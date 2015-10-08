ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:31
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
Додано: Нед 21 січ, 2018 21:41
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05
ну если Эллиота поставить главой нбу. а его супругу главой мвф, то можно принять во внимание.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...ну що, може тут зараз (на розвернені курсу) відізвуться прогнозери-гривнепатріоти, які навангують коридор в 25-27 на цілий рік?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:11
У пошуках гривень
День виявився насиченим.
Проста ідея – поглянути на курс євро (а вона вже дещо й набридла за останній час...) – започаткувала справжні перегони в "пошуках скарбів" :)
Першим дзвіночком – стало провисання курсу ЧР кудись аж під кращі пропозиції банків.
До слова кажучи, я вже з місяць виношував пакуночок євр, намагаючись його здати... Але повсякчас щось заважало. То найкращий курс був у дикому банку, що ховається десь у найбезлюдніших закапелках міста. Або й взагалі не у банку – а десь у "чорних дірах"... То просто було ліньки кудись йти.
А тут два з половиною банки (великі, поширені) – і зваблють курсом 35.4!
Другим дзвіночком стала ел.таблиця в якій записую розподіл активів. Чомусь, раптом, зовсім загадково, попсувався рядок якраз над записами про єври. Покоцався люто – увесь замінився на гривні (причому, з рядка ощадівського вкладу! :)), зіпсував цим купу посилань у документі, і, "о Божжжжже, спаси й помилуй" – навіть загальна сума (розрахункова, звісно ж) перетворилася на крякозябри!
Це був Знак...
Бо, якщо і це не Знак, то що ж тоді Знак? :)
А ще весело світило Сонце.
Отже, треба було йти.
І я пішов.
Першою перепоною стала славнозвісна європейська працьовитість. Як виявляється – то лише з метою "стимулювання" країн третього світу, ходять байки про німців, австрійців та інших "райфазенів", що, ніби-то, працють як прокляті. Насправді, у них вже давно роб.тиждень менший 40год, і це дійшло вже й до нас... Аваль натякає – "банкінг банкінгом, а обід – за розкладом..."
Стояти в мороз на вулиці і чекати – чомусь не хотілось...
А ще – поряд були інші банки. Неприємні. Ті, з якими не хочеться мати справу... Ні з ними, ні з пеклом, що їх породило...
Але...
І я спробував. Вони ж кричать вже 4 роки, що є кіпріотами!
Але! Московщина завше знайде спосіб себе показати – курсів в "ххх-соцбанку" було два: один гарний, надрукований (35.4), і поганий – за яким купували в дійсності (35.2)
І це виявилось вже після тривалої і бурхливої діяльності...
Єдине що добре – від них ще можна піти зі своїми грошима. Але краще не ризикувати...
Аваль не підвів.
Не за один раз, і не всю суму, але курс стояв як фюрер – аж до кінця дня.
До речі, саме обмін євр на гривні – пояснює, чому так нав'язливо метушаться (деякі люди) з ідеєю впровадження купюри 1000грв.
Навіть, коли обмінюєш не часто, то перетворення гарненької, чистенької купюри – на пачку добряче вживаних банкнот — то таки стрес.
А якщо робити це щодня...? Не приведи...
У пошуках депозитів
Наступне питання – на який строк розміщувати гривню?
Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д.
Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами...
Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.)
Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні)
Лише жадібність...
Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку.
Але є два "але":
1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами?
2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?
Так само як зламали (у світі) синусоїдний графік пари €/$! І, от я, наприклад, аж від 2015 сидів з купою євр...
От і постає питання, чи є сенс втрачати % на 6міс вкладі? Або ризикувати зі всілякими Вернумами, які напружено шукають саме короткострокові дорогі гроші...
А особливо, якщо вже й нема передумов для "традиційного" літнього "падіння долара":
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
І нинішній $ по 28.5 (а це, всього лише + 7% відносно середнього за 2017) – то ніщо в порівнянні з 15% на які НедоВпала гривня в 2017.
Бо, від 2014 гривня дешевшала (перший % в колонці) значно швидше за подорожчання української їжі (% в дужках, мої власні дані, оф.інфл. інша, може навіть і більша, але від неї тут мало користі, бо вона надто неповоротка і не орієнтована, як і затяті споживачі..., на перехід до дешевших рідних товарів):
2013 базовий; коеф.паритету = 2.14 (мінімум! з 1990року...)
2014 49%девал (>>> 15%інфл.); К.П. = 2.8 (≈ як у 2009)
2015 84% (>>>> 24%); К.П. = 3.74 (≈ 1995-1997; 2005рр.)
2016 17% (≈> 14%) — стабілізація, К.П. = 3.78
2017 4% (<<<<< 19%) — чергове економічне безглуздя з "супер-пупер-стабільним доларом" при значній інфляції.
Припускаю, що коли з'являться дані про ВВП, то коеф.паритету України за 2017 буде ≈ 3.78*(1.04/1.19)=3.3
Ми або переходимо до розвинутіших країн і властивого їм низького рівня коеф.паритету, або поволеньки дибаємо у свою зону ризику (коеф.паритету=2).
По чесному, вже в 2017 середній курс мав бути 31.6!
Можливо, я ще пошкодую, що продав єври (але небагато :)), замість посилено конвертувати восени грв депо (теж не надто велика частка).
Але, як не крути – я не бачу розумних причин суттєво здорожчувати гривню (="здешевлювати" валюту) — ні влітку, ні навіть якщо лютневі санкції таки переламають хребта Московії ...
А особливо, коли потім ще й доведеться придумувати всілякі безглузді закони для захисту вітчизняних виробників...
Хоча, хто-зна, що вирішать головні диригенти країни? :)
Якщо ж грошей перед виборами вливатимуть неміряно, а курс триматимуть, то доведеться йти старим, торованим шляхом... ;)
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...:
Додано: Пон 29 січ, 2018 21:49
Підбиваємо підсумки!
.... от і підходить місяць січень до завершення....... і хоч залишилось ще два дні, але як бачимо - пік курсу цього місяця вже відбувся!
....тож, давайте тепер звіримось, хто став НАЙКРАЩИМ прогнозером за січень 2018р.
.... на січень були наступні прогнози:
Долярчик 28,80 (ЧР)
asti 29,20
orest 29
tea Міжбанк (середньозважений за найгірший для гривні день січня) - 28.97
Готівка (найвищий продаж в Києві згідно зелених букв) - 28.95
...йдемо далі: я знайшов у архівах найвищий курс ГОТІВКОВИЙ 28,92(продаж)....а НБУ 28,87
...тож, якщо щось не так - то поправте мене! ..... і вже тоді будемо робити висновки!
п. с..... але, напевно, перше міце за прогноз на січень дістанеться Чаєві
п. с. 2.......ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ! Запрошую усіх бажаючих прийняти участь в прогнозуванні курсу на місяць лютий!(або на рік)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:36
показания на начало месяцев:
02.2018 28.00
03.2018 27.35
04.2018 27.75
05.2018 29.20
06.2018 28.10
07.2018 29.15
08.2018 29.90
09.2018 32.55
10.2018 32.95
11.2018 32.50
12.2018 32.90
01.2019 32.95
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