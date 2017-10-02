З прийдешнім 2018 роком!
Дивися повний текст Привітання з Новим роком від Finance.ua!.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 січ, 2018 00:59
Привітання з Новим роком від Finance.ua!
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Привітання з Новим роком від Finance.ua!.
Додано: Пон 01 січ, 2018 00:59
+2018
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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