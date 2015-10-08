ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

....от і вже 2018р......тож, давайте напишемо тут свої прогнози....
...і пропоную розділити їх на всі місяці, так буде цікавішше і легше порівнювати з іншими:D
...тож починаю з себе:
(прогноз курса на ЧР мін./макс.)
січень 28,30 - 28,80
лютий 29,10 - 29,70
березень 28,10 - 28,40
квітень 27,40 - 27,80
травень 27,05 - 27,50
червень 26,60 - 27,15
липень 26,40 - 26,97
серпень 26,70 - 27,50
вересень 27,90 - 28,70
жовтень 28,90 - 29,70
листопад 28,90 - 29,50
грудень 29,30 - 29,90
.....розумію, що ця справа невдячна і це все "пальцем в небо"...... але, давайте це буде, ніби, гра......
...буде цікаво в кого вийде найточнішший прогноз! ..