Від сьогодні дня ціна на електроенергію зросла на 9,5%.
Дивися повний текст Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 10:29
Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на електроенергію.
Додано: Пон 01 січ, 2018 10:29
"такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова."
ну а шо - пацану деньги н-н-ада...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:07
маленький нюанс: в ЕС, большой частью себестоимости электричества, является зп работников (у них зп по сравнению с нами- зашкаливает), компенсация за зеленую энергию, обновление сетей, заемный капитал. По методам расчета ЕС, т.е. так как происходит ценообразование- цена уже завышена на 25%, и это с учётом того, что компенсация за зеленку идет из гос бюджета, и не закладывается в себестоимость, сети не обновляются и заемного капитала нет. Простыми словами- нормально так имеют.
Додано: Вів 02 січ, 2018 02:43
В энергетике:
1. продажа электроэнергии прибыльна.
2. транспортировка энергоносителей прибыльна
3. Добыч угля всегда убыточна, но на ней зарабатывает 50% экономики Украины.
4. Покупка угля за рубежом это не просто убыточно, это уничтожение Всей Экономики Украины.(транспорт, машиностроение, энергетика, ....)
До такого додуматься: оборотные средства угольной промышленности спустить за границу на покупку угля - Да Враг такого не придумает. А теперь чего? ,,,ОПА?
-?
Вокруг шахт и деятельности предприятий угольной промышленности действует целый пылесос по изъятию средств и "Честного заработка"
Хотя шахты Украины изначально убыточны.
- Так за чей счёт банкет?
А по факту углекопам сегодня не платят З/П - вновь растёт "Задолженность по З/П"
+ выведенные оборотные средства из угольной промышленности уже на пару лет парализовало рост добычи угля.(Закупали за границей? А себе теперь ж***. По причине изъятия этих оборотных средств их предприятий) А это не получили денег заводы за оборудование, электростанции за электроэнергию, и пр. пр. пр. прочая...
Отсюда нет прибыли, налоговых сборов, НДС,...- есть только "чухонские шаровары"...
С каких средств Вы думаете будут покупать уголёк в Америке? Или в Африке? Или выдумаете он там сотню ГРН стоит? А логистика, ...?
- За идиотизм платить валютой нужно! Так, что с ценами это только начало. Ожидаем "Марс+"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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