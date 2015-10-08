ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:15
freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
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