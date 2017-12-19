Від сьогодні дня ціна на електроенергію зросла на 9,5%.
Дивися повний текст Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 10:29
Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію.
Додано: Пон 01 січ, 2018 10:29
"такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова."
ну а шо - пацану деньги н-н-ада...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:07
маленький нюанс: в ЕС, большой частью себестоимости электричества, является зп работников (у них зп по сравнению с нами- зашкаливает), компенсация за зеленую энергию, обновление сетей, заемный капитал. По методам расчета ЕС, т.е. так как происходит ценообразование- цена уже завышена на 25%, и это с учётом того, что компенсация за зеленку идет из гос бюджета, и не закладывается в себестоимость, сети не обновляются и заемного капитала нет. Простыми словами- нормально так имеют.
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