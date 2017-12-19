Офіційно: Нацкомісія з тарифів підвищила ціну на...

Додано: Вів 02 січ, 2018 02:43

В энергетике:

1. продажа электроэнергии прибыльна.

2. транспортировка энергоносителей прибыльна

3. Добыч угля всегда убыточна, но на ней зарабатывает 50% экономики Украины.

4. Покупка угля за рубежом это не просто убыточно, это уничтожение Всей Экономики Украины.(транспорт, машиностроение, энергетика, ....)

До такого додуматься: оборотные средства угольной промышленности спустить за границу на покупку угля - Да Враг такого не придумает. А теперь чего? ,,,ОПА?

-?

Вокруг шахт и деятельности предприятий угольной промышленности действует целый пылесос по изъятию средств и "Честного заработка"

Хотя шахты Украины изначально убыточны.

- Так за чей счёт банкет?

А по факту углекопам сегодня не платят З/П - вновь растёт "Задолженность по З/П"

+ выведенные оборотные средства из угольной промышленности уже на пару лет парализовало рост добычи угля.(Закупали за границей? А себе теперь ж***. По причине изъятия этих оборотных средств их предприятий) А это не получили денег заводы за оборудование, электростанции за электроэнергию, и пр. пр. пр. прочая...



Отсюда нет прибыли, налоговых сборов, НДС,...- есть только "чухонские шаровары"...

С каких средств Вы думаете будут покупать уголёк в Америке? Или в Африке? Или выдумаете он там сотню ГРН стоит? А логистика, ...?

- За идиотизм платить валютой нужно! Так, что с ценами это только начало. Ожидаем "Марс+"

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.