ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:31
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:41
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05
ну если Эллиота поставить главой нбу. а его супругу главой мвф, то можно принять во внимание.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...ну що, може тут зараз (на розвернені курсу) відізвуться прогнозери-гривнепатріоти, які навангують коридор в 25-27 на цілий рік?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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