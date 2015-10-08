ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Додано: Нед 25 бер, 2018 11:30

AndrKZS написав: Досить непоганий ріст... Досить непоганий ріст...

Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.400 000 000 человеко-лет жизни украинцев коту под хвост. Все постареют на 10 лет и опять же будут на той же точке старта. Хотя не все постареют, миллионов шесть ласты склеят и не доживут до праздничного дня возврата на уровень 2013 года.PS Все цифры приведены для оптимистического сценария, на который мы оптимисты очень надеемся. Реалистичный сценарий выглядит похуже, но в него многие не верят.