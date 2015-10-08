ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Додано: Чет 04 січ, 2018 11:36

Очевидно, що таке прогнозування – більше гра. Навіть при виборі правильної тенденції (розвитку подій і правильних фундаментальних факторів) прогнозувати (вгадувати) більше ніж на три місяці абсолютно марно. Та на початку року між святами, в період, коли збуваються мрії, можна і пофантазувати. Мої фантазії приблизно такі.

Місяць курс дол США

1 28,7-29

2 28,3-28,6 (30)

3 27,9-28,2 (31)

4 27,5-27,8

5 27-27,5

6 26,8-27,2

7 26,3-26,7

8 26,3-26,7

9 26,8-27,1

10 27-27,5

11 28-28,5

12 28,5-29

Два слова обґрунтування. Лютий березень в дужках курс в разі негативних зовнішніх факторів і їх впливу (що саме за фактори і механізм впливу детально пояснював у гілці Улана). Далі звична сезонність і вплив популізму перед близькими виборами (стримання інфляції, привабливі відсотки по грндепозитах. Продовження гри минулого року – долар дешевшає, несіть грн. на депозит). Також передбачаю, що наших недоолімпійців таки дожмуть, дурниць вони не нароблять і з МВФ ми помиримося (правда транш передбачаю десь в квітні - швидше травні). Ну і продовження легалізації статків олігархів через приватизацію всяких опз-центренерго-укрспиртів, можливо і відбудеться продаж росдочок (що також наповнить бюджет супровідними платежами). Курс двох останніх місяців ґрунтується на думці, що не буде такого злочинного схемного пиляння бюджету, як в 16-17 (якщо схематоз продовжиться, то в двох останніх місяцях курс буде +1 грн).

Приватизацію землі відклали, тому варіант 25 не розглядаю. Також не розглядаю і інший крайній варіант, якщо в лютневій доповіді спецслужб США буде інфа і про наших олігархів, що потягне за собою значну політичну кризу і дочасні вибори (з зовсім не прогнозованим курсом, адже цілий ряд олігархів, а особливо середнього і дрібного бізнесу критично не задоволені станом справ і можуть качнути курс через валютні ОВДП та притримку експортної валюти).

Хто хоче більше інформації і вихідних даних - прошу переглянути мої дописи за листопад-грудень там все детально описував. Повторно цього робити не буду, посилань на себе давати також не буду.

Усіх з прийдешнім Різдвом Христовим, веселих свят, дзвінкої коляди.

П.С. А діапазони мусять бути, адже це не курс на якусь дату, а курс протягом місяця. Протягом місяця курс різний, адже ніхто не відміняв виведення дивідендів, відшкодування ПДВ, виплати податків в 20-х (особливо квартальних і РІЧНИХ) і тд...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.