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Привітання з Новим
роком від Finance.ua!

Привітання з Новим роком від Finance.ua!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:59

Привітання з Новим роком від Finance.ua!

Пропонуємо до обговорення:
З прийдешнім 2018 роком!

Дивися повний текст Привітання з Новим роком від Finance.ua!.
R2
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О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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