....нє, ну дійсно, так кожен може..... давайте вже від 26 до 40
...я, наприклад, старався, як міг, щоб чим вужчі курси дати :!:
.....а то вже так придумали широко........, що ширше, хіба у баби Гаськи!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:43
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
....нє, ну дійсно, так кожен може..... давайте вже від 26 до 40
...я, наприклад, старався, як міг, щоб чим вужчі курси дати :!:
.....а то вже так придумали широко........, що ширше, хіба у баби Гаськи!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:54
Ну, не знаю шо там у баби Гаськи, но уже - только у Ваенги!
Судите сами - ноябрь 27,10 - 26,63; а декабрь 27,05 - 28,70.
А что будет в январе? Может и 29,50 а может и 27,80. Такие дела))
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:26
...і то правда....
.... значіть, треба було мені, тільки піки курсу написати.... - ну що ж, тоді....... ДАВАЙТЕ НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГИ НА МІНІМУМ
....спостерігаємо, лише за піками(макс. курс)
... поїхалиииии!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:59
35-37 если без транша
Слава Героям
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:35
Устенко, знатний заганяло, і уже не вперший рік, Ви б іще Еріка Наймана прогнози викладали))
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:19
за долги и выплаты на 2018 Устенко верно написал?
никто не загоняет в бакс, т.к. умные люди в баксе еще с кризиса 2008
Слава Героям
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