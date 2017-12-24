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Бізнес по-українському:
майже половина компаній...

Бізнес по-українському: майже половина компаній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:54

Бізнес по-українському: майже половина компаній...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії крадуть одна у одної клієнтів і «зливають» конфіденційну інформацію конкурентам.

Дивися повний текст Бізнес по-українському: майже половина компаній зізналися у «відкатних» схемах.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:54

Приватники в ж***, держава в фаворі, вона замовник, і розпорядник податками, а отже і відкатами , хто в темі той розуміє.
Ikiten
 
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