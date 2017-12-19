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Офіційно: Нацкомісія з
тарифів підвищила ціну на...

Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 10:29

Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на...

Пропонуємо до обговорення:
Від сьогодні дня ціна на електроенергію зросла на 9,5%.

Дивися повний текст Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 10:29

"такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова."
ну а шо - пацану деньги н-н-ада...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 13:36

да, сколько ж можно повышать?
asdrud2016
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