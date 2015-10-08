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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:37

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

....от і вже 2018р......тож, давайте напишемо тут свої прогнози....
...і пропоную розділити їх на всі місяці, так буде цікавішше і легше порівнювати з іншими:D
...тож починаю з себе:
(прогноз курса на ЧР мін./макс.)
січень 28,30 - 28,80
лютий 29,10 - 29,70
березень 28,10 - 28,40
квітень 27,40 - 27,80
травень 27,05 - 27,50
червень 26,60 - 27,15
липень 26,40 - 26,97
серпень 26,70 - 27,50
вересень 27,90 - 28,70
жовтень 28,90 - 29,70
листопад 28,90 - 29,50
грудень 29,30 - 29,90
.....розумію, що ця справа невдячна і це все "пальцем в небо"...... але, давайте це буде, ніби, гра......
...буде цікаво в кого вийде найточнішший прогноз! .. :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:10

  Долярчик написав:....от і вже 2018р......тож, давайте напишемо тут свої прогнози....
...і пропоную розділити їх на всі місяці, так буде цікавішше і легше порівнювати з іншими:D
...тож починаю з себе:
(прогноз курса на ЧР мін./макс.)
січень 28,30 - 28,80
лютий 29,10 - 29,70
березень 28,10 - 28,40
квітень 27,40 - 27,80
травень 27,05 - 27,50
червень 26,60 - 27,15
липень 26,40 - 26,97
серпень 26,70 - 27,50
вересень 27,90 - 28,70
жовтень 28,90 - 29,70
листопад 28,90 - 29,50
грудень 29,30 - 29,90
.....розумію, що ця справа невдячна і це все "пальцем в небо"...... але, давайте це буде, ніби, гра......
...буде цікаво в кого вийде найточнішший прогноз! .. :D

Вы спутали года, в феврале пик был 2 года назад, теперь уже такого не будет, слишком многие поумнели и на них уже не заработать. 29.10 мне кажется максимумом загончика, после которого все начнут слив. В сентябре тоже не стоит ждать резкого роста, вы снова спутали ситуацию с 3-х годичной давности, когда были выборы и транши МВФ. Хотя, вполне вероятны выборы как раз осенью, так что может и быть, но не до таких уровней, а где-то до 28.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:31

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

В обновлённой теме скажу так - не нужно в наступившем году слишком далеко прогнозировать.Дальше зимы пока рано.Чтобы говорить о чём то дальше, нужно иметь слагаемые, такие как сотрудничество с мвф, финполитика сша, возможность мирового кризиса, политситуация у нас и мн др.
Собственно в большинстве это обсуждение сводится к сезонному сливу сейчас с откупом летом.Поэтому можно рискнуть на этот финт в первой половине года.А вот за вторую половину года буду поднимать на смех любого, кто что то попробует утверждать, т к это будет просто трёп.
Ой, немного строго грубовато получилось, извиняюсь, но там слово - утверждать.А пофантазировать конечно можно :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:00

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

.... ну, необов"язково давати прогноз зразу на рік........ можна спробувати і до кінця зими :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:06

  Alex2006 написав:
  Долярчик написав:....от і вже 2018р......тож, давайте напишемо тут свої прогнози....
...і пропоную розділити їх на всі місяці, так буде цікавішше і легше порівнювати з іншими:D
...тож починаю з себе:
(прогноз курса на ЧР мін./макс.)
січень 28,30 - 28,80
лютий 29,10 - 29,70
березень 28,10 - 28,40
квітень 27,40 - 27,80
травень 27,05 - 27,50
червень 26,60 - 27,15
липень 26,40 - 26,97
серпень 26,70 - 27,50
вересень 27,90 - 28,70
жовтень 28,90 - 29,70
листопад 28,90 - 29,50
грудень 29,30 - 29,90
.....розумію, що ця справа невдячна і це все "пальцем в небо"...... але, давайте це буде, ніби, гра......
...буде цікаво в кого вийде найточнішший прогноз! .. :D

Вы спутали года, в феврале пик был 2 года назад, теперь уже такого не будет, слишком многие поумнели и на них уже не заработать. 29.10 мне кажется максимумом загончика, после которого все начнут слив. В сентябре тоже не стоит ждать резкого роста, вы снова спутали ситуацию с 3-х годичной давности, когда были выборы и транши МВФ. Хотя, вполне вероятны выборы как раз осенью, так что может и быть, но не до таких уровней, а где-то до 28.

...то ваш максимум орієнтовно 29,10 думаєте, що буде вже цього місяця?

....було б добре і орієнтовний ваш цьогорічний мінімум прочитати....... і на який місяць він припаде?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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