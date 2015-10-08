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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:16
...ну, раз пішла "така жара" і поламали тренд наніц
то прийшов час написати НОВИЙ прогноз!(але, того разу на квартал - до літа) - і взагалі, буду тепер щокварталу писати новий прогноз...
... і такссссс:
на ЧР
березень(на кінець місяця) - 26,6/27,1
квітень - 26,7/27,4
травень - 26,3/26,9
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Додано: Пон 19 бер, 2018 01:00
Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.
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Львівський БатяР
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Додано: Пон 19 бер, 2018 07:06
Львівський БатяР написав:
Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.
...от-от, і Я так кажу, всі графіки і аналІТИКА - до дупи!
...залишається лише передбачати курс "по голках на сосні!"
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Додано: Суб 24 бер, 2018 21:37
Ще досить цікаві дані. ввп України в 2013 році по офіційним даним 183 млрд дол... 2015 - 90 млрд дол, 2016 - 93 млрд дол... Сьогоднішня стаття на сайті фінанси юа.
“Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Номинальный ВВП составил 2982,9 млрд грн
2982 млрд грн ділимо на середній курс долара за 2017 рік беру 27 грн = 110 млрд доларів. Ріст в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2016 роком 19% або + 17 млрд доларів... це без Криму і Донбасу і в стані війни... Досить непоганий ріст...
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AndrKZS
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Додано: Нед 25 бер, 2018 11:13
AndrKZS написав:
Ще досить цікаві дані. ввп України в 2013 році по офіційним даним 183 млрд дол... 2015 - 90 млрд дол, 2016 - 93 млрд дол... Сьогоднішня стаття на сайті фінанси юа.
“Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Номинальный ВВП составил 2982,9 млрд грн
2982 млрд грн ділимо на середній курс долара за 2017 рік беру 27 грн = 110 млрд доларів. Ріст в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2016 роком 19% або + 17 млрд доларів... це без Криму і Донбасу і в стані війни... Досить непоганий ріст...
А если разделить не на 27 а на 26,6 то ещё больше получится.И вообще как не может быть роста. ведь к власти пришли по настоящему эффективные и честные ребята.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 11:15
Львівський БатяР написав:
Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.
Т е вы хотите сказать. что выборы станут как бы ограничителем.Но ведь тут же мы все соглашаемся что может быть всё что угодно.А вот такой вариант - курс прыгает до 37, а потом перед выборами его опускают до 30-32 и преподносят это как очередную пабеду
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 11:30
AndrKZS написав:
Досить непоганий ріст...
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
400 000 000 человеко-лет жизни украинцев коту под хвост. Все постареют на 10 лет и опять же будут на той же точке старта. Хотя не все постареют, миллионов шесть ласты склеят и не доживут до праздничного дня возврата на уровень 2013 года.
PS Все цифры приведены для оптимистического сценария, на который мы оптимисты очень надеемся. Реалистичный сценарий выглядит похуже, но в него многие не верят.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:02
Vitl написав: Львівський БатяР написав:
Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.
Т е вы хотите сказать. что выборы станут как бы ограничителем.Но ведь тут же мы все соглашаемся что может быть всё что угодно.А вот такой вариант - курс прыгает до 37, а потом перед выборами его опускают до 30-32 и преподносят это как очередную пабеду
Самый поздний срок когда "всё случится" - осенью (сезон "back to school" - где-то с середины августа).
Для здорового сна и профилактики седины - рекомендуется перейти в зелень с середины июля.
"Запомните этот твит" (с)
Всё IMHO
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