Компанії крадуть одна у одної клієнтів і «зливають» конфіденційну інформацію конкурентам.
Дивися повний текст Бізнес по-українському: майже половина компаній зізналися у «відкатних» схемах.
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Додано: Нед 31 гру, 2017 21:54
Бізнес по-українському: майже половина компаній...
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Дивися повний текст Бізнес по-українському: майже половина компаній зізналися у «відкатних» схемах.
Додано: Нед 31 гру, 2017 21:54
Приватники в ж***, держава в фаворі, вона замовник, і розпорядник податками, а отже і відкатами , хто в темі той розуміє.
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