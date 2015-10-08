ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:31
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:41
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05
ну если Эллиота поставить главой нбу. а его супругу главой мвф, то можно принять во внимание.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 24 січ, 2018 02:08
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Средний курс доллара на сегодня 96грн. Пока его не будет, не будет стабилизации экономики.
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