказом:
Даже на смертные случаи выезжает ВГСЧ. Которая умерщвлять пострадавших везёт в местные лечебницы. При том цинично умерщвляли и сейчас умерщвляют только за "свои". Сдохнет под дверьми, но его не примут и не сделают ренген пока родственники не привезут деньги.
2. Скорые Запрещено вызывать.
А только в специализированных учреждениях имели Право составлять Акты соответствующей формы.

Вот Вам и вся "страховая медицина", так это про казённые структуры, а о частных и речь нечего вести...
И стоит за всем этим один организатор и исполнитель - КМУкраины.
Шибко выгодно умерщвлять бы***, во много раз выгоднее, чем лечить, а так ещё сами всю жизнь и деньги платят.
Ну это мы от вас уже слышали: и скорые не приедут, и лечить нельзя, и диагнозы не ставят, мывсеумрем и проч. Никакого разнообразия
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:04

  Faceless написав:Ну это мы от вас уже слышали: и скорые не приедут, и лечить нельзя, и диагнозы не ставят, мывсеумрем и проч. Никакого разнообразия

Умрём мы все когда-то, только можно умереть в окружении детей и внуков счастливым старцем - уважаемым в обществе.
Или наоборот брошенным и нищим с детьми выехавшими за рубеж.
А ты отдавший государству всё - в поисках средств для продления этой тленной жизни, в поисках средств для аптеки, дабы снизить степень физических мук.

И только от нас зависит, где мы и наши дети будут жить дальше - в каком обществе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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