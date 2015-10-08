ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Bobua написав:2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?
А не лучше знать цикл, чем полная неразбериха?
Ви неправильно зрозуміли отой уривок мого тексту (вище на сторінці):
Панує поширена думка, що влітку курс просяде і т.д. Це навіть намагаються пояснювати якоюсь аграрністю України. Циклами... Хоча, не дуже віриться. Якби НБУ захотів – не було би провалу курсу влітку. Хіба що на якихось пів-гривні (/27 = 1.9% == ніщо.) Бо що завадить НБУ емітувати як завгодно багато грошей, викупити всю зайву валюту, а потім продавати її всю зиму з націнкою? (І, при цьому, виводити з обігу зайві, літні гривні) Лише жадібність... Схоже комусь, десь... дуже вигідно оббирати аграріїв низьким курсом влітку, а імпортерів – великим курсом взимку. Але є два "але": 1) чи так само вигідними будуть ці "розваги" (для диригентів цієї вистави) у рік перед виборами? 2) і чи не настав час "ламати тренди", які так легко піддаються прогнозуванню і на яких починають наживатись також і сторонні?
Крім того, цей рік – передвиборний. Навіщо у такий час нервувати людей стрибками курсу? Не бачу в тому логіки. Значно ж простіше зафіксувати (десь, колись... зараз?) високий курс, друкувати необмежено гривню (для викупу надлишків валюти), а потім, через рік (?) продавати валюту для забезпечення "супер-пупер-стабільного курсу". Можливо – при цьому буде не такою значною фін.вигода диригентів. Але ж, цього року якраз би вистачило для стирання (з пам'яті людей) всіх минулорічних гойдалок. А отже – для забезпечення гарних результаттів виборів.
Втім, це лише моя думка. Чорт зна які у них плани.
Але, припущення що ситуація 100% керована – має сенс. Причому – у всьому. Про фіктивне "глоб.потепліннія" та інші страхи – чит. книгу "Держава Страху" Майкла Крайтона. Навіть у криптах ситуація – найімовірніше керована. Бо от нині, наприклад, люди чомусь "увірували" в якусь "незалежність і анонімність криптовалют". Пишуть про це довгі повідомлення: viewtopic.php?p=4298138#p4298138 Але, якщо подумати, то вкрай важко збагнути звідки ж беруться такі чутки. От мені здавалось, що все просто: людина переводить зі свого рахунку гроші на ел.гаманець – і все, він вже "спалився", він вже прив'язаний (десь у таємних базах) до ІІН! Купує людина крипти – і все, їх незнищенні номери вже зв'язані з гаманцем і ІІН. Купує хтось якусь нелегальну продукцію за ті крипти – і все, вже є всі докази вчинення злочину... Вже є спосіб притиснути людину – просто попорпавшись в ел.базах даних... Вже навіть і не потрібне дороге й складне стеження – бо клієнти злодіїв самі "паляться". Нащо забороняти таку чудову технологію, навіть якщо її і використали деякі несвідомі "таварісчі" – для Піраміди? І як у таких умовах можна вважати крипти "засобами для анонімних розрахунків" – для мене то загадка. Але люди чомусь у це вірять... І навіть, ґрунтуючись на цьому, наділяють суто пірамідні крипти – якоюсь "собівартістю".
Повертаючись до курсу $, можу підсумувати, що вгадати дрібні, короткострокові ходи "диригентів" – майже нереально. Ми, люди, повинні відстежувати "цунамі", як-от було після 2013р. І якось їх уникати. Саме у цьому, на мою думку, головне призначення форуму. А не у пошуках способів "як і де би щось вкрасти" (на ефемерних коливаннях курсу? чи у фін.пірамідах?)
І хіба не очевидно: щойно щось стає надто добрим – воно перестає бути правдою. Це стосується і "віри" в $ по 5 чи 8 (при депозитах зі ставками +25% річних, чистими, в гривні). І "віри" в крипти, які "добувають гроші з повітря".
А, отже, й "віри" в: * циклічність курсу гривні, на якій щороку ніби-то можна заробляти більше, аніж на депозитах або й ризикових інвестиціях. * стабільність курсу гривні (при депо-ставках на 10% вищих аніж валютні).
Втім, це лише моя думка. Хто зна, скільки ми заробляємо на всіляких бурштинах? Може воно все-все перекриває...?
Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 05:17 Vitl По самому вщому курсі валюту не скидав, і по 25.5 не купляв... є щастливчики яким це вдалося... скинув на початку року трохи по 27 на депо... буде 28 цього року можна ще трохи скинути... на рахунок 30 в цьому і початку наступного року якщо і буде то ненадовго... Влада вирішила ціни підігнати під курс, хоча того року за 100 можна було купити набагато більше і курс мав би бути трохи нижчим... да й цього року НБУ заложило 27, а було день два 25.5...
По 28 трохи долара скинув... кошик 60% грн депо 40% долар... Зарешній курс дуже великий сюрприз...
AndrKZS написав:Повідомлення Додано: Вів 03 жов, 2017 05:17 Vitl По самому вщому курсі валюту не скидав, і по 25.5 не купляв... є щастливчики яким це вдалося... скинув на початку року трохи по 27 на депо... буде 28 цього року можна ще трохи скинути... на рахунок 30 в цьому і початку наступного року якщо і буде то ненадовго... Влада вирішила ціни підігнати під курс, хоча того року за 100 можна було купити набагато більше і курс мав би бути трохи нижчим... да й цього року НБУ заложило 27, а було день два 25.5...
По 28 трохи долара скинув... кошик 60% грн депо 40% долар... Зарешній курс дуже великий сюрприз...
Это не сюрприз, а горячая необходимость.Намечается жёсткий валютный дефицит.Поэтому нужно сделать вид, что валюта никому не нужна и падает, чтобы отжать.Придумана новая схема стерилизации гривневой массы через овгз.Точнее схема старая, объёмы новые.Закончится это известно чем.Плакали 60%...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я ж відслідковую ситуацію... навіть якщо б пів року назад я знав би що курс зараз буде 30 грн за долар сильних змін би не робив... Якщо б за 30 то??? Великої кризи в Україні я зараз не бачу, тому сильних коливань що б долар різко був би по 35... я не бачу... Ну твої прогнози приблизно які??? Що б ти з моїми 60% грн депо зробив би ???
AndrKZS написав:Я ж відслідковую ситуацію... навіть якщо б пів року назад я знав би що курс зараз буде 30 грн за долар сильних змін би не робив... Якщо б за 30 то??? Великої кризи в Україні я зараз не бачу, тому сильних коливань що б долар різко був би по 35... я не бачу... Ну твої прогнози приблизно які??? Що б ти з моїми 60% грн депо зробив би ???
...це досить хороше запитання!(приєднуюсь до нього)
...бо я влітку заліз на 98% в бакс па26,02(архів форума і пам"ять форумчан - не дадуть збрехати ), а пізнішше, в жовтні заліз в бетон па26,8 -скидав у Приваті 60% свого кошика на перший внесок.........пізнішше, в грудні скидав теж в тому ж відділенні, але вже па27,8 ще 20% кошика.......решту додав гривнею і ще вже назбирав гривню на останній платіж в кінці цього місяця..... ...а от ще отих 15-18% дол. хотів побавитись на вал. гірках, але чекав па29 і.......не дочекався .......- тож трохи пхаю в товар, а решту, якщо через тиждень-два не підніметься хоч па26,5 на прийом, то напевно, тупо перекладу на депо до осені!
...і напевно, цього літа, сформую свій кошик 50/50, а взимку, поміняю дол. "по чому дадуть" і на депостовпчики до весни..........- бо на ремонт потрібна ЛИШЕ наша улюблена гривня!
AndrKZS написав:Я ж відслідковую ситуацію... навіть якщо б пів року назад я знав би що курс зараз буде 30 грн за долар сильних змін би не робив... Якщо б за 30 то??? Великої кризи в Україні я зараз не бачу, тому сильних коливань що б долар різко був би по 35... я не бачу... Ну твої прогнози приблизно які??? Що б ти з моїми 60% грн депо зробив би ???
Я честно признаюсь, что отдаю и отдавал предпочтение доллару.В сложившейся ситуации чётко вижу ручное создание иллюзии укрепления гривны.Невооружённым глазом видны несоответствия, обман.Поэтому держать значительную часть средств в гривне рискованно.Что прослеживается - почему мы за транш от мвф в размере 1-1,5 ярда готовы приносить в жертву свои интересы...потому что 18,5 ярдов звр не являются чистыми резервами и доступными к использованию.Это замыливание глаз, на самом деле существует жуткий валютный дефицит.Мы просто тупо перезанимаем деньги всё дальше и всё больше, а отдаём только когда уже тянуть невозможно.Т о в целом нет у нас валюты, просто создана иллюзия её избытка, вот и продавили курс вниз.Тем более сами не ожидали, что так лихо получится, т к бюджетный объявили 29,3.Как правило к концу года никуда он не денется, если и удастся меньше удержать как в прошлом году, то не на много.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Якщо дивитись на рівень життя по зарплаті, і перевести тугрики в долари то: то приблизно по офіційній статистиці мінфін.ком.юа в 2013 - середня зарплата в Україні 400 доларів, в 2014 - від 250 до 300 доларів, в 2015 - 180 до 220, 2016 - 190 до 230, 2017 - 240 до 270, початок 2018 в березні за середню зарплату можна купити беру курс 26.5 і зарплату 8000 грн, виходить 300 доларів... з цифрами і даними, інфляція і все таке... звичайно можна спорить, це так приблизно констатую невеликий відскок від дна 2015-2016... думаю в цьому році буде і далі підйом в середній зарплаті яку з переводом по курсу в долари буде збільшуватись...
AndrKZS написав:Якщо дивитись на рівень життя по зарплаті, і перевести тугрики в долари то: то приблизно по офіційній статистиці мінфін.ком.юа в 2013 - середня зарплата в Україні 400 доларів, в 2014 - від 250 до 300 доларів, в 2015 - 180 до 220, 2016 - 190 до 230, 2017 - 240 до 270, початок 2018 в березні за середню зарплату можна купити беру курс 26.5 і зарплату 8000 грн, виходить 300 доларів... з цифрами і даними, інфляція і все таке... звичайно можна спорить, це так приблизно констатую невеликий відскок від дна 2015-2016... думаю в цьому році буде і далі підйом в середній зарплаті яку з переводом по курсу в долари буде збільшуватись...
Звідки такі дані по з.пл ? Основна маса оберту приватного сектору в тіні як і основна маса оплати праці в ньому. Я вже не кажу про дрібних челноків які тягають товари ч.з кордони і їх доходи взагалі ніяк не обліковуються !
AndrKZS написав:Якщо дивитись на рівень життя по зарплаті, і перевести тугрики в долари то: то приблизно по офіційній статистиці мінфін.ком.юа в 2013 - середня зарплата в Україні 400 доларів, в 2014 - від 250 до 300 доларів, в 2015 - 180 до 220, 2016 - 190 до 230, 2017 - 240 до 270, початок 2018 в березні за середню зарплату можна купити беру курс 26.5 і зарплату 8000 грн, виходить 300 доларів... з цифрами і даними, інфляція і все таке... звичайно можна спорить, це так приблизно констатую невеликий відскок від дна 2015-2016... думаю в цьому році буде і далі підйом в середній зарплаті яку з переводом по курсу в долари буде збільшуватись...
Звідки такі дані по з.пл ? Основна маса оберту приватного сектору в тіні як і основна маса оплати праці в ньому. Я вже не кажу про дрібних челноків які тягають товари ч.з кордони і їх доходи взагалі ніяк не обліковуються !
Так он и написал - приблизно по офіційній статистиці . Много чего и раньше не облагалось.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.