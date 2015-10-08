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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:31

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

http://i.piccy.info/i9/b6d8baa1def383ce568c8fefa9e1f62f/1516562800/200259/1214933/grafyk_2.jpg

http://i.piccy.info/i9/b6d8baa1def383ce ... afyk_2.jpg

ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:41

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

http://i.piccy.info/i9/d2b9096edb1fe68a1e715ff3acb7e345/1516563615/200259/1214938/grafyk_2.jpg
может так ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05



ну если Эллиота поставить главой нбу. а его супругу главой мвф, то можно принять во внимание. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

...ну що, може тут зараз (на розвернені курсу) відізвуться прогнозери-гривнепатріоти, які навангують коридор в 25-27 на цілий рік? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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