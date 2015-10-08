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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:16

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік по "голках на сосні"!))

...ну, раз пішла "така жара" і поламали тренд наніц :mrgreen: то прийшов час написати НОВИЙ прогноз!(але, того разу на квартал - до літа) - і взагалі, буду тепер щокварталу писати новий прогноз...
... і такссссс:
на ЧР
березень(на кінець місяця) - 26,6/27,1
квітень - 26,7/27,4
травень - 26,3/26,9
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 01:00

Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 07:06

  Львівський БатяР написав:Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.

...от-от, і Я так кажу, всі графіки і аналІТИКА - до дупи! :mrgreen:
...залишається лише передбачати курс "по голках на сосні!" :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:37

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Ще досить цікаві дані. ввп України в 2013 році по офіційним даним 183 млрд дол... 2015 - 90 млрд дол, 2016 - 93 млрд дол... Сьогоднішня стаття на сайті фінанси юа.
“Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Номинальный ВВП составил 2982,9 млрд грн

2982 млрд грн ділимо на середній курс долара за 2017 рік беру 27 грн = 110 млрд доларів. Ріст в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2016 роком 19% або + 17 млрд доларів... це без Криму і Донбасу і в стані війни... Досить непоганий ріст...
AndrKZS
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:13

  AndrKZS написав:Ще досить цікаві дані. ввп України в 2013 році по офіційним даним 183 млрд дол... 2015 - 90 млрд дол, 2016 - 93 млрд дол... Сьогоднішня стаття на сайті фінанси юа.
“Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 2,5%. Номинальный ВВП составил 2982,9 млрд грн

2982 млрд грн ділимо на середній курс долара за 2017 рік беру 27 грн = 110 млрд доларів. Ріст в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2016 роком 19% або + 17 млрд доларів... це без Криму і Донбасу і в стані війни... Досить непоганий ріст...


А если разделить не на 27 а на 26,6 то ещё больше получится.И вообще как не может быть роста. ведь к власти пришли по настоящему эффективные и честные ребята.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:15

  Львівський БатяР написав:Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.

Т е вы хотите сказать. что выборы станут как бы ограничителем.Но ведь тут же мы все соглашаемся что может быть всё что угодно.А вот такой вариант - курс прыгает до 37, а потом перед выборами его опускают до 30-32 и преподносят это как очередную пабеду :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:30

  AndrKZS написав:Досить непоганий ріст...


Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
400 000 000 человеко-лет жизни украинцев коту под хвост. Все постареют на 10 лет и опять же будут на той же точке старта. Хотя не все постареют, миллионов шесть ласты склеят и не доживут до праздничного дня возврата на уровень 2013 года.

PS Все цифры приведены для оптимистического сценария, на который мы оптимисты очень надеемся. Реалистичный сценарий выглядит похуже, но в него многие не верят.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:02

  Vitl написав:
  Львівський БатяР написав:Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.

Т е вы хотите сказать. что выборы станут как бы ограничителем.Но ведь тут же мы все соглашаемся что может быть всё что угодно.А вот такой вариант - курс прыгает до 37, а потом перед выборами его опускают до 30-32 и преподносят это как очередную пабеду :D

Самый поздний срок когда "всё случится" - осенью (сезон "back to school" - где-то с середины августа).

Для здорового сна и профилактики седины - рекомендуется перейти в зелень с середины июля.

"Запомните этот твит" (с)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:13

Vitl
Влада в Україні завжди хєрова. І президент наступний після наступного теж буде хєровий.
Я більш про тенденцію. Відскоку від дна і поступового росту... В цьому році за середню зарплату громадянин України зможе купити від 290 до 340 доларів.
AndrKZS
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:13

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:
  Львівський БатяР написав:Мій прогноз такий - до виборів 30не маємо перескочити.
Стосовно курсів по місяцям - це тяжко спрогонозувати, не маючи інсайду, а значить як, показав березень, може бути все, що завгодно.

Т е вы хотите сказать. что выборы станут как бы ограничителем.Но ведь тут же мы все соглашаемся что может быть всё что угодно.А вот такой вариант - курс прыгает до 37, а потом перед выборами его опускают до 30-32 и преподносят это как очередную пабеду :D

Самый поздний срок когда "всё случится" - осенью (сезон "back to school" - где-то с середины августа).

Для здорового сна и профилактики седины - рекомендуется перейти в зелень с середины июля.

"Запомните этот твит" (с)


По логике из зелени если кто и выходил, то какой то приемлимой суммой.А это однозначно не много.Много это опасно и хлопотно, со всеми вытекающими.Да и постепенно всё ближе мысль об удержании курса до выборов.Во-первых это очень нужно, во-вторых, есть пока возможность.Как это отразится на потом не рассматривается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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