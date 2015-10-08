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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:31

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

http://i.piccy.info/i9/b6d8baa1def383ce568c8fefa9e1f62f/1516562800/200259/1214933/grafyk_2.jpg

http://i.piccy.info/i9/b6d8baa1def383ce ... afyk_2.jpg

ЗЫ когда надо добавить картинку экран просто становиться серым...может плагин которые рекламу блокирует блокирует и загрузку картинок
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 21:41

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

http://i.piccy.info/i9/d2b9096edb1fe68a1e715ff3acb7e345/1516563615/200259/1214938/grafyk_2.jpg
может так ?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 13:05



ну если Эллиота поставить главой нбу. а его супругу главой мвф, то можно принять во внимание. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

...ну що, може тут зараз (на розвернені курсу) відізвуться прогнозери-гривнепатріоти, які навангують коридор в 25-27 на цілий рік? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:11

У пошуках гривень

День виявився насиченим.

Проста ідея – поглянути на курс євро (а вона вже дещо й набридла за останній час...) – започаткувала справжні перегони в "пошуках скарбів" :)
Першим дзвіночком – стало провисання курсу ЧР кудись аж під кращі пропозиції банків.
До слова кажучи, я вже з місяць виношував пакуночок євр, намагаючись його здати... Але повсякчас щось заважало. То найкращий курс був у дикому банку, що ховається десь у найбезлюдніших закапелках міста. Або й взагалі не у банку – а десь у "чорних дірах"... То просто було ліньки кудись йти.
А тут два з половиною банки (великі, поширені) – і зваблють курсом 35.4!
Другим дзвіночком стала ел.таблиця в якій записую розподіл активів. Чомусь, раптом, зовсім загадково, попсувався рядок якраз над записами про єври. Покоцався люто – увесь замінився на гривні (причому, з рядка ощадівського вкладу! :)), зіпсував цим купу посилань у документі, і, "о Божжжжже, спаси й помилуй" – навіть загальна сума (розрахункова, звісно ж) перетворилася на крякозябри!

Це був Знак...
Бо, якщо і це не Знак, то що ж тоді Знак? :)
А ще весело світило Сонце.

Отже, треба було йти.
І я пішов.


Першою перепоною стала славнозвісна європейська працьовитість. Як виявляється – то лише з метою "стимулювання" країн третього світу, ходять байки про німців, австрійців та інших "райфазенів", що, ніби-то, працють як прокляті. Насправді, у них вже давно роб.тиждень менший 40год, і це дійшло вже й до нас... Аваль натякає – "банкінг банкінгом, а обід – за розкладом..."

Стояти в мороз на вулиці і чекати – чомусь не хотілось...
А ще – поряд були інші банки. Неприємні. Ті, з якими не хочеться мати справу... Ні з ними, ні з пеклом, що їх породило...
Але...
І я спробував. Вони ж кричать вже 4 роки, що є кіпріотами!
Але! Московщина завше знайде спосіб себе показати – курсів в "ххх-соцбанку" було два: один гарний, надрукований (35.4), і поганий – за яким купували в дійсності (35.2)
І це виявилось вже після тривалої і бурхливої діяльності...
Єдине що добре – від них ще можна піти зі своїми грошима. Але краще не ризикувати...


Аваль не підвів.
Не за один раз, і не всю суму, але курс стояв як фюрер – аж до кінця дня.


До речі, саме обмін євр на гривні – пояснює, чому так нав'язливо метушаться (деякі люди) з ідеєю впровадження купюри 1000грв.
Навіть, коли обмінюєш не часто, то перетворення гарненької, чистенької купюри – на пачку добряче вживаних банкнот — то таки стрес.
А якщо робити це щодня...? Не приведи...


У пошуках депозитів

Наступне питання – на який строк розміщувати гривню?

Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д.
Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами...
Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.)
Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні)
Лише жадібність...
Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку.
Але є два "але":
1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами?
2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?

Так само як зламали (у світі) синусоїдний графік пари €/$! І, от я, наприклад, аж від 2015 сидів з купою євр...

От і постає питання, чи є сенс втрачати % на 6міс вкладі? Або ризикувати зі всілякими Вернумами, які напружено шукають саме короткострокові дорогі гроші...


А особливо, якщо вже й нема передумов для "традиційного" літнього "падіння долара":
  Bobua написав:Рік закінчився.
НБУ дав новий середній курс:
www​.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls

І настав час підбити підсумки.

Повторюсь: вже віддавна всі свої витрати записую в ел.таблицю. І, тому, оперую в цій темі саме їх % зростанням, а не загадковими даними держстату.


Отже, наразі ситуація така.
Витрати на їжу (гривневі) й далі продовжуть зростання. Але й досі незначне:
2013 – базовий
2014 +15%
2015 +24% (+43%сум – відносно 2013)
2016 +14% (+63%сум)
2017 +19% (+94%сум)
Отже, загалом 2017/2013 (у мене) = +94%. Тобто – ще не навіть і не вдвічі.

Якщо врахувати, що погодинна зарплата (у мене) нині ~ в 2.5 вища, то ситуація таки непогана. :)

Але, трохи непокоюсь, бо чомусь суттєво зростає ціна їжі, якщо виражати її в "прожиткових.мінімумах" (цифру подаю з накопиченням):
2013 – базовий
2014 +9%
2015 +28%сум (відносно 2013)
2016 +30%сум
2017 +34%сум

Тобто, для дійсно бідних людей, чиї зарплати (пенсії) жорстко прив'язані до мінімалки, зростання цін їжі в 2015 і дійсно могло стати трагедією, яка щороку лише поглиблюється (трошки).
Бо якщо крупи, овочі... і досі(?) дешеві (не знаю, мало їх їм...), то молочка і м'ясне таки відриваються від мінімалки.

В $ вираженні ціни на їжу (знову ж таки моя статистика!) такі (відносно 2013р):
2013 – базовий
2014 77% (1.29р зниження)
2015 52% (1.91р)
2016 51% (1.96р)
2017 58% (1.72р)


Звісно ж, всі вищенаведені цифри досягнуті за рахунок суттєвої відмови від імпортної їжі (після обвалів гривні) і переходу на свою, рідну :) Нині вигідно бути саме патріотом. Може тому ватники так зляться? :)



  slavek написав:
  Bobua написав:На їжу (основна стаття витрат переважної більшості людей), 2017/2013 (в грв вираженні) — у мене вдвічі більше грошей піде (все записую в ел.таблицю).
В $ ціни знизились...


Коммуналка осталась той же, транспорт.услуги тоже не менялись?
В общем, все, что называется инфляцией давно съело этот "рост" минимальной зарплаты


Комуналка:
* для бідних (сім'ї, які заробляють оту мінімалку) – комуналка (якщо використовувати її розумно, в межах і так завищених норм) дешева, або безплатна, або, навіть з доплатою! (якщо дуже мало використовують). Тобто – субсидія більша за нараховані послуги і в людей просто росте переплата! А субсидію отримує більша частина країни – неймовірна кількість сімей (близько до 7млн; 42%).
* небідні вчаться економити природні ресурси. Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
* багатих комуналка не хвилює.

Транспорт.
Якщо людина працює за мінімалку, то їй не потрібен транспорт. Для чого тратити час і їхати світ за очі, коли оплата мінімальна? Працюйте біля дому. Напр., в якомусь супермаркеті.


Курс $
На перший погляд, і якщо глянути індекс Біг-Мака ( За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар... ), то може здатись, що є передумови для суттєвого зниження курсу $.
Але, порахувавши, за даними СвітовогоБанку, коеф.паритету за всі роки, починаючи з 1990, я дійшов думки, що для України стандартним (наразі) є коеф.паритету, що близький саме до 4. Всі спроби наблизитись до 2 – закінчувались лише страхітливими обвалами гривні... І жили ж ми якось з коеф.паритету=6 в 2000р!
Більше тут: Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.
І пофарбована ел.таблиця тут: https://drive.google.com/file/d/1Qh-awI ... -n4xj/view

Курс криптовалют – значення не має, бо майбутнє і у них, і їхніх "інвесторів" – страшне й безрадісне: viewtopic.php?p=4273372&sid=71620b8b47b671b67e99b05ba9d9d0de#p4273372


Отже, прогнозую, що й надалі має так само помірно зростати гривнева ціна їжі.
Також, хоча б перед виборами, має відбутись суттєве зростання "прожитк.мінімуму", бо він відстає вже три роки поспіль... А разом з ним і зарплати бюджетників, мабуть.
Трохи непокоїть надто мізерне зростання курсу $ в минулому році (4%! <<< 19% інфляції цін на їжу). Вкупі зі зростанням зарплат —таке дивне явище призведе лише до того, що люди знову накинуться на мандаринки-апельсинки, замість їсти рідні яблука чи "якусь там" моркву (по ціні бруду вона нині...)
Але $ відігрався в січні :). Якщо його не опускатимуть перед виборами, то, в питаннях виховання патріотизму серед покупців – все має бути добре. :)

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

І нинішній $ по 28.5 (а це, всього лише + 7% відносно середнього за 2017) – то ніщо в порівнянні з 15% на які НедоВпала гривня в 2017.

Бо, від 2014 гривня дешевшала (перший % в колонці) значно швидше за подорожчання української їжі (% в дужках, мої власні дані, оф.інфл. інша, може навіть і більша, але від неї тут мало користі, бо вона надто неповоротка і не орієнтована, як і затяті споживачі..., на перехід до дешевших рідних товарів):
2013 базовий; коеф.паритету = 2.14 (мінімум! з 1990року...)
2014 49%девал (>>> 15%інфл.); К.П. = 2.8 (≈ як у 2009)
2015 84% (>>>> 24%); К.П. = 3.74 (≈ 1995-1997; 2005рр.)
2016 17% (≈> 14%) — стабілізація, К.П. = 3.78
2017 4% (<<<<< 19%) — чергове економічне безглуздя з "супер-пупер-стабільним доларом" при значній інфляції.

Припускаю, що коли з'являться дані про ВВП, то коеф.паритету України за 2017 буде ≈ 3.78*(1.04/1.19)=3.3
Ми або переходимо до розвинутіших країн і властивого їм низького рівня коеф.паритету, або поволеньки дибаємо у свою зону ризику (коеф.паритету=2).

По чесному, вже в 2017 середній курс мав бути 31.6!
Можливо, я ще пошкодую, що продав єври (але небагато :)), замість посилено конвертувати восени грв депо (теж не надто велика частка).

Але, як не крути – я не бачу розумних причин суттєво здорожчувати гривню (="здешевлювати" валюту) — ні влітку, ні навіть якщо лютневі санкції таки переламають хребта Московії ...
А особливо, коли потім ще й доведеться придумувати всілякі безглузді закони для захисту вітчизняних виробників...


Хоча, хто-зна, що вирішать головні диригенти країни? :)


Якщо ж грошей перед виборами вливатимуть неміряно, а курс триматимуть, то доведеться йти старим, торованим шляхом... ;)
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 08:25

Думаю пик курса увидим зимой 2018-19
Где то 31-33
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 21:49

Підбиваємо підсумки!

.... от і підходить місяць січень до завершення....... і хоч залишилось ще два дні, але як бачимо - пік курсу цього місяця вже відбувся!
....тож, давайте тепер звіримось, хто став НАЙКРАЩИМ прогнозером за січень 2018р.
.... на січень були наступні прогнози:

Долярчик 28,80 (ЧР)

asti 29,20

orest 29

tea Міжбанк (середньозважений за найгірший для гривні день січня) - 28.97
Готівка (найвищий продаж в Києві згідно зелених букв) - 28.95

...йдемо далі: я знайшов у архівах найвищий курс ГОТІВКОВИЙ 28,92(продаж)....а НБУ 28,87
...тож, якщо щось не так - то поправте мене! :roll:..... і вже тоді будемо робити висновки! :D

п. с..... але, напевно, перше міце за прогноз на січень дістанеться Чаєві :D

п. с. 2.......ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ! Запрошую усіх бажаючих прийняти участь в прогнозуванні курсу на місяць лютий!(або на рік)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 07:36

показания на начало месяцев:
02.2018 28.00
03.2018 27.35
04.2018 27.75
05.2018 29.20
06.2018 28.10
07.2018 29.15
08.2018 29.90
09.2018 32.55
10.2018 32.95
11.2018 32.50
12.2018 32.90
01.2019 32.95
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