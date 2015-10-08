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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:43

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

....нє, ну дійсно, так кожен може..... давайте вже від 26 до 40 :mrgreen:
...я, наприклад, старався, як міг, щоб чим вужчі курси дати :!:
.....а то вже так придумали широко........, що ширше, хіба у баби Гаськи! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:54

Ну, не знаю шо там у баби Гаськи, но уже - только у Ваенги! :mrgreen: :mrgreen:
Судите сами - ноябрь 27,10 - 26,63; а декабрь 27,05 - 28,70.
А что будет в январе? Может и 29,50 а может и 27,80. Такие дела))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:26

  asti написав:Ну, не знаю шо там у баби Гаськи, но уже - только у Ваенги! :mrgreen: :mrgreen:
Судите сами - ноябрь 27,10 - 26,63; а декабрь 27,05 - 28,70.
А что будет в январе? Может и 29,50 а может и 27,80. Такие дела))

...і то правда....
.... значіть, треба було мені, тільки піки курсу написати.... - ну що ж, тоді....... ДАВАЙТЕ НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГИ НА МІНІМУМ :wink: :mrgreen:
....спостерігаємо, лише за піками(макс. курс)
... поїхалиииии! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:59

  Долярчик написав:
  asti написав:Ну, не знаю шо там у баби Гаськи, но уже - только у Ваенги! :mrgreen: :mrgreen:
Судите сами - ноябрь 27,10 - 26,63; а декабрь 27,05 - 28,70.
А что будет в январе? Может и 29,50 а может и 27,80. Такие дела))

...і то правда....
.... значіть, треба було мені, тільки піки курсу написати.... - ну що ж, тоді....... ДАВАЙТЕ НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГИ НА МІНІМУМ :wink: :mrgreen:
....спостерігаємо, лише за піками(макс. курс)
... поїхалиииии! :D


35-37 если без транша
http://finbalance.com.ua/news/35-hrn_dol--tse-shche-ne-chorniy-stsenariy-riziki-pripinennya-spivpratsi-z-MVF
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:35

Устенко, знатний заганяло, і уже не вперший рік, Ви б іще Еріка Наймана прогнози викладали))
qwerty2015
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:19

  qwerty2015 написав:Устенко, знатний заганяло, і уже не вперший рік, Ви б іще Еріка Наймана прогнози викладали))


за долги и выплаты на 2018 Устенко верно написал?
никто не загоняет в бакс, т.к. умные люди в баксе еще с кризиса 2008
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