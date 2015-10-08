....нє, ну дійсно, так кожен може..... давайте вже від 26 до 40
...я, наприклад, старався, як міг, щоб чим вужчі курси дати :!:
.....а то вже так придумали широко........, що ширше, хіба у баби Гаськи!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:43
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
....нє, ну дійсно, так кожен може..... давайте вже від 26 до 40
...я, наприклад, старався, як міг, щоб чим вужчі курси дати :!:
.....а то вже так придумали широко........, що ширше, хіба у баби Гаськи!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:54
Ну, не знаю шо там у баби Гаськи, но уже - только у Ваенги!
Судите сами - ноябрь 27,10 - 26,63; а декабрь 27,05 - 28,70.
А что будет в январе? Может и 29,50 а может и 27,80. Такие дела))
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:26
...і то правда....
.... значіть, треба було мені, тільки піки курсу написати.... - ну що ж, тоді....... ДАВАЙТЕ НЕ ЗВЕРТАТИ УВАГИ НА МІНІМУМ
....спостерігаємо, лише за піками(макс. курс)
... поїхалиииии!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:59
35-37 если без транша
Слава Героям
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:35
Устенко, знатний заганяло, і уже не вперший рік, Ви б іще Еріка Наймана прогнози викладали))
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:19
за долги и выплаты на 2018 Устенко верно написал?
никто не загоняет в бакс, т.к. умные люди в баксе еще с кризиса 2008
Слава Героям
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:36
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Очевидно, що таке прогнозування – більше гра. Навіть при виборі правильної тенденції (розвитку подій і правильних фундаментальних факторів) прогнозувати (вгадувати) більше ніж на три місяці абсолютно марно. Та на початку року між святами, в період, коли збуваються мрії, можна і пофантазувати. Мої фантазії приблизно такі.
Місяць курс дол США
1 28,7-29
2 28,3-28,6 (30)
3 27,9-28,2 (31)
4 27,5-27,8
5 27-27,5
6 26,8-27,2
7 26,3-26,7
8 26,3-26,7
9 26,8-27,1
10 27-27,5
11 28-28,5
12 28,5-29
Два слова обґрунтування. Лютий березень в дужках курс в разі негативних зовнішніх факторів і їх впливу (що саме за фактори і механізм впливу детально пояснював у гілці Улана). Далі звична сезонність і вплив популізму перед близькими виборами (стримання інфляції, привабливі відсотки по грндепозитах. Продовження гри минулого року – долар дешевшає, несіть грн. на депозит). Також передбачаю, що наших недоолімпійців таки дожмуть, дурниць вони не нароблять і з МВФ ми помиримося (правда транш передбачаю десь в квітні - швидше травні). Ну і продовження легалізації статків олігархів через приватизацію всяких опз-центренерго-укрспиртів, можливо і відбудеться продаж росдочок (що також наповнить бюджет супровідними платежами). Курс двох останніх місяців ґрунтується на думці, що не буде такого злочинного схемного пиляння бюджету, як в 16-17 (якщо схематоз продовжиться, то в двох останніх місяцях курс буде +1 грн).
Приватизацію землі відклали, тому варіант 25 не розглядаю. Також не розглядаю і інший крайній варіант, якщо в лютневій доповіді спецслужб США буде інфа і про наших олігархів, що потягне за собою значну політичну кризу і дочасні вибори (з зовсім не прогнозованим курсом, адже цілий ряд олігархів, а особливо середнього і дрібного бізнесу критично не задоволені станом справ і можуть качнути курс через валютні ОВДП та притримку експортної валюти).
Хто хоче більше інформації і вихідних даних - прошу переглянути мої дописи за листопад-грудень там все детально описував. Повторно цього робити не буду, посилань на себе давати також не буду.
Усіх з прийдешнім Різдвом Христовим, веселих свят, дзвінкої коляди.
П.С. А діапазони мусять бути, адже це не курс на якусь дату, а курс протягом місяця. Протягом місяця курс різний, адже ніхто не відміняв виведення дивідендів, відшкодування ПДВ, виплати податків в 20-х (особливо квартальних і РІЧНИХ) і тд...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:15
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
....активнішше, хлопаки! - давайте хоча б на квартал прогноз, якщо кремпуєтесь давати на рік!
......вже, навіть, в кінці цього місяця буде цікавішше, коли будемо звіряти усі прогнози колег!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 09 січ, 2018 21:43
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Ув.эксперты! Где-то нарыл график выплаты долгов (не помню где)
Додано: Сер 10 січ, 2018 00:23
У мну не открывается.
Собственно, не важно.Факт остаётся фактом в том, что пришло время очередных долговых проблем.Как воздух нужны будут новые кредиты, транши и реструктуризация.Соотв валютный дефицит подтолкнёт девал.При этом сезонность не отменяется, просто перейдёт на новые уровни.Па 26 летом маловероятно, но теоретически при завале нас валютой возможно, это только время покажет.Самый безобидный вариант, к кот склоняются многие - зима 29_30 - лето 27,5_28.Но не зная что будет с прогр мвф мы не можем полноценно об этом говорить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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