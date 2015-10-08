freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:15
freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07
.... щось, я трохи "мажу" з прогнозами ... хоч бери та знижуй їх на 1-ну гривню
(але, зараз, напевно, і Адам Сміт "губиться в свої свідченнях"!) ..... доречі, що він зараз пише-прогнозує?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:18
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Все кризу фінансову згадує. З останнього
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:37
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Ну, тут как обычно)) Олигархам не нравится падение курса, надо подстегнуть оленей))
"Долар може подорожчати до 30 гривень до кінця 2018 року — Мінекономіки"
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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