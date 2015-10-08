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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:15

freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.

ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
AndrKZS
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07

  Долярчик написав:...ну, раз пішла "така жара" і поламали тренд наніц :mrgreen: то прийшов час написати НОВИЙ прогноз!(але, того разу на квартал - до літа) - і взагалі, буду тепер щокварталу писати новий прогноз...
... і такссссс:
на ЧР
березень(на кінець місяця) - 26,6/27,1
квітень - 26,7/27,4
травень - 26,3/26,9

.... щось, я трохи "мажу" з прогнозами :mrgreen:... хоч бери та знижуй їх на 1-ну гривню :mrgreen:
(але, зараз, напевно, і Адам Сміт "губиться в свої свідченнях"!) :mrgreen:..... доречі, що він зараз пише-прогнозує?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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