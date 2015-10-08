ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:11

Bobua написав: Рік закінчився.

НБУ дав новий середній курс:

www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls



І настав час підбити підсумки.



Повторюсь: вже віддавна всі свої витрати записую в ел.таблицю. І, тому, оперую в цій темі саме їх % зростанням, а не загадковими даними держстату.





Отже, наразі ситуація така.

Витрати на їжу (гривневі) й далі продовжуть зростання. Але й досі незначне:

2013 – базовий

2014 +15%

2015 +24% (+43%сум – відносно 2013)

2016 +14% (+63%сум)

2017 +19% (+94%сум)

Отже, загалом 2017/2013 (у мене) = +94%. Тобто – ще не навіть і не вдвічі.



Якщо врахувати, що погодинна зарплата (у мене) нині ~ в 2.5 вища, то ситуація таки непогана. :)



Але, трохи непокоюсь, бо чомусь суттєво зростає ціна їжі, якщо виражати її в "прожиткових.мінімумах" (цифру подаю з накопиченням):

2013 – базовий

2014 +9%

2015 +28%сум (відносно 2013)

2016 +30%сум

2017 +34%сум



Тобто, для дійсно бідних людей, чиї зарплати (пенсії) жорстко прив'язані до мінімалки, зростання цін їжі в 2015 і дійсно могло стати трагедією, яка щороку лише поглиблюється (трошки).

Бо якщо крупи, овочі... і досі(?) дешеві (не знаю, мало їх їм...), то молочка і м'ясне таки відриваються від мінімалки.



В $ вираженні ціни на їжу (знову ж таки моя статистика!) такі (відносно 2013р):

2013 – базовий

2014 77% (1.29р зниження)

2015 52% (1.91р)

2016 51% (1.96р)

2017 58% (1.72р)





Звісно ж, всі вищенаведені цифри досягнуті за рахунок суттєвої відмови від імпортної їжі (після обвалів гривні) і переходу на свою, рідну :) Нині вигідно бути саме патріотом. Може тому ватники так зляться? :)







slavek написав: Bobua написав: На їжу (основна стаття витрат переважної більшості людей), 2017/2013 (в грв вираженні) — у мене вдвічі більше грошей піде (все записую в ел.таблицю).

В $ ціни знизились... На їжу (основна стаття витрат переважної більшості людей), 2017/2013 (в грв вираженні) — у мене вдвічі більше грошей піде (все записую в ел.таблицю).В $ ціни знизились...



Коммуналка осталась той же, транспорт.услуги тоже не менялись?

В общем, все, что называется инфляцией давно съело этот "рост" минимальной зарплаты Коммуналка осталась той же, транспорт.услуги тоже не менялись?В общем, все, что называется инфляцией давно съело этот "рост" минимальной зарплаты



Комуналка:

* для бідних (сім'ї, які заробляють оту мінімалку) – комуналка (якщо використовувати її розумно, в межах і так завищених норм) дешева, або безплатна, або, навіть з доплатою! (якщо дуже мало використовують). Тобто – субсидія більша за нараховані послуги і в людей просто росте переплата! А субсидію отримує більша частина країни – неймовірна кількість сімей (близько до 7млн; 42%).

* небідні вчаться економити природні ресурси.

* багатих комуналка не хвилює.



Транспорт.

Якщо людина працює за мінімалку, то їй не потрібен транспорт. Для чого тратити час і їхати світ за очі, коли оплата мінімальна? Працюйте біля дому. Напр., в якомусь супермаркеті.





Курс $

На перший погляд, і якщо глянути індекс Біг-Мака (

Але, порахувавши, за даними СвітовогоБанку, коеф.паритету за всі роки, починаючи з 1990, я дійшов думки, що для України стандартним (наразі) є коеф.паритету, що близький саме до 4. Всі спроби наблизитись до 2 – закінчувались лише страхітливими обвалами гривні... І жили ж ми якось з коеф.паритету=6 в 2000р!

Більше тут:

І пофарбована ел.таблиця тут: https://drive.google.com/file/d/1Qh-awI ... -n4xj/view



Курс криптовалют – значення не має, бо майбутнє і у них, і їхніх "інвесторів" – страшне й безрадісне:





Отже, прогнозую, що й надалі має так само помірно зростати гривнева ціна їжі.

Також, хоча б перед виборами, має відбутись суттєве зростання "прожитк.мінімуму", бо він відстає вже три роки поспіль... А разом з ним і зарплати бюджетників, мабуть.

Трохи непокоїть надто мізерне зростання курсу $ в минулому році (4%! <<< 19% інфляції цін на їжу). Вкупі зі зростанням зарплат —таке дивне явище призведе лише до того, що люди знову накинуться на мандаринки-апельсинки, замість їсти рідні яблука чи "якусь там" моркву (по ціні бруду вона нині...)

Але $ відігрався в січні :). Якщо його не опускатимуть перед виборами, то, в питаннях виховання патріотизму серед покупців – все має бути добре. :) Рік закінчився.НБУ дав новий середній курс:www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xlsІ настав час підбити підсумки.Повторюсь: вже віддавна всі свої витрати записую в ел.таблицю. І, тому, оперую в цій темі саме їх % зростанням, а не загадковими даними держстату.Отже, наразі ситуація така.й далі продовжуть зростання. Але й досі незначне:2013 – базовий2014 +15%2015 +24% (+43%сум – відносно 2013)2016 +14% (+63%сум)2017 +19% (+94%сум)Отже, загалом 2017/2013 (у мене) = +94%. Тобто – ще не навіть і не вдвічі.Якщо врахувати, що погодинна зарплата (у мене) нині ~ в 2.5 вища, то ситуація таки непогана. :)Але, трохи непокоюсь, бо чомусь суттєво зростає(цифру подаю з накопиченням):2013 – базовий2014 +9%2015 +28%сум (відносно 2013)2016 +30%сум2017 +34%сумТобто, для дійсно бідних людей, чиї зарплати (пенсії) жорстко прив'язані до мінімалки, зростання цін їжі в 2015 і дійсно могло стати трагедією, яка щороку лише поглиблюється (трошки).Бо якщо крупи, овочі... і досі(?) дешеві (не знаю, мало їх їм...), то молочка і м'ясне таки відриваються від мінімалки.(знову ж таки моя статистика!) такі (відносно 2013р):2013 – базовий2014 77% (1.29р зниження)2015 52% (1.91р)2016 51% (1.96р)2017 58% (1.72р)Звісно ж, всі вищенаведені цифри досягнуті за рахунок суттєвої відмови від імпортної їжі (після обвалів гривні) і переходу на свою, рідну :) Нині вигідно бути саме патріотом. Може тому ватники так зляться? :)* для бідних (сім'ї, які заробляють оту мінімалку) – комуналка (якщо використовувати її розумно, в межах і так завищених норм) дешева, або безплатна, або, навіть з доплатою! (якщо дуже мало використовують). Тобто – субсидія більша за нараховані послуги і в людей просто росте переплата! А субсидію отримує більша частина країни – неймовірна кількість сімей (близько до 7млн; 42%).* небідні вчаться економити природні ресурси. Знизити плату за тепло. Законно. Легально. * багатих комуналка не хвилює.Якщо людина працює за мінімалку, то їй не потрібен транспорт. Для чого тратити час і їхати світ за очі, коли оплата мінімальна? Працюйте біля дому. Напр., в якомусь супермаркеті.На перший погляд, і якщо глянути індекс Біг-Мака ( За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар... ), то може здатись, що є передумови для суттєвого зниження курсу $.Але, порахувавши, за даними СвітовогоБанку, коеф.паритету за всі роки, починаючи з 1990, я дійшов думки, що для України стандартним (наразі) є коеф.паритету, що близький саме до 4. Всі спроби наблизитись до 2 – закінчувались лише страхітливими обвалами гривні... І жили ж ми якось з коеф.паритету=6 в 2000р!Більше тут: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України. І пофарбована ел.таблиця тут:Курс криптовалют – значення не має, бо майбутнє і у них, і їхніх "інвесторів" – страшне й безрадісне: viewtopic.php?p=4273372&sid=71620b8b47b671b67e99b05ba9d9d0de#p4273372 Отже,, що й надалі має так само помірно зростати гривнева ціна їжі.Також, хоча б перед виборами, має відбутись суттєве зростання "прожитк.мінімуму", бо він відстає вже три роки поспіль... А разом з ним і зарплати бюджетників, мабуть.Трохи непокоїть надто мізерне зростання курсу $ в минулому році (4%! <<< 19% інфляції цін на їжу). Вкупі зі зростанням зарплат —таке дивне явище призведе лише до того, що люди знову накинуться на мандаринки-апельсинки, замість їсти рідні яблука чи "якусь там" моркву (по ціні бруду вона нині...)Але $ відігрався в січні :). Якщо його не опускатимуть перед виборами, то, в питаннях виховання патріотизму серед покупців – все має бути добре. :)

День виявився насиченим.Проста ідея – поглянути на курс євро (а вона вже дещо й набридла за останній час...) – започаткувала справжні перегони в "пошуках скарбів" :)Першим дзвіночком – стало провисання курсу ЧР кудись аж під кращі пропозиції банків.До слова кажучи, я вже з місяць виношував пакуночок євр, намагаючись його здати... Але повсякчас щось заважало. То найкращий курс був у дикому банку, що ховається десь у найбезлюдніших закапелках міста. Або й взагалі не у банку – а десь у "чорних дірах"... То просто було ліньки кудись йти.А тут два з половиною банки (великі, поширені) – і зваблють курсом 35.4!Другим дзвіночком стала ел.таблиця в якій записую розподіл активів. Чомусь, раптом, зовсім загадково, попсувався рядок якраз над записами про єври. Покоцався люто – увесь замінився на гривні (причому, з рядка ощадівського вкладу! :)), зіпсував цим купу посилань у документі, і, "о Божжжжже, спаси й помилуй" – навіть загальна сума (розрахункова, звісно ж) перетворилася на крякозябри!Це був Знак...Бо, якщо і це не Знак, то що ж тоді Знак? :)А ще весело світило Сонце.Отже, треба було йти.І я пішов.Першою перепоною стала славнозвісна європейська працьовитість. Як виявляється – то лише з метою "стимулювання" країн третього світу, ходять байки про німців, австрійців та інших "райфазенів", що, ніби-то, працють як прокляті. Насправді, у них вже давно роб.тиждень менший 40год, і це дійшло вже й до нас... Аваль натякає – "банкінг банкінгом, а обід – за розкладом..."Стояти в мороз на вулиці і чекати – чомусь не хотілось...А ще – поряд були інші банки. Неприємні. Ті, з якими не хочеться мати справу... Ні з ними, ні з пеклом, що їх породило...Але...І я спробував. Вони ж кричать вже 4 роки, що є кіпріотами!Але! Московщина завше знайде спосіб себе показати – курсів в "ххх-соцбанку" було два: один гарний, надрукований (35.4), і поганий – за яким купували в дійсності (35.2)І це виявилось вже після тривалої і бурхливої діяльності...Єдине що добре – від них ще можна піти зі своїми грошима. Але краще не ризикувати...Аваль не підвів.Не за один раз, і не всю суму, але курс стояв як фюрер – аж до кінця дня.До речі, саме обмін євр на гривні – пояснює, чому так нав'язливо метушаться (деякі люди) з ідеєю впровадження купюри 1000грв.Навіть, коли обмінюєш не часто, то перетворення гарненької, чистенької купюри – на пачку добряче вживаних банкнот — то таки стрес.А якщо робити це щодня...? Не приведи...Наступне питання – на який строк розміщувати гривню?Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д.Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами...Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.)Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні)Лише жадібність...Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку.Але є два "але":1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами?2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?Так само як зламали (у світі) синусоїдний графік пари €/$! І, от я, наприклад, аж від 2015 сидів з купою євр...От і постає питання, чи є сенс втрачати % на 6міс вкладі? Або ризикувати зі всілякими Вернумами, які напружено шукають саме короткострокові дорогі гроші...А особливо, якщо вже й нема передумов для "традиційного" літнього "падіння долара":І нинішній $ по 28.5 (а це, всього лише + 7% відносно середнього за 2017) – то ніщо в порівнянні з 15% на які НедоВпала гривня в 2017.Бо, від 2014 гривня дешевшала (перший % в колонці) значно швидше за подорожчання української їжі (% в дужках, мої власні дані, оф.інфл. інша, може навіть і більша, але від неї тут мало користі, бо вона надто неповоротка і не орієнтована, як і затяті споживачі..., на перехід до дешевших рідних товарів):2013 базовий; коеф.паритету = 2.14 (мінімум! з 1990року...)2014 49%девал (>>> 15%інфл.); К.П. = 2.8 (≈ як у 2009)2015 84% (>>>> 24%); К.П. = 3.74 (≈ 1995-1997; 2005рр.)2016 17% (≈> 14%) — стабілізація, К.П. = 3.782017 4% (<<<<< 19%) — чергове економічне безглуздя з "супер-пупер-стабільним доларом" при значній інфляції.Припускаю, що коли з'являться дані про ВВП, то коеф.паритету України за 2017 буде ≈ 3.78*(1.04/1.19)=3.3Ми або переходимо до розвинутіших країн і властивого їм низького рівня коеф.паритету, або поволеньки дибаємо у свою зону ризику (коеф.паритету=2).По чесному, вже в 2017 середній курс мав бути 31.6!Можливо, я ще пошкодую, що продав єври (але небагато :)), замість посилено конвертувати восени грв депо (теж не надто велика частка).Але, як не крути – я не бачу розумних причин суттєво здорожчувати гривню (="здешевлювати" валюту) — ні влітку, ні навіть якщо лютневі санкції таки переламають хребта Московії ...А особливо, коли потім ще й доведеться придумувати всілякі безглузді закони для захисту вітчизняних виробників...Хоча, хто-зна, що вирішать головні диригенти країни? :)Якщо ж грошей перед виборами вливатимуть неміряно, а курс триматимуть, то доведеться йти старим, торованим шляхом... ;)